Το παιχνίδι βρίσκεται στον πυρήνα της ανθρώπινης εμπειρίας. Από τα πρώτα χρόνια της ζωής, λειτουργεί ως τρόπος εξερεύνησης, μάθησης και φαντασίας. Μέσα από το παιχνίδι οργανώνεται ο κόσμος, δοκιμάζονται ρόλοι, διαμορφώνονται κανόνες και γεννιούνται ιστορίες. Αυτή τη διαρκή, ενεργή παρουσία του παιχνιδιού στη ζωή και τη σκέψη φέρνει στο προσκήνιο η ομαδική έκθεση PLAYROOM, που παρουσιάζεται στον χώρο τέχνης Imagine Visual Arts στην Παιανία.

Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιούνται την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, από τις 18:00 έως τις 22:00, ενώ η διάρκειά της εκτείνεται έως τις 18 Ιανουαρίου 2026. Την επιμέλεια υπογράφει η ιστορικός τέχνης Ελένη Γατσά, η οποία συγκεντρώνει δέκα σύγχρονους Έλληνες καλλιτέχνες σε έναν κοινό εικαστικό τόπο, όπου το παιχνίδι λειτουργεί ως κεντρικός άξονας αφήγησης και δημιουργίας.

Η έκθεση αντλεί από τη μνήμη της παιδικής εμπειρίας, από τη θεωρία του παιχνιδιού και από τη σύγχρονη υλικότητα της τέχνης. Ζωγραφική, γλυπτική, κατασκευές, υφάσματα και μικτές τεχνικές συνθέτουν ένα ενιαίο περιβάλλον, μέσα στο οποίο η φαντασία ενεργοποιείται ως εργαλείο κατανόησης του κόσμου. Ο εκθεσιακός χώρος μετατρέπεται σε πεδίο συνάντησης εικόνων, αντικειμένων και αφηγήσεων: πόλεις φτιαγμένες από παιχνίδια και καθημερινά υλικά, μηχανισμοί που παραπέμπουν σε διαδικασίες συναρμολόγησης, σώματα σε κίνηση και μορφές από τον κόσμο του παραμυθιού.

Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες, Βαγγέλης Θεοδωρίδης, Νίκος Ιωσήφ, Θεόφιλος Κατσιπάνος, Φώτιος Μπάλας, Ισμήνη Μπονάτσου, Σμαράγδα Παπούλια, Βασίλης Σούλης, Μάιρα Στέφου, Παναγιώτης Τανιμανίδης και Μάριος Φουρνάρης προέρχονται από διαφορετικές γενιές και εργάζονται με διαφορετικά μέσα. Τα έργα τους συνομιλούν μέσα από κοινά μοτίβα, χειρονομίες και υλικά, συγκροτώντας ένα συνεκτικό εικαστικό σύνολο που αναπτύσσεται γύρω από την έννοια του παιχνιδιού.

Το PLAYROOM προτείνει μια ανάγνωση του παιχνιδιού ως ενεργής καλλιτεχνικής διαδικασίας. Το παιχνίδι εμφανίζεται ως τρόπος οργάνωσης της εικόνας, ως μέθοδος κατασκευής και ως αφετηρία αφήγησης. Η φαντασία λειτουργεί εδώ ως βασικό εργαλείο, επιτρέποντας στα έργα να διαμορφώνουν σύγχρονες εικαστικές αφηγήσεις με σαφήνεια, ακρίβεια και εννοιολογικό βάθος.

Η έκθεση απευθύνεται σε όσους θυμούνται πώς ήταν να παίζουν, σε όσους παίζουν ακόμα, αλλά και σε εκείνους που αναζητούν έργα που συνομιλούν με το παρόν, χωρίς να χάνουν την επαφή με το παιδί που κρύβουμε όλοι μέσα μας.

Το κοινό μπορεί να επισκεφθεί την έκθεση με ελεύθερη είσοδο τις εξής ημέρες και ώρες:

Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 12:00 – 21:00

Σάββατο – Κυριακή: 11:00 – 16:00

Πληροφορίες για την Έκθεση:

Διεύθυνση: ∆ηµητρίου Ι. Χούντα 21 & Χρ. Γιαννάκη, Παιανία

Επιμέλεια έκθεσης: Ελένη Γατσά – Ιστορικός Τέχνης

Εγκαίνια: Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 18:00–22:00

Διάρκεια: 19/12/2025- 18/01/2026

Ώρες Λειτουργίας: Τρίτη -Πέμπτη- Παρασκευή 12:00 – 21:00, Σάββατο & Κυριακή 11:00 – 16:00