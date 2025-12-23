Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πιλότος του τζετ που μετέφερε τον αρχηγό του στρατού της Λιβύης, Μοχάμεντ Αλι Αχμέντ αλ-Χαντάντ, φέρεται να είχε ζητήσει έκτακτη προσγείωση στην περιοχή κοντά στην Άγκυρα, ωστόσο στη συνέχεια χάθηκε κάθε επικοινωνία.

Το αεροσκάφος, Falcon 50, απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσενμπογκά της Άγκυρας και είχε 5 επιβαίνοντες συνολικά. Όπως μετέδωσε ο σταθμός NTV, τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων έδειχναν ότι αεροσκάφη εκτρέπονταν μακριά από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Αγκυρας την ίδια ώρα που διακόπηκε η επικοινωνία με το συγκεκριμένο τζετ.

Bu akşam saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir. Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 23, 2025

Τι συνέβη

Συναγερμός σήμανε στις τουρκικές Αρχές όταν ιδιωτικό τζετ τύπου Falcon 50, που μετέφερε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Λιβύης, Μοχάμεντ Αλί Αλ-Χαντάντ, εξαφανίστηκε από τα ραντάρ λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Εσένμπογκα με προορισμό την Τρίπολη.

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την υπόθεση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες χάθηκε η επαφή ή για την πορεία του αεροσκάφους. Σύμφωνα με πληροφορίες τουρκικών μέσων, ακούστηκε μια έκρηξη στην περιοχή, ενώ οι αρχές προχώρησαν προσωρινά σε απαγόρευση της εναέριας κυκλοφορίας γύρω από το αεροδρόμιο Εσενμπογκά.

Το τουρκικό υπουργείο Αμυνας είχε ανακοινώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα την επίσκεψη του Λίβυου αρχηγού ΓΕΕΘΑ στην Τουρκία.

Βίντεο

Στα social media κυκλοφορούν βίντεο που φέρονται να καταγράφουν έκρηξη και συντριβή του αεροσκάφους, ενώ οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

A Falcon 50 jet carrying Libyan Chief of the General Staff has reportedly crashed near Ankara, Türkiye – Turkish authorities. The video reportedly shows the moment of the crash. pic.twitter.com/1RnQfjZR1D — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 23, 2025