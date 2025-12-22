Η Allianz συνεργάζεται με το θεματικό πάρκο «Chocolate & Ice Cream Experience» στο The Ellinikon Experience Park, φέρνοντας την έννοια της ασφάλισης πιο κοντά στις νέες γενιές με έναν διασκεδαστικό, βιωματικό και κατανοητό τρόπο.

Κατά την επίσκεψή τους, οι μικροί εξερευνητές, λαμβάνουν από τη ρεσεψιόν την προσωπική τους «Εργαλειοθήκη Ασφαλείας by Allianz» — ένα ειδικά σχεδιασμένο kit που φοριέται στο λαιμό και τα συνοδεύει στη διαδρομή τους μέσα στο πάρκο. Στο εσωτερικό του περιλαμβάνει χάρτη, υλικό με quiz και δραστηριότητες, ενημερωτικό έντυπο για τη θεματική ξενάγηση, κουταλάκι γευσιγνωσίας και το συλλεκτικό «Ασφαλιστήριο Σοκολάτας» για το ταξίδι στη ζούγκλα. Με αυτόν τον τρόπο, το μήνυμα της προστασίας και της πρόληψης γίνεται βίωμα, μέσα από το παιχνίδι, την εξερεύνηση και τη φαντασία.

Το Chocolate & Ice Cream Experience αποτελείται από τρεις διακριτές ενότητες, που αλληλοσυμπληρώνονται. Στην εκπαιδευτική ενότητα, τα παιδιά μαθαίνουν θεωρητικά και βιωματικά για την ιστορία και τους θρύλους του κακάο, της σοκολάτας και του παγωτού. Στο διαδραστικό κομμάτι, μπαίνουν σε έναν κόσμο γεμάτο μυστήρια και ανεξερεύνητες γεύσεις, ενώ η επίσκεψη ολοκληρώνεται με τη δυνατότητα αγοράς αναμνηστικών και προϊόντων σοκολάτας και παγωτού.

Η εμπειρία κορυφώνεται με τη διαδρομή στο εντυπωσιακό Καράβι, όπου τα παιδιά μεταφέρονται νοητά σε ένα ταξίδι ανακαλύψεων. Αφού συλλέξουν τους σπόρους του κακάο από τη ζούγκλα, οι μικροί εξερευνητές μεταφέρουν τα πολύτιμα αγαθά στο καράβι της Allianz, με τα σακιά κακάο που φέρουν τη σφραγίδα της, συμβολίζοντας την ασφαλή μεταφορά τους μέσα από θάλασσες και ωκεανούς. Έτσι, η έννοια της ασφάλισης ενσωματώνεται οργανικά στην εμπειρία, αναδεικνύοντας τη σημασία της προστασίας ακόμη και στις πιο διασκεδαστικές στιγμές της ζωής.

Ο Chief Commercial Officer της Allianz, κύριος Στέφανος Μαλαχιάς δήλωσε: «Η Allianz, μέσα από τη συνεργασία της με το Chocolate & Ice Cream Experience, συνεχίζει τη στρατηγική της να φέρνει την ασφάλιση πιο κοντά στο ευρύ κοινό – με τρόπο καθημερινό, θετικό και βιωματικό. Σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει ψυχαγωγία, εκπαίδευση και σύγχρονη εμπειρία, η Allianz προσφέρει προστιθέμενη αξία, ενισχύοντας την αίσθηση της προστασίας με μια αφήγηση που απευθύνεται τόσο στα παιδιά όσο και στους γονείς τους.»