Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη βόμβας στη Μόσχα, όταν δύο αστυνομικοί πλησίασαν έναν άνδρα που είχε ύποπτη συμπεριφορά κοντά στο σημείο όπου ένας αντιστράτηγος είχε σκοτωθεί πριν από δύο ημέρες από έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου, την οποία η Ρωσία απέδωσε στις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες. Ο άνδρας σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ήταν εντός αυτοκινήτου όταν του έγινε ο έλεγχος και το αυτοκίνητο ανατινάχθηκε όταν έφτασαν κοντά.

Σειρά ρώσων στρατιωτικών και γνωστών υποστηρικτών του πολέμου με την Ουκρανία έχουν δολοφονηθεί στη διάρκεια της σύγκρουσης, που διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια. Η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών έχει αναλάβει την ευθύνη για μερικές απ’ αυτές τις επιθέσεις.

Βομβιστής αυτοκτονίας πυροδότησε εκρηκτικά σε έλεγχο από αστυνομικούς

Η ρωσική Κρατική Ανακριτική Επιτροπή ανακοίνωσε πως, όταν δύο αστυνομικοί πλησίασαν έναν άνδρα, ο οποίος είχε περίεργη συμπεριφορά, σκοτώθηκαν από εκρηκτικό μηχανισμό, ενώ πρόσθεσε πως σκοτώθηκε και ένα τρίτο πρόσωπο. Δεν διευκρίνισε ποιο ήταν αυτό το τρίτο πρόσωπο.

Η Ανακριτική Επιτροπή πρόσθεσε ότι άρχισε εγκληματολογική έρευνα για το φόνο μελών των δυνάμεων επιβολής του νόμου και παράνομη διακίνηση βομβών.

Ανεπίσημα ειδησεογραφικά κανάλια στο ρωσικό Telegram μετέδωσαν ότι ο βομβιστής είναι ένας από τους νεκρούς και ανατίναξε τη βόμβα όταν τον πλησίασαν οι αστυνομικοί. Η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Κοντά στο σημείο που είχε δολοφονηθεί ο αντιστράτηγος Σαρβάροφ

Η έκρηξη σημειώθηκε στην οδό Ελέτσκαγια, στη νότια Μόσχα, πολύ κοντά στο σημείο όπου σκοτώθηκε προχθές, Δευτέρα, ο αντιστράτηγος Φανίλ Σαρβάροφ, επικεφαλής της διεύθυνσης υπηρεσιακής εκπαίδευσης του ρωσικού Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Η Ρωσία ανακοίνωσε πως υποπτεύεται πως η Ουκρανία βρισκόταν πίσω από το φόνο. Δεν υπήρξε επίσημο σχόλιο από την Ουκρανία.

Ο ανεπίσημος ουκρανικός ιστότοπος Myrotvorets, ο οποίος παρέχει μια βάση δεδομένων με πρόσωπα που χαρακτηρίζονται εγκληματίες πολέμου ή προδότες, επικαιροποίησε την καταχώρισή του για τον Σαρβάροφ αναφέροντας ότι ο 56χρονος αντιστράτηγος «σκοτώθηκε».