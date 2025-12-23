Σε μία εποχή που οι αγορές μεταβάλλονται με πρωτόγνωρους ρυθμούς και με τις συνήθειες των καταναλωτών να τις ακολουθούν, οι επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν είναι όσες αφουγκράζονται πραγματικά τις ανάγκες του κοινού, απαντώντας με σύγχρονες λύσεις και θέτοντας ξεκάθαρους στόχους. Σχεδιάζουν, επενδύουν, παραμένουν πάντα ένα βήμα μπροστά, φέρνοντας στο σήμερα τις αγορές του αύριο, προσφέροντας στους καταναλωτές μοναδικές εμπειρίες και μία εξυπηρέτηση υψηλών προδιαγραφών, στοιχεία που ανεβάζουν αισθητά τον πήχη στον ανταγωνισμό.

Η προσοχή στην λεπτομέρεια, η ποιότητα, η καινοτομία και η αμεσότητα στην εξυπηρέτηση συνθέτουν ένα περιβάλλον όπου η επιχειρηματικότητα αναβαθμίζει άμεσα την καθημερινή εμπειρία του καταναλωτικού κοινού. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και ο Όμιλος Φάις, ένας πολύ μεγάλος ‘Ομιλος εταιριών με πάνω από 45 χρόνια ιστορίας, που έχει στην ομπρέλα του 100 από τα πιο αγαπημένα και ισχυρά brands σε χώρους όπως της μόδας, της άθλησης, του wellness, της ομορφιάς, της τεχνολογίας της μηχανοκίνησης και άλλων. Πασίγνωστα σήματα όπως: KALOGIROU, Ferragamo, Tod’s, Hogan, Chloé, Under Armour, Levis, Technogym, Harley-Davidson, Puma αποτελούν μόνο κάποια από αυτά που ανήκουν στο Ομιλικό portfolio, αναδεικνύοντας την δυναμική του Ομίλου Φάις.

Μέσα από ένα εκτεταμένο δίκτυο 130+ σημείων πώλησης, 700+ πελατών χονδρικής σε πέντε χώρες και περισσότερους από 1350 εργαζόμενους, ο Όμιλος καθιστά τις επιλογές υψηλής αισθητικής και την καινοτομία στην αγοραστική εμπειρία, ακόμη πιο προσιτές στο ευρύ κοινό. Και επειδή το 2025 ήταν για τον Όμιλο Φάις, μια ακόμη χρονιά γεμάτη φως, καινοτομία, πρωτιές και επιτυχίες, μερικές από αυτές παρουσιάζονται στις ενότητες που ακολουθούν.

Εγκαινιάζοντας αγοραστικές εμπειρίες με… στυλ και άνεση

Το δεύτερο μισό του 2025 ξεκίνησε δυναμικά για τα κορυφαία luxury brands του Ομίλου, με τo άνοιγμα του πρώτου καταστήματος του δημοφιλούς brand της Michael Kors στην Θεσσαλονίκη τον Ιούλιο, εκεί όπου το εκλεπτυσμένο design και η effortless chic αισθητική, συνθέτουν έναν φιλόξενο χώρο με ανεπιτήδευτα premium αισθητική.

Σειρά πήρε τον Σεπτέμβριο, η πρώτη μπουτίκ της Chloé με το άνοιγμα του καταστήματος στο ιστορικό κτίριο City Link στην Αθήνα, καλωσορίζοντας το κοινό με συλλογές prêt-à-porter, δερμάτινα είδη, υποδήματα και αξεσουάρ του θρυλικού γαλλικού οίκου. Σε ένα χώρο που διέπεται από ένα φωτεινό εσωτερικό και αντικατοπτρίζει τους διαχρονικούς κώδικες του brand, προσφέροντας στους επισκέπτες μία εμπειρία όπου η κομψότητα και η γαλλική φινέτσα, γίνονται ο απόλυτος προορισμός του quiet luxury.

Λίγο αργότερα, ο οίκος JIMMY CHOO συνέχισε στην ίδια πορεία, ενισχύοντας το ήδη ισχυρό portfolio του ομίλου με το πρώτο monobrand κατάστημα του διεθνούς φήμης οίκου. Ο Jimmy Choo, γνωστός για τα εμβληματικά και θρυλικά του υποδήματα, αποτελεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς του σύγχρονου glamour και του εκλεπτυσμένου σχεδιασμού, κατέχοντας ηγετική θέση στον χώρο του luxury footwear και των accessories. Παράλληλα, αποτελεί διαχρονική επιλογή του Hollywood εδώ και χρόνια, με έντονη παρουσία στο κόκκινο χαλί κορυφαίων προσωπικοτήτων της μόδας, του θεάματος και του πολιτισμού διεθνώς, στοιχείο που ενισχύει τη μοναδική του ταυτότητα και τη διεθνή του επιρροή.

Στα highlights δεν θα μπορούσε επιπλέον να παραβλεφθεί η εντυπωσιακή ανακαίνιση του καταστήματος της KALOGIROU στην Λεμέσο, όπως και η μεταφορά της KALOGIROU Σταδίου, σε έναν νέο, φρέσκο και με μοναδική αισθητική χώρο, λίγο πιο πέρα, στο γνώριμο City Link.

