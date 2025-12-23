Η οικονομική δυσχέρεια των πλέον ευάλωτων είναι η πιο εμφανής πληγή που άφησε πίσω της η οικονομική κρίση που διήλθε η Ελλάδα, η οποία πλέον είναι σε πολύ καλύτερη θέση, όπως αποδεικνύει και το γεγονός ότι ο Ελληνας υπουργός Οικονομικών προεδρεύει του Eurogroup.

Τα παραπάνω είπε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ισπανική εφημερίδα EL PAÍS, ενώ σε σχέση με τα τις επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ για τα επιτόκια διατύπωσε την άποψη ότι πρέπει να τηρήσει στάση αναμονής. «Το πρόβλημα της Ευρώπης δεν είναι τόσο η Κίνα όσο οι δασμοί των ΗΠΑ και τα δικά μας λάθη, καθώς έχουμε μια ενιαία αγορά που εξακολουθεί να είναι πολύ κατακερματισμένη», τόνισε.

Οχι ξανά αλόγιστες πολιτικές

Πιο αναλυτικά, ο διοικητής της ΕΚΤ επεσήμανε ότι στο πλαίσιο μιας υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής «η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να ασκήσει ξανά αλόγιστες πολιτικές».

Οπως εξήγησε, «δεν πρέπει να ξεχνάμε τις αλόγιστες δημοσιονομικές πολιτικές που ασκούνταν πριν από την κρίση, τις μισθολογικές πολιτικές που ήταν τελείως αποσυνδεδεμένες από την παραγωγικότητα και τις υπερβολικές αυξήσεις των συντάξεων. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το δημοσιονομικό μαξιλάρι με σύνεση και να συνεχίσουμε να μειώνουμε το χρέος. Η κυβέρνηση μόλις επανάφερε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις».

Επίσης, τόνισε ότι για να κινηθεί ταχύτερα η ελληνική οικονομία πρέπει να βελτιώσει την παραγωγικότητα, πράγμα για το οποίο απαιτούνται περισσότερες επενδύσεις. «Και το επενδυτικό κενό είναι μία από τις συνέπειες της κρίσης», είπε.

Υποφέραμε από την εμμονή του ΔΝΤ στη λιτότητα

Ερωτηθείς από τον δημοσιογράφο της EL PAIS εάν έχουν πολιτικοποιηθεί η κεντρικές τράπεζες, με αναφορά στον Ζαν-Κλοντ Τρισέ που προήδρευε όταν η Ελλάδα μπήκε σε εποπτεία και στον Μάριο Ντράγκι, ο κ. Στουρνάρας απάντησε πως: «Δεν ήταν συνετό για την ΕΚΤ να ενταχθεί στην τρόικα. Αντλήσαμε διδάγματα από αυτά τα λάθη. Υποφέραμε περισσότερο από την εμμονή του ΔΝΤ στη λιτότητα».

Σε άλλο σημείο συνέντευξης είπε: «Τα προγράμματα διάσωσης υποτίμησαν το φαινόμενο χιονοστιβάδας που προκάλεσε η λιτότητα. Αργότερα, το ΔΝΤ αναγνώρισε τα λάθη του και άλλαξε την προσέγγισή του».

ΔΝΤ Βρυξέλλες αναγνώρισαν τη λιτότητα ως υπερβολική

Σε ερώτηση εάν συμφωνεί με το αφήγημα ότι ΔΝΤ και Βρυξέλλες σήμερα υποστηρίζουν ότι οι χώρες που εντάχθηκαν σε προγράμματα διάσωσης αποτελούν επιτυχημένα παραδείγματα, ενώ οι φειδωλές, που δεν εφάρμοσαν μεταρρυθμίσεις, βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση, ο ίδιος απάντησε: «Ναι, οι Βρυξέλλες και το ΔΝΤ αναγνώρισαν ότι η λιτότητα ήταν υπερβολική. Από εκεί προέρχεται η άνοδος του λαϊκισμού. Μάθαμε όμως κάτι: εγκρίναμε τα κονδύλια του Next Generation EU για την ανάκαμψη από την πανδημία».

Οι αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας

Οσον αφορά τις αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας, ο διοικητής της ΤτΕ σημείωσε πως «ο εμπορικό έλλειμμα, παρά τη βελτίωση των εξαγωγών, αποτελεί ψεγάδι στη θετική πορεία της Ελλάδος». Εξήγησε ότι «τα δημόσια οικονομικά είναι σε τάξη, αλλά η ιδιωτική αποταμίευση είναι χαμηλή. Το χειρότερο που μας άφησε η κρίση ήταν η μείωση των επενδύσεων και η φυγή ανθρώπινου κεφαλαίου υψηλής εξειδίκευσης στο εξωτερικό (brain drain). Η απώλεια φυσικού και εξειδικευμένου ανθρώπινου κεφαλαίου μας κάνει φτωχότερους».

Σε σχέση με το μεταναστευτικό, εξέφρασε την άποψη ότι «η μετανάστευση είναι μία από τις λύσεις στο δημογραφικό πρόβλημα. Οι πόλεμοι και η κλιματική αλλαγή θα προσελκύσουν περισσότερους ανθρώπους: εάν είμαστε σε θέση να προσελκύσουμε ταλέντα, θα μετριάσουμε αυτό το πρόβλημα».

Για την χρηματοπιστωτική ένωση

Οσον αφορά την ευρωπαϊκή οικονομία, ο κ. Στουρνάρνας υπογράμμισε πως «οι χώρες με δημοσιονομικά και διαρθρωτικά προβλήματα πρέπει να λάβουν δύσκολες αποφάσεις για την επίλυσή τους. Και η ΕΕ πρέπει να ενεργήσει τώρα. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την τραπεζική ένωση και την ενιαία αγορά και να προχωρήσουμε στην έκδοση ευρωομολόγων». Σχολιάζοντας τη αντίθεση που εκφράζει η Γερμανία είπε πως «τα μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια δεν επενδύουν στην Ευρώπη επειδή δεν διαθέτουμε ένα ασφαλές περιουσιακό στοιχείο».

Επισφαλής ισορροπία

Σε ερώτηση εάν τα επιτόκια θα μειωθούν περαιτέρω το 2026 αναμένοντας ότι θα μειωθεί ο πληθωρισμός θα μειωθεί κάτω από το 2, ο διοικητής της ΤτΕ απάντησε πως «υπάρχουν δυνάμεις που ενεργούν προς αντίθετες κατευθύνσεις. Μετά την επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ, η Κίνα προσπαθεί να αυξήσει τις πωλήσεις αγαθών της στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι τιμές. Ταυτόχρονα, απαιτούνται επενδύσεις για την κλιματική αλλαγή και την άμυνα, με αποτέλεσμα να ανεβαίνουν οι τιμές. Βρισκόμαστε σε επισφαλή ισορροπία, με επιτόκια 2% και πληθωρισμό 2%. Η συμβουλή μου είναι να τηρήσουμε στάση αναμονής. Το πρόβλημα της Ευρώπης δεν είναι τόσο η Κίνα όσο οι δασμοί των ΗΠΑ και τα δικά μας λάθη, καθώς έχουμε μια ενιαία αγορά που εξακολουθεί να είναι πολύ κατακερματισμένη».