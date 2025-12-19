Σε μάστιγα εξελίσσονται τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων. Σε Γυμνάσιο της Αγίας Παρασκευή, δύο 13χρονες έστησαν ενέδρα σε μία συμμαθήτριά τους στις τουαλέτες και άρχισαν να την χτυπούν.

Όλα ξεκίνησαν από μία παρεξήγηση μέσω μηνυμάτων αλλά η συνέχεια έλαβε χώρα στο σχολείο. Αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, περιγράφει στο MEGA την επίθεση.

«Βλέπω να έχουν περιτριγυριστεί γύρω από αυτό το κορίτσι και δείξανε κάτι συνομιλίες που είπε κάτι τώρα αυτή σε μία φίλη της και η κοπέλα έλεγε ”συγγνώμη”. Χτύπησε το κουδούνι και ερχόντουσαν δασκάλες, τις έχωσε μία σπρωξιά, η άλλη (13χρονη) πήγε μπροστά της λέει ‘ξέρω εγώ εσύ τι κάνεις’ και αφού την ξανά έσπρωξε, έβαλε τα κλάματα η κοπέλα και της έχωσε και φάπα».

Όσες μαθήτριες είναι παρούσες στο περιστατικό, συμπεριφέρονται σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Άλλες αδιαφορούν πλήρως, άλλες γελούν και κάποιες καταγράφουν το συμβάν με τα κινητά τους. Πάντως καμία δεν φαίνεται να θέλει να σταματήσει την επίθεση.

«Της λέει ‘μην κλαις σαν τέτοιο’ και πολύ απλά της λέει ‘στα γόνατα θα πέσεις για να μου πεις συγγνώμη’», λέει μάρτυρας.

Εχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές

Η 13χρονη που επιτέθηκε στη συμμαθήτριά της έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές για παρόμοιο περιστατικό πριν από 2 μήνες. Για το συμβάν ενημερώθηκε η μητέρα του θύματος, η οποία προχώρησε σε μήνυση εις βάρος όλων των εμπλεκομένων.

Η μία από τις δύο δράστιδες συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερη, έπειτα από προφορική εντολή εισαγγελέα. Η δεύτερη, από την Τετάρτη αναζητείται και ακόμη και σήμερα, δύο ημέρες μετά, δεν έχει παρουσιαστεί στο σχολείο.

Η 13χρονη, που δέχθηκε την επίθεση, την επόμενη ημέρα πήγε κανονικά στο σχολείο.