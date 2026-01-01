Με τσουχτερό κρύο, ισχυρό παγετό και χιόνια έκανε ποδαρικό το 2026, καθώς η Πρωτοχρονιά βρίσκει τη χώρα σε καθαρά χειμωνιάτικο σκηνικό με ελάχιστες θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.

Ωστόσο, από το Σάββατο, αναμένεται απότομη άνοδος της θερμοκρασίας, που θα οδηγήσει σε σημαντική αλλαγή του καιρού.

Ποια πόλη «πάγωσε», πού έδειξε -10°C

Σύμφωνα με τον χάρτη που έδωσε στη δημοσιότητα ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, η χαμηλότερη θερμοκρασία καταγράφεται στην Καστοριά, όπου νωρίς το πρωί ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους -10 βαθμούς Κελσίου.

Την ίδια στιγμή, εντυπωσιακή είναι η θερμοκρασιακή διαφορά με το Καστελόριζο, όπου η ελάχιστη φτάνει τους 11 βαθμούς, δηλαδή έως και 21 βαθμούς υψηλότερα σε σχέση με τη βόρεια Ελλάδα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες θα επιμείνουν σήμερα, με τον παγετό να είναι σε ορισμένες περιοχές ακόμη και καθολικός, πριν από τη σταδιακή υποχώρηση του ψύχους από την Παρασκευή και μετά.

Όπως τόνισε ο μετεωρολόγος, η πρώτη ημέρα του χρόνου ξεκινά με θερμοκρασίες που στη βόρεια Ελλάδα φτάνουν ακόμη και τους -12 με -14 βαθμούς, ενώ ο καθαρός ουρανός ευνοεί την έντονη απώλεια θερμότητας, οδηγώντας σε ισχυρό παγετό που σε πόλεις της Μακεδονίας δεν αποκλείεται να διατηρηθεί όλη την ημέρα, με τον υδράργυρο κάτω από το μηδέν.

Πού θα δούμε χιόνια σήμερα Πρωτοχρονιά

Παρά την επικράτηση ηλιοφάνειας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, εξαίρεση αποτελούν περιοχές του Αιγαίου, όπου κατά διαστήματα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς χιονοπτώσεις ή χιονόνερο, κυρίως σε χαμηλά και ημιορεινά υψόμετρα των ανατολικών και νότιων τμημάτων.

Στην Αττική, δεν αποκλείεται νωρίς το πρωί να εμφανιστούν χιονονιφάδες σε Πάρνηθα και Πεντέλη, ωστόσο στη συνέχεια θα κυριαρχήσει η ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 8 με 10 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, η παγωνιά είναι έντονη, με τον υδράργυρο να δείχνει το πρωί ακόμη και -3 βαθμούς στο κέντρο της πόλης, ενώ το μεσημέρι η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 5 βαθμούς.

Αλλάζει απότομα ο καιρός σε λίγες ώρες

Από το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς, ο καιρός παρουσιάζει βελτίωση στις περισσότερες περιοχές, ωστόσο η ουσιαστική αλλαγή έρχεται από την Παρασκευή, όταν η πολική αέρια μάζα αρχίζει να υποχωρεί. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο σε αρκετές περιοχές να ξεπερνά ακόμη και τους 17 με 18 βαθμούς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου το ψύχος θα μετακινηθεί νοτιότερα, αλλά πρόκειται για προσωρινή κατάσταση. Από το Σάββατο, αναμένεται απότομη άνοδος της θερμοκρασίας με τον καιρό να παρουσιάζει βελτίωση στις περισσότερες περιοχές της δυτικής, κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Παράλληλα το Σάββατο θα σημειωθούν ισχυροί νοτιάδες σε τμήματα του Αιγαίου ενώ δυνατός άνεμος θα φυσά την Κυριακή και στην Αττική. Θα κυριαρχήσουν οι νοτιάδες που θα φέρουν θερμότερες αέριες μάζες και θα ανέβει αισθητά η θερμοκρασία.

Η Πρωτοχρονιά θα έχει μονοψήφιους αριθμούς σε επίπεδο θερμοκρασίας με τοπικό παγετό στα βόρεια. Την Κυριακή η θερμοκρασία κατά τόπους θα φτάσει σε 17 και 18 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογο και το σκηνικό τη Δευτέρα.

Παρά τη θερμοκρασιακή άνοδο, η καλοκαιρία δεν θα είναι διαρκείας, καθώς από αύριο ξεκινούν βροχές στη δυτική Ελλάδα, οι οποίες σταδιακά θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Η εκτίμηση των μετεωρολόγων είναι ότι η ερχόμενη εβδομάδα θα κυλήσει με πολλές βροχές και χιόνια στα ορεινά, επαναφέροντας πιο άστατο σκηνικό.

«Από την ψύξη στην… απόψυξη» – Η πρόβλεψη Κολυδά

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Θεόδωρος Κολυδάς κάνει λόγο για απότομη μεταβολή του καιρού σε λίγες ώρες.

Αναλυτικά η ανάρτησή του

«Καλημέρα σας και Χρόνια Πολλά .

Στο βίντεο διακρίνεται αρχικά, από τα βόρεια–βορειοανατολικά η κάθοδος της πολύ ψυχρής αέριας μάζας, με θερμοκρασίες στα 850 hPa έως και κάτω από –10°C στα Βαλκάνια που κατευθύνεται κυρίως προς τη Τουρκία .Μέρος του ψύχους ωστόσο καλύπτει μεγάλο μέρος της χώρας, ενισχύοντας τις πιθανότητες για χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά, αλλά και για ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Η βαρομετρική διάταξη ευνοεί βοριάδες και διατήρηση του ψυχρού καιρού για 2 με 3 εικοσιτετράωρα.

✅Στη συνέχεια, προς το τέλος της περιόδου, παρατηρείται υποχώρηση του ψύχους από τα δυτικά και νότια, με σταδιακή είσοδο ηπιότερων – θερμότερων αερίων μαζών. Οι θερμοκρασίες στα 850 hPa ανεβαίνουν σε θετικές τιμές, ιδιαίτερα στο Ιόνιο και τη νότια Ελλάδα, σηματοδοτώντας γρήγορη μετάβαση σε πιο μαλακό καιρό, με εξασθένηση του παγετού και περιορισμό των χειμερινών φαινομένων.

ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ !»

Η πρόβλεψη της ΕΜΥ για σήμερα Πρωτοχρονιά

Χαμηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Στα δυτικά και τα βόρεια γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις έως τις πρώτες πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη καθώς και στα ανατολικά τμήματα της Χαλικιδικής με χιονόνερο και κατά τόπους στα ορεινά – ημιορεινά καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά 300 – 350 μέτρα) ασθενείς χιονοπτώσεις και γρήγορη βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές, στα βορειότερα χιονόνερο και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά καθώς και στα κεντρικά και βόρεια ημιορεινά. Μετά το μεσημέρι τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν και μόνον στην Κρήτη θα συνεχιστούν μέχρι το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα πελάγη 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα νότια και θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα σε όλη τη χώρα.

Δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 5 με 6 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 7 με 10 και στην υπόλοιπη χώρα τους 11 με 13 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 14 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Ο καιρός σε Αθήνα – Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρώτες ώρες με λίγες τοπικές βροχές κατά διαστήματα και στα ορεινά – ημιορεινά καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά 350 – 400 μέτρα) ασθενείς χιονοπτώσεις. Γρήγορα γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς (2 έως 4 μποφόρ).

Θερμοκρασία: Από 02 έως 09 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση. Από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς (2 με 3 μποφόρ).

Θερμοκρασία: Από -03 (μείον τρία) έως 06 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά ο καιρός για κάθε περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη καθώς και τα ανατολικά τμήματα της Χαλκιδικής νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες έως τις πρώτες πρωινές ώρες με χιονόνερο και κατά τόπους στα ορεινά – ημιορεινά καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά 300 – 350 μέτρα) ασθενείς χιονοπτώσεις και γρήγορη βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα θαλάσσια πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση. Από τις μεσημβρινές ώρες μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -05 (μείον πέντε) έως 05 με 06 βαθμούς. Στη δυτική Μακεδονία από -10 (μείον δέκα) έως 03 με 04 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα νότια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα μέχρι και το πρωί έως 6 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες μεταβλητοί ασθενείς (2 με 3 μποφόρ).

Θερμοκρασία: Από 03 έως 11 με 12 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από -07 (μείον επτά) έως 04 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το πρωί με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα ορεινά – ημιορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα θαλάσσια – παραθαλάσσια 6 τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία από τα βόρεια εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον δύο) έως 10 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι βαθμιαία στις Κυκλάδες θα σταματήσουν, ενώ στην Κρήτη θα συνεχιστούν μέχρι τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι 6 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Από τις απογευματινές ώρες βόρειοι βορειοανατολικοί 4 έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 12 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως τις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου πρόσκαιρες χιονοπτώσεις ή χιονόνερο. Βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, βαθμιαία εξασθενούντες. Στα Δωδεκάνησα βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 10 και στα Δωδεκάνησα από 06 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Τι περιμένουμε τις επόμενες μέρες

ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02-01-2026

Αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά θα αυξηθούν.

Από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες δυτικές περιοχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου και τη νύχτα στα ορεινά της Στερεάς και πρόσκαιρα στα ορεινά της Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Από το μεσημέρι στο Ιόνιο και βαθμιαία τοπικά στο Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της, αλλά νωρίς το πρωί θα σημειωθεί και πάλι παγετός στα ηπειρωτικά.

Θα φτάσει στα βόρεια τους 8 με 10 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 11 με 14 και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 03-01-2026

Στα δυτικά βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο, τη Θράκη και την ανατολική Πελοπόννησο, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 04-01-2026

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνές. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά στο βόρειο και κεντρικό Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 05-01-2026

Νεφώσεις με βροχές στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα δυτικά.