Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για χιλιάδες φορολογούμενους προκειμένου να τακτοποιήσουν τις φορολογικές τους εκκρεμότητες μέχρι το τέλος του 2025. Η εξόφληση των τελών κυκλοφορίας, η πληρωμή της 9ης και 10ης δόσης του ΕΝΦΙΑ, η 5η και 6η δόση του φόρου εισοδήματος και η πληρωμή των δόσεων για τις ρυθμίσεις που είναι σε εξέλιξη αποτελούν τα βασικά σημεία αποπληρωμής για εκατομμύρια φορολογουμένους.

Παράλληλα, όπως έχει υπενθυμίσει και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025 θα πρέπει να έχουν υποβληθεί αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις σε μια σειρά περιπτώσεων που αφορούν κυρίως αναδρομικά εισοδήματα, κάλυψη τεκμηρίων, δηλώσεις αποβιωσάντων, αλλά και κατοίκους εξωτερικού.

Φόρος εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν στην πληρωμή του ΕΝΦΙΑ μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Να σημειωθεί ότι προβλέπεται και η καταβολή άλλων δύο δόσεων (Ιανουάριος – Φεβρουάριος) για την εξόφληση του ΕΝΦΙΑ του 2025.

Αναφορικά με την πληρωμή 6ης δόσης φόρου εισοδήματος, αυτή πρέπει να γίνει μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου από τις 8 συνολικά δόσεις που προβλέπονται. Οι δύο άλλες είναι προγραμματισμένες για Ιανουάριο και Φεβρουάριο.

Γονικές παροχές και τεκμήρια

Φορολογούμενοι που το 2024 απέκτησαν περιουσιακά στοιχεία ή έχουν υψηλά τεκμήρια διαβίωσης μπορούν να τα καλύψουν επικαλούμενοι χρηματικές γονικές παροχές. Για να αναγνωριστεί, όμως, η κάλυψη πρέπει μέχρι το τέλος του 2025 να έχουν υποβληθεί οι σχετικές δηλώσεις στην εφορία. Η παράλειψη οδηγεί σε αυξημένη φορολογική επιβάρυνση, καθώς το τεκμαρτό εισόδημα θα φορολογηθεί κανονικά.

Μεταφορά φορολογικής κατοικίας

Επιπλέον, όσοι μετέφεραν το 2024 τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό οφείλουν να υποβάλουν τη σχετική δήλωση έως το τέλος του 2025. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη για την ορθή φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων που αποκτώνται εκτός Ελλάδας και για να αποφευχθεί η διπλή φορολόγηση.

Τι θα γίνει με τις e-αποδείξεις

Τέλος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν την υποχρέωση τους για δαπάνες ύψους 30% του ετήσιου εισοδήματός τους μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Όσοι δεν εκπληρώσουν την υποχρέωση αυτή κινδυνεύουν να επιβαρυνθούν με επιπλέον φόρο. Το πρόστιμο αντιστοιχεί σε 22% του ποσού που υπολείπεται για την κάλυψη του ορίου και αναμένεται να επιβληθεί κατά τη φορολογική δήλωση του 2026.

Οι δαπάνες για να αναγνωριστούν θα πρέπει να εξοφληθούν με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (προπληρωμένες κάρτες, πληρωμές μέσω e-banking κ.λπ.) και να έχουν εκδοθεί γι’ αυτές και οι σχετικές αποδείξεις λιανικών συναλλαγών.

Τα ποσά των ηλεκτρονικών αγορών προσυμπληρώνονται από την ΑΑΔΕ, αλλά οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα διορθώσεων, εφόσον φυσικά έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά αγορών.

Τι ισχύει για τα τέλη κυκλοφορίας

Μέχρι τέλη Δεκεμβρίου θα πρέπει να καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας 2026. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα μπορούν να μπουν με τους κωδικούς του TAXISnet και να κατεβάσουν τον νέο λογαριασμό.

Τα έσοδα του κράτους από τα τέλη κυκλοφορίας θα ανέλθουν το 2026 σε τουλάχιστον 1,2 δισ. ευρώ.

Το ύψος των τελών υπολογίζεται σύμφωνα με την πρώτη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, τον κυβισμό του κινητήρα και τις εκπομπές CO2.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν πληρωμές, οι ιδιοκτήτες οχημάτων κινδυνεύουν με πρόστιμα

Συγκεκριμένα από την 1η Ιανουαρίου 2026, τα πρόστιμα θα κλιμακώνονται ως εξής:

25% επί του τέλους αν αυτό καταβληθεί εντός του Ιανουαρίου

50% επί του τέλους αν πληρωθεί τον Φεβρουάριο, και

100% αν καταβληθεί από 1ης Μαρτίου.

Σε κάθε περίπτωση το πρόστιμο δεν μπορεί να υπολείπεται των 30 ευρώ.

Ακόμη, η ψηφιακή κατάθεση πινακίδων οχημάτων πρέπει να γίνει μέσω της πλατφόρμας myCar της ΑΑΔΕ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Τα αναδρομικά

Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρξει δήλωση για όσους έλαβαν αναδρομικά ποσά για το 2024. Οι περισσότεροι υπόχρεοι είναι μισθωτοί και συνταξιούχοι, οι οποίοι μέσα στο 2024 έλαβαν αναδρομικά ποσά από μισθούς, συντάξεις, επιδόματα ή έκτακτες αποδοχές. Αν και τα ποσά αυτά μπορεί να αφορούν προηγούμενα έτη, πρέπει υποχρεωτικά να δηλωθούν με τροποποιητικές δηλώσεις για κάθε έτος στο οποίο αναφέρονται, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η υποβολή γίνεται μέσω της πλατφόρμας myAADE και με επιλογή του έτους αναφοράς. Θα πρέπει να σημειωθεί -επί παραδείγματι- αναδρομικά που αφορούν το 2022 δηλώνονται με τροποποιητική στο έτος 2023. Μετά την υποβολή εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό με τον επιπλέον φόρο, ο οποίος καταβάλλεται εφάπαξ έως τα τέλη Ιανουαρίου 2026 ή σε έως 24 δόσεις μέσω πάγιας ρύθμισης. Για τους συνταξιούχους υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης σε 2 έως 48 έντοκες δόσεις, έπειτα από αίτηση. Αξίζει δε να σημειωθεί πως στις δηλώσεις για αναδρομικά δεν επιβάλλονται πρόστιμα.

Ρυθμίσεις δόσεων

Οι φορολογούμενοι πρέπει να τακτοποιήσουν αυτές τις εκκρεμότητες για να αποφύγουν οποιαδήποτε πρόσθετη επιβάρυνση και να παραμείνουν ενήμεροι με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Δηλώσεις αποβιωσάντων

Μέχρι το τέλος της χρονιάς πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις για τους φορολογούμενους που απεβίωσαν το 2024. Η διαδικασία έχει πλέον πλήρως ψηφιοποιηθεί, διευκολύνοντας τους νόμιμους κληρονόμους (εξ αδιαθέτου ή εκ διαθήκης).

Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 31 Δεκεμβρίου 2025 και αφορούν τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τον αποβιώσαντα μέχρι την ημερομηνία θανάτου. Προϋπόθεση είναι να έχει ενημερωθεί εγκαίρως το φορολογικό μητρώο με τα στοιχεία του θανόντος και των κληρονόμων, έπειτα από την προσκόμιση δικαιολογητικών στην αρμόδια ΔΟΥ.

Πηγή: ot.gr