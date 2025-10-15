Το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας έδωσε μεταθανάτια ο Ντόναλντ Τραμπ στον Τσάρλι Κερκ, συγκρίνοντάς τον με εξέχουσες προσωπικότητες της Ιστορίας.

Υπενθυμίζουμε ότι ο 31χρονος γνωστός πολιτικός σχολιαστής και ιδρυτής της οργάνωσης «Turning Point USA» πυροβολήθηκε στον λαιμό στις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ μιλούσε με φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλεϊ, στην πόλη Όρεμ της Γιούτα.

«Ο Τσάρλι Κερκ ήταν μάρτυρας της αλήθειας και της ελευθερίας. Από τον Σωκράτη και τον Άγιο Πέτρο, έως τον Αβραάμ Λίνκολν και τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, εκείνοι που άλλαξαν περισσότερο την Ιστορία… πάντα ρίσκαραν τη ζωή τους για τις αξίες που είχαν έρθει στη γη για να υπερασπιστούν» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

President Donald J. Trump posthumously awards Charlie Kirk the Presidential Medal of Freedom. A true American patriot. 🇺🇸 pic.twitter.com/HYvinbxO4e — The White House (@WhiteHouse) October 14, 2025

Η τελετή στον Λευκό Οίκο συγκέντρωσε εξέχουσες συντηρητικές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων ο Σον Χάνιτι, ο Τάκερ Κάρλσον και ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι.

Ο Τραμπ συνόδευσε τη χήρα του Κερκ, Έρικα Κερκ, στον Ρόουζ Γκάρντεν για να της απονείμει το μετάλλιο, ενώ το πλήθος, αποτελούμενο από μέλη του υπουργικού συμβουλίου, μέλη του Κογκρέσου και φίλους του Κερκ, παρακολουθούσε.

Η ημέρα της τελετής ήταν και ο η μέρα που ο Κερκ θα γιόρταζε τα 32α γενέθλιά του. Τον περασμένο μήνα, η Βουλή και η Γερουσία ενέκριναν ψήφισμα που καθιερώνει την 14η Οκτωβρίου ως «Εθνική Ημέρα Μνήμης για τον Τσάρλι Κερκ».

«Υποτίθεται πως θα ήταν μια απαίσια, βροχερή μέρα. Αλλά ο Θεός παρακολουθούσε και δεν ήθελε αυτό για τον Τσάρλι. Δεν θα μπορούσε να είναι πιο όμορφα» είπε ο Τραμπ στο πλήθος.

«Μπορώ να πω με σιγουριά, κύριε Πρόεδρε, ότι του χαρίσατε το καλύτερο δώρο γενεθλίων που θα μπορούσε ποτέ να λάβει», είπε η Ερίκα Κερκ.

Σε ποιους έχει απονεμηθεί το Μετάλλιο της Ελευθερίας

Περίπου 75 άτομα έχουν τιμηθεί μεταθανάτια με το Μετάλλιο της Ελευθερίας από τότε που οι πρόεδροι άρχισαν να απονέμουν το βραβείο, το 1963.

Ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν πρόσφατα τίμησε τον πρώην κυβερνήτη του Μίσιγκαν, Τζορτζ Ρόμνεϊ, τον πρώην γενικό εισαγγελέα Ρόμπερτ Φ. Κένεντι, τον πρώην υπουργό Άμυνας Άς Κάρτερ και τη μαχήτρια των πολιτικών δικαιωμάτων Φάνι Λου Χάμερ νωρίτερα φέτος.