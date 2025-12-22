Γιατί τα μικρά καφέ αποτελούν συνήθη επιχειρηματική κίνηση σε κάθε περιοχή της Ελλάδας; Σε αυτό το ερώτημα απαντά η Βελίκα Καραβάλτσιου, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ» και το «MEGA», στο Γιάννη Θ. Διαμαντή και εξηγεί με ποιο τρόπο η οικονομία του καφέ επηρεάζει την ποιότητα της εθνικής οικονομίας.

Στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο «Γιατί ανοίγουν μικρές καφετέριες σε κάθε γειτονιά», θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

0:30 Γιατί τα μικρά καφέ είναι μία από τις δημοφιλέστερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

2:12 Οι καφετέριες από τη σκοπιά των εργαζομένων τους.

3:31 Πώς οι κάρτες, ως τρόπος πληρωμής, έχουν ψαλιδίσει το φιλοδώρημα.

4:12 Τι κόσμο συναντά κανείς σήμερα στα μικρά καφέ της γειτονιάς.

5:07 Πώς οι εν λόγω επιχειρήσεις επηρεάζουν την ελληνική οικονομία.

5:48 Ο εφήμερος χαρακτήρας των μικρών καφέ.

7:05 Οι ανατιμήσεις στον καφέ και οι επιπτώσεις της στα καταστήματα καφεστίασης.

