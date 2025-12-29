Τη δράση απατεώνα που απέσπασε μισό εκατομμύριο ευρώ από τα θύματά του ξεσκέπασε η ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 47χρονος παρουσιαζόταν ως αστυνομικός της Interpol και υπάλληλος του υπουργείου Οικονομικών και, υπό το πρόσχημα ότι διαθέτει διασυνδέσεις, δρούσε ως μεσολαβητής προκειμένου τα υποψήφια θύματά του να εξασφαλίσουν δάνεια ή να εγκριθούν επενδυτικά σχέδια.

Στη συνέχεια εισέπραττε τα χρήματα και εξαφανιζόταν.

Όταν τα θύματα ανέφεραν ότι θα απευθυνθούν στις Αρχές, ο 47χρονος τα απειλούσε.

Συνολικά, ο 47χρονος, ο οποίος συνελήφθη, φέρεται να εξαπάτησε 27 άτομα, ενώ αναζητούνται ακόμη επτά πρόσωπα που φέρονται να δρούσαν ως συνεργοί του.