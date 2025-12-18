Η διαστημική προσελήνωση του 1969 είναι πιθανόν να σκηνοθετήθηκε από τον… Στάνλεϊ Κιούμπρικ. H ύπαρξη των δεινοσαύρων δεν αποτελεί, παρά κατασκευή άθεων επιστημόνων, που σκοπό έχουν να υποσκάψουν την πίστη στον Θεό. Κι η σύζυγος του γάλλου προέδρου είναι σχεδόν σίγουρο ότι γεννήθηκε άνδρας.

Αυτά και άλλα πολλά έχει ισχυριστεί τα τελευταία χρόνια, η αμερικανίδα Κάντανς Όουενς, podcaster, youtuber, συγγραφέας, πολιτική σχολιαστής, πρόσωπο – εν πάση περιπτώσει – που συνοψίζει την ιδιότητα του «δημιουργού περιεχομένου». Όμως, η τελευταία σειρά ισχυρισμών της, που αφορούν το ιερό για το συντηρητικό κοινό πρόσωπο του Τσάρλι Κερκ, είναι πιθανόν να τη βάλει σε μπελάδες.

Κρεσέντο

Από τις πρώτες μέρες μετά τη δολοφονία του υπερσυντηρητικού ακτιβιστή από τον 22χρονο Τάιλερ Τζέιμς Ρόμπινσον, η Όουενς είχε αφήσει υπονοούμενα για την εμπλοκή γάλλων και ισραηλινών πρακτόρων. Οι ισχυρισμοί της, βασισμένοι σε αόριστους πληροφοριοδότες, επανέρχονταν σταδιακά, όλο και πιο δυναμικά, με διαρκώς πιο εξωφρενική μορφή.

Τον Οκτώβριο, δήλωσε πως το ισραηλινό λόμπι έπαιξε ρόλο στη δολοφονία του Κερκ, προσπαθώντας να φιμώσει την οξεία κριτική του στον τρόπο που λειτουργεί η Αμερικανοϊσραηλινή Επιτροπή Δημοσίων Υποθέσεων (AIPAC), οργανισμός που επιδιώκει τη διαρκή – και εν πολλοίς άνευ όρων – αμερικανική στήριξη στο Ισραήλ. Τον Νοέμβριο, από τον λογαριασμό της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ, υποστήριξε πως πρώην στέλεχος της γαλλικής κυβέρνησης της αποκάλυψε πως ο Ρόμπινσον εκπαιδεύτηκε από ταξιαρχία του γαλλικού στρατού (!). Και στις αρχές Δεκεμβρίου, στράφηκε, εμμέσως πλην σαφώς, κατά της χήρας του Κερκ, Έρικα, κάνοντας λόγο για «οικονομικές ατασθαλίες» στην οργάνωση-ΜΚΟ Turning Point USA (TPUSA), που ίδρυσε ο Κερκ και διαχειρίζεται η σύζυγός του.

«Σταματήστε. Μόνο αυτό έχω να πω. Σταματήστε», ήταν το σχόλιο της Κερκ, στο πλαίσιο συνέντευξης στο δίκτυο CBS, ενώ σε προγενέστερο χρόνο, δημοσιοποίησε έγγραφο του υπουργείου Οικονομικών, που πιστοποιεί πως καμία χρηματοδοτική δραστηριότητα της TPUSA δεν ελέγχεται από τις αρμόδιες αρχές.

Χρειάστηκε η διαμεσολάβηση της εξαιρετικά δημοφιλούς podcaster Μέγκιν Κέλι, ώστε οι δύο γυναίκες να συναντηθούν την περασμένη Δευτέρα (15/12), σε μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι. «Δούλεψα στο παρασκήνιο, ώστε αυτή η συνάντηση να πραγματοποιηθεί και οι τόνοι αναμεσά τους να πέσουν», είπε η Κέλι στην εκπομπή της στον ραδιοφωνικό σταθμό SiriusXM. Λίγες ώρες αργότερα, η Όουενς ξεκαθάριζε πως η συνάντηση – διάρκειας τεσσάρων ωρών – δεν την έχει πείσει για τη μη εμπλοκή της ηγεσίας της ΤPUSA στον βίαιο θάνατο του Κερκ, αποδίδοντας στους πιθανούς συνωμότες οικονομικά κίνητρα.

Η μάχη για το μέλλον

Η επιμονή της Όουενς στους ισχυρισμούς της δεν πέρασε απαρατήρητη από τον μικρόκοσμο των influencer της αμερικανικής Δεξιάς. «Πρόκειται περί αποβράσματος», σχολίασε ο δεξιόστροφος podcaster Τιμ Πουλ, που διατηρεί κανάλι στο YouTube με 1,47 εκατομμύρια εγγεγραμμένους συνδρομητές και λογαριασμό στο Χ με 2,5 εκατ. ακολούθους. «Βάζει φωτιά στα πάντα και χαμογελάει όσο το κάνει, το απολαμβάνει», συμπλήρωσε ο ίδιος σε μια από τις πιο viral αντιδράσεις των περασμένων ημερών. Ισχυρίστηκε δε πως η Όουενς έχει πάψει προ πολλού να εκφράζει το συλλογικό MAGA (Make America Great Again), δηλαδή το κίνημα που συγκέρασε μια σειρά από τάσεις και παραδόσεις της παλαιάς και νέας Δεξιάς των ΗΠΑ, με εκλογικό «όχημα» τον αμερικανό πρόεδρο.

Ακριβώς αυτό το διακύβευμα, ποιος θα κληρονομήσει το κίνημα που έφερε τον Τραμπ στην εξουσία και τι σκοπεύει να το κάνει, είναι που οικοδομεί συμμαχίες και συγκρούσεις του επόμενου διαστήματος. «Τα δεξιόστροφα ΜΜΕ είναι σε κατάσταση πολέμου και το μέλλον του κινήματος αποτελεί το μεγάλο ζήτημα», τονίζει μιλώντας στην Washington Post ο Τζάρεντ Χολτ, ερευνητής της επιφορτισμένης με την καταγραφή της παραπληροφόρησης και του εξτρεμισμού, ψηφιακής πλατφόρμας, Open Measures.

«Δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το τέλος αυτής της διαμάχης», τονίζει στην ίδια εφημερίδα η καθηγήτρια τεχνολογικής πολιτικής και δημόσιας επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, Κέισι Φίσλερ, σημειώνοντας πως «τίποτα δεν είναι πιο viral από τη σύγκρουση».

Σε αυτό το κλίμα έντονου ανταγωνισμού και συνεχούς ρήξης, πρόσωπα, σαν τη γνωστή για τον έντονα αντιεβραϊκό της λόγο Όουενς ή τον ανοικτά αντισημίτη και συμπαθούντα τον Αδόλφο Χίτλερ influencer Νικ Φουέντες, βγαίνουν στην επιφάνεια με τρόπο ορμητικό, σκιαγραφώντας το ρήγμα που έχει ανοίξει εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, αναφορικά με το μέλλον της αμερικανικής δημοκρατίας.