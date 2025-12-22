Στο ΔΕΗ Xmas West Park, η ΔΕΗ παρουσιάζει το ΔΕΗ Fiber, το σταθερό internet 100% οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH), επενδύοντας σε ψηφιακές υποδομές που αναπτύσσονται και στη Δυτική Αθήνα, και στηρίζουν την καθημερινότητα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Στο περίπτερο ΔΕΗ Fiber, οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν τη νέα εποχή συνδεσιμότητας μέσα από διαδραστικά παιχνίδια όπως το Fiberόμετρο και το Fiber Speed Santa, συνδυάζοντας σωστές απαντήσεις και ταχύτητα, να βγάλουν εντυπωσιακές φωτογραφίες σε ένα ειδικά κατασκευασμένο φωτεινό installation, να λάβουν αναμνηστικά δώρα αλλά και να συμμετάσχουν στον μεγάλο διαγωνισμό, διεκδικώντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία connected home, με ένα premium πακέτο τεχνολογίας αξίας 5.000 ευρώ

Με μήνυμα «ΔΕΗ Fiber πιο γρήγορο και από τον Άι Βασίλη», οι επισκέπτες του ΔΕΗ Xmas West Park καλούνται να ακολουθήσουν το ΔΕΗ Fiber Speed Trail, ένα εντυπωσιακό φωτεινό μονοπάτι δίπλα στη λίμνη του πάρκου.

«ΔΕΗ Ένα με τα Παιδιά»: όταν η γιορτή αποκτά νόημα

Παράλληλα με την τεχνολογική και ψυχαγωγική εμπειρία, η ΔΕΗ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον κοινωνικό της ρόλο. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά υλοποιεί τη μεγάλη πρωτοβουλία «Ένα με τα Παιδιά», προσφέροντας 1.000.000 ευρώ σε 17 οργανισμούς που φροντίζουν παιδιά σε όλη την Ελλάδα, καλύπτοντας ανάγκες υποδομών, εξοπλισμού, λειτουργικών δαπανών και υλοποίησης ευχών. Στο περίπτερο της ΔΕΗ, οι επισκέπτες μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία αναζητώντας την ομάδα με τα tablets και πατώντας ένα κλικ, χωρίς καμία χρέωση, στο https://enametapaidia.dei.gr/. Με αυτό τον τρόπο βάζουν όλη τους την Καλή Ενέργεια, για να ενισχύουν τον σκοπό της ΔΕΗ και να στηρίξουν ουσιαστικά τα παιδιά.

Για τους μικρούς φίλους, ο «μετρητής σκανταλιάς» καλεί τα παιδιά να απαντήσουν σε μια σειρά χριστουγεννιάτικων ερωτήσεων και μέσα από τις απαντήσεις τους, να ανακαλύψουν «πόσο άτακτοι υπήρξαν» τη φετινή χρονιά. Στον ίδιο χώρο, η ομάδα facepainting προσθέτει μια νότα δημιουργίας και χρώματος, με σχέδια και χρώματα που ενισχύουν τη ζεστή, γιορτινή ατμόσφαιρα του ΔΕΗ Xmas West Park.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των δράσεων του ΔΕΗ Xmas West Park είναι διαθέσιμο στο https://www.xmaswestpark.gr. Το πάρκο λειτουργεί από 13 Δεκεμβρίου έως 7 Ιανουαρίου, τις καθημερινές 17:00–22:00 και τα Σαββατοκύριακα 10:00–22:00. Η είσοδος είναι ελεύθερη.