Συμμετοχή σε δράσεις που προάγουν το εύζην και το ευ αγωνίζεσθε

Όταν η ενέργεια πηγάζει από το ταλέντο, γεννιούνται στιγμές που δεν ξεχνιούνται και γράφουν ιστορία. Κάτι τέτοιο συνέβη και στις γειτονιές της Ελλάδας, με το Under Armour 3×3 Basketball Tournament να βάζει ξανά το πάθος και την ένταση του μπάσκετ στο επίκεντρο, προσκαλώντας νέους παίκτες να ζήσουν το δικό τους όνειρο βγαλμένο από τις κερκίδες του NBA! Η συνάντηση των πρωταθλητών κορυφώθηκε με την απονομή του μεγάλου επάθλου στη νικήτρια ομάδα, ΗΟΟΚΑΝ 24. Το μεγάλο έπαθλο ήταν ένα ταξίδι στις ΗΠΑ για την παρακολούθηση αγώνα NBA και μια μοναδική μπασκετική εμπειρία. Tο δημοφιλές τουρνουά, που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία για 3η συνεχόμενη χρονιά, δεν ήταν μία αθλητική διοργάνωση, αλλά μία συναρπαστική ευκαιρία για να δοκιμάσει κάθε λάτρης του μπάσκετ τις δυνατότητές του σε ένα τουρνουά υψηλού επιπέδου.

Όσο για τη συμμετοχή της Technogym στο BeWell Festival 2025, ήταν δεδομένη, καθώς δεν θα μπορούσε να λείπει από μία γιορτή αφιερωμένη στην ευεξία και τη φροντίδα του σώματος. Μέσα από ένα εντυπωσιακό booth που τράβηξε τα βλέμματα όλων των επισκεπτών, τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό της, σχεδιασμένο με ΑΙ τεχνολογία και ειδικά προγράμματα άσκησης και αξιολόγησης, οι ασκούμενοι έζησαν μια ολοκληρωμένη wellness εμπειρία, ενώ η Technogym κατάφερε να αναδείξει τον στρατηγικό συνδυασμό τεχνολογίας, καινοτομίας και lifestyle, καθώς και να ενισχύσει την υιοθέτηση των ψηφιακών της υπηρεσιών. Οι επισκέπτες του φεστιβάλ ανακάλυψαν νέους, ευρηματικούς τρόπους για να συνδυάσουν τη γυμναστική με τη χαρά της κοινωνικής εμπειρίας, ενώ ο Όμιλος Φάις, απέδειξε πως επιδιώκει να δημιουργεί συνθήκες που κινητοποιούν και ενθαρρύνουν τον κόσμο προς έναν δραστήριο, ισορροπημένο τρόπο ζωής.

Ένα εμβληματικό place to be στην Αττική για λάτρεις της μηχανοκίνησης

Στην Αττική, η Harley-Davidson άνοιξε τις πόρτες του πρώτου της καταστήματος, σε έναν χώρο που δεν είναι απλώς μπουτίκ, αλλά σημείο συνάντησης για τους λάτρεις της μηχανοκίνησης και του lifestyle που αυτή εκπροσωπεί. Η χαρακτηριστική μυρωδιά του δέρματος, η λάμψη των εμβληματικών μοντέλων και η αίσθηση ισχύος σε κάθε μοτοσικλέτα έδωσαν ζωή στην παράδοση της μάρκας, φέρνοντάς τη πιο κοντά στη σύγχρονη καθημερινότητα.

Οι λάτρεις της εμβληματικής μάρκας είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα νέα μοντέλα, να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες και τα διαθέσιμα προϊόντα, καθώς και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή όπου η κοινότητα, το πάθος και η premium μηχανοκίνηση είναι λόγοι για να έρθεις κοντά. Ο συγκεκριμένος χώρος αποπνέει την ελευθερία που χαρακτηρίζει τη Harley-Davidson διαχρονικά και επιβεβαιώνει την ταυτότητά της ως μία από τις “ναυαρχίδες” του Ομίλου, φέρνοντας το πνεύμα της περιπέτειας πιο κοντά στο κοινό.

Ο Όμιλος Φάις, δεν περιορίζεται σε επιχειρηματικές στρατηγικές. Δοκιμάζει, δημιουργεί και προσεγγίζει το κοινό με τρόπο που δίνει ουσία στην καθημερινότητά του. Μέσα από τις δράσεις, τα καταστήματα και τα brands που εκπροσωπεί, φροντίζει να προσφέρει εμπειρίες που συνδέουν τους ανθρώπους, αναδεικνύουν την ποιότητα και ενισχύουν το κοινό καλό. Μόνον κάποια από τα highlights του δεύτερου μισού του 2025 αποδεικνύουν αυτή την προσέγγιση. Από τις premium μπουτίκ μέχρι τις αθλητικές διοργανώσεις, κάθε κίνηση του Ομίλου αντανακλά την προσπάθεια για έναν κόσμο με νόημα και αξία πίσω από κάθε κίνηση.

Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Ομίλου Φάις ή τον λογαριασμό στο LinkedIn.