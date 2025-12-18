Αλλάζει το στρατηγικό σχέδιο για την αναδιάρθρωση των ΕΛΤΑ, ύστερα από τις σφοδρές αντιδράσεις της κοινωνίας, με την κυβέρνηση να υποχρεώνεται σε αναδίπλωση ως προς το κλείσιμο των 204 καταστημάτων ΕΛΤΑ.

«Μετασχηματισμός» και κλείσιμο υπό προϋποθέσεις

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή οι αρμόδιοι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου αλλά και οι διοικήσεις του Υπερταμείου και των ΕΛΤΑ προχώρησαν σε ενημέρωση για το αιφνιδιαστικό λουκέτο των 204 καταστημάτων.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφερόμενος στα 204 καταστήματα είπε ότι προβλέπεται μετασχηματισμός 158 καταστημάτων, με βάση ένα ευέλικτο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε περιοχής μοντέλο.

Σε 28 περιπτώσεις υπάρχει ήδη κατάστημα ΕΛΤΑ Courier σε απόσταση 100–200 μέτρων. Θα εξεταστεί να αναλάβουν το έργο εκείνοι και να μην αλλάξει τίποτα στην καθημερινότητα των πολιτών.

Για 113 καταστήματα, ο μετασχηματισμός θα προχωρήσει μόνο αφού βρεθεί πράκτορας των ΕΛΤΑ και μόνο κατόπιν πλήρους και έγκαιρης ενημέρωσης των πολιτών. Ήδη καταγράφεται σημαντικό ενδιαφέρον από τις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες, γεγονός που επιβεβαιώνει την αποδοχή και τη δυναμική του σχεδίου.

Παράλληλα, 17 καταστήματα δεν θα μετασχηματιστούν, καθώς καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες τραπεζικών συναλλαγών. ‘Οπως επισήμανε ο κ. Πιερρακάκης, «αυτό αποδεικνύει ότι το σχέδιο δεν εφαρμόζεται μηχανιστικά, αλλά με σεβασμό στις τοπικές ιδιαιτερότητες και τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Καμία τοπική κοινωνία δεν μένει μετέωρη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ , με βάση το σχέδιο του Υπερταμείου , περιλαμβάνει και την ανάπτυξη του μοντέλου «shop-in-shop», με παρουσία των ΕΛΤΑ μέσα σε σούπερ μάρκετ, βιβλιοπωλεία, πρακτορεία Τύπου και άλλα σημεία λιανικής.

Το συγκεκριμένο μοντέλο εφαρμόζεται ήδη σε 500 σημεία στη χώρα με πολύ θετικά αποτελέσματα.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι το νέο σχέδιο εντάσσεται στη συνολική στρατηγική εκσυγχρονισμού των ΕΛΤΑ, με στόχο ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και οικονομικά βιώσιμο ταχυδρομικό δίκτυο, που θα συνεχίσει να εξυπηρετεί ισότιμα όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της χώρας.

«Αναδιάρθρωση γινόταν πάντοτε»

«Οφείλουμε να διαφυλάξουμε τον εθνικό και περιφερειακό χαρακτήρα της ΕΛΤΑ ΑΕ», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών.

Ο κ. Πιερρακάκης, απαντώντας στις επικρίσεις του ΣΥΡΙΖΑ ανέγνωσε απαντήσεις που, ως υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής ο Νίκος Παππάς διαβίβαζε στη Βουλή για τα ΕΛΤΑ και στις οποίες έλεγε ότι το υπουργείο δεν έχει αρμοδιότητα στη λειτουργία τους, παρά μόνο για κανονιστικά και νομοθετικά θέματα που αφορούν στον ταχυδρομικό τομέα, δεδομένου ότι είχε νομοθετηθεί το Υπερταμείο και τα ΕΛΤΑ είχαν περάσει στην εποπτεία του.

«Αναδιάρθρωση γινόταν πάντοτε, για να μπορέσει ο Οργανισμός να συνεχίσει να λειτουργεί. Ο Οργανισμός παρελήφθη με έλλειμμα 7,5 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Αυτό μπορείτε να το ελέγξετε, όπως μπορείτε να ελέγξετε ότι έκλεισαν 77 καταστήματα«, είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης και αναφέρθηκε και στις συνεργαζόμενες οντότητες με τα ΕΛΤΑ.

«Εδώ έχω όλες τις αναθέσεις που έγιναν την περίοδο 2015-2019 στα ΕΛΤΑ. Είναι 100 εκατομμύρια, τα 40 εκατομμύρια είναι αναθέσεις, 60 εκατομμύρια είναι διαγωνισμοί. Θα δείτε τα ίