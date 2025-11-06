Στην πρώτη της συνέντευξη μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, η σύζυγός του, Έρικα Κερκ, διηγείται τη ζωή της μαζί του, σχεδόν “θεοποιώντας” τον και κάνοντας πολλές αναφορές στον Χριστό και στην πίστη τους. Δύο μήνες μετά τη δολοφονία του μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες και στα μάτια της ίδιας και των παιδιών τους, την ώρα που έκανε ντιμπέιτ με φοιτητές σε πανεπιστήμιο της Γιούτα, η Έρικα Κερκ κάθισε απέναντι στον δημοσιογράφο του Fox News Τζέσι Γουόλτερ σε μια συνέντευξη με πολλά δάκρυα που μεταδόθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας).

Η 37χρονη Έρικα, πρώην Μις Αριζόνα η οποία διαδέχτηκε τον σύζυγό της στην προεδρία της οργάνωσης Turning Point USA που είχε ιδρύσει ο ίδιος, διηγείται πώς γνωρίστηκαν το 2018 μέσω ενός κοινού φίλου που την είχε προτείνει για να εργαστεί στην TPUSA. Οι δυο τους βγήκαν για φαγητό, στο Bill’s Burgers της Νέας Υόρκης, σε μια συνάντηση που ξεκίνησε σαν συνέντευξη για δουλειά αλλά κατέληξε πολύωρο ραντεβού κατά το οποίο συζήτησαν για “θεολογία, φιλοσοφία και πολιτική”.

“Ήθελα μόνο να είμαι καλή σύζυγος και καλή μητέρα”, λέει η Έρικα στη συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της TPUSA. “Εργαζόταν πολύ σκληρά… Ποτέ δεν του έλεγα να είναι πίσω πχ στις 5 επειδή τότε είχα έτοιμο το φαγητό. Του έλεγα πως οπότε κι αν ερχόταν σπίτι, το σπίτι τον περίμενε, το δείπνο θα σερβιριζόταν… Ποτέ δεν του είπα γιατί ταξιδεύεις τόσο πολύ”. Περιγράφει έναν άνθρωπο που “είχε αυτοσυγκράτηση, γυμναζόταν – είχαμε τον ίδιο γυμναστή – και έτρωγε υγιεινά… Κάθε Σάββατο, έκλεινε το κινητό του και ήταν τόσο ελεύθερος”.

Η πορεία της ζωής τους

Διηγείται πόσο άλλαξαν και οι δύο, πρώτα όταν παντρεύτηκαν, το 2021, και μετά όταν έκαναν τα παιδιά τους, την κόρη τους το 2022 και τον γιο τους δύο χρόνια αργότερα. “Όταν είσαι στην εκκλησία και παντρεύεσαι ενώπιον του θεού, αυτό σε αλλάζει”, είπε η Έρικα στη συνέντευξη που κινήθηκε ανάμεσα στον συγκινητικό πόνο μιας γυναίκας που έχασε πρόσφατα τον σύζυγό της με τραγικό τρόπο και μιας συντηρητικής influencer που διαφυλάσσει την υστεροφημία του Τσάρλι Κερκ. “Ο Τσάρλι βρισκόταν σε αποστολή να σώσει τον δυτικό πολιτισμό”, λέει.

Ενώ μέχρι την τελευταία στιγμή, όταν η σφαίρα του 22χρονου Τάιλερ Ρόμπινσον τον χτυπούσε θανάσιμα στον λαιμό την ώρα που μιλούσε υπέρ της οπλοφορίας, ο Τσάρλι Κερκ ήταν ένας επιθετικός ντιμπέιτερ, που ύψωνε τη φωνή, διέκοπτε τον συνομιλητή του και προσπαθούσε να κυριαρχήσει στη συζήτηση, η Έρικα λέει ότι όσο περνούσαν τα χρόνια, ο σύζυγός της “μεγάλωνε σε σοφία και υπομονή”.

Ο Τσάρλι Κερκ ήταν ο πιο επιδραστικός συντηρητικός influencer, πήγαινε στα πανεπιστήμια και διοργάνωνε ντιμπέιτ με τους φοιτητές με τον τίτλο “Prove Me Wrong” (“Απόδειξέ μου ότι κάνω λάθος”), προωθούσε τις τραμπικές αξίες, ήταν κάτι σαν άτυπος πρόεδρος της νεολαίας MAGA και θεωρείται ότι συνέβαλε στην εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ και του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, φέροντάς τους πολλές ψήφους νέων στις οποίες υστερούσαν.

«Του άρεσαν οι πλατύποδες»

“Πες μου κάτι για τον Τσάρλι που δεν είναι γνωστό”, λέει στην Έρικα ο δημοσιογράφος του Fox News. “Έδινε ονόματα σε όλα τα λούτρινα ζωάκια των παιδιών… Του άρεσαν οι πλατύποδες”, απαντάει εκείνη, σκουπίζοντας τα δάκρυά της.

Περιγράφει μια οικογενειακή ζωή ήσυχη και σύμφωνη με τις χριστιανικές αξίες, πριν και μετά τη δολοφονία του Τσάρλι. “Η τρίχρονη κόρη μας κοιμίζει τον αδερφό της τραγουδώντας του το Jesus loves you (Ο Ιησούς σε αγαπά), όπως της έκανε ο μπαμπάς της”, λέει. Συχνά χρησιμοποιεί το επίθετο “ευλογημένος” για να χαρακτηρίσει τη ζωή τους, θυμάται ότι του έλεγε να φοράει αλεξίσφαιρο γιλέκο αλλά “εκείνος δεν φοβόταν” και προσθέτει, σαν να μονολογεί, ότι την ημέρα της δολοφονίας του το γιλέκο δεν θα τον είχε προστατεύσει.

Άλλες φορές εκδηλώνει την αφοριστική πεποίθηση ότι έχει δίκιο, η οποία χαρακτήριζε και τον Τσάρλι. “Προσπαθώ να κρατάω τα παιδιά μας μακριά από τη δημοσιότητα. Δεν καταλαβαίνω γιατί να ποστάρεις μια φωτογραφία του παιδιού σου για να κερδίσεις έκπτωση 50 δολάρια για την αγορά του καροτσιού του! Αγόρασε ένα φθηνότερο καρότσι! Τα μωρά μας δεν είναι για τα μάτια των άλλων”, λέει.

Η τραγική στιγμή που είδε τον Κερκ νεκρό

Την παραμονή της δολοφονίας του Τσάρλι, η Έρικα είχε πάει να επισκεφθεί την άρρωστη μητέρα της στην Αριζόνα. “Έλα πίσω”, της είπε ο Τσάρλι. “Το σπίτι σε χρειάζεται”. Περιγράφει την τραγική στιγμή που τον είδε νεκρό στο νοσοκομείο: “Είχε ένα ειρωνικό χαμόγελο στο πρόσωπό του. Μου φάνηκε σαν αυτό το χαμόγελο να έλεγε ‘Πιστεύατε ότι μπορούσατε να σταματήσετε ό,τι έχτισα, αυτό το κίνημα, νομίσατε ότι μπορούσατε να το κάνετε δολοφονώντας με; Πήρατε το σώμα μου, δεν πήρατε την ψυχή μου’”, λέει η Έρικα ξεσπώντας σε κλάματα. Στα παιδιά της είπε ότι “ο μπαμπάς έχει πάει ταξίδι για δουλειά με τον Χριστό”.

Η Έρικα Κερκ αγωνίζεται ώστε να επιτραπούν οι κάμερες εντός της αίθουσας του δικαστηρίου όπου θα δικαστεί ο δολοφόνος του συζύγου της. Ο Τσάρλι δολοφονήθηκε μπροστά στις κάμερες, λέει, και οι κάμερες ακολουθούν έκτοτε την ίδια και την οικογένειά της. Γι’ αυτό το κοινό πρέπει να δει τι θα συμβεί μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. “Αξίζουμε να έχουμε κάμερες εκεί μέσα. Γιατί να μην είμαστε διαφανείς; Δεν υπάρχει τίποτα που να πρέπει να κρύψουμε… Ας δουν όλοι πώς μοιάζει το πραγματικό κακό. Είναι κάτι που θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο σε μια ολόκληρη γενιά και στις γενιές που θα ακολουθήσουν”, λέει στη συνέντευξη.