Επιβεβαιωμένο κρούσμα μηνιγγίτιδας υπάρχει στο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ένας 20χρονος εισήχθη εσπευσμένα στο ΠΑΓΝΗ. Μετά τις απαραίτητες εξετάσεις που έγιναν διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για μηνιγγίτιδα.

Σύμφωνα με το neakriti.gr ο νεαρός νοσηλεύεται στην Παθολογική Κλινική, όπου βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση. Οι γιατροί έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό τυχόν μετάδοσης της νόσου.

Παράλληλα, πραγματοποιείται ιχνηλάτηση των επαφών του ασθενούς, όπως προβλέπεται από τα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας. Η κατάσταση της υγείας του 20χρονου αξιολογείται διαρκώς, από τους ειδικούς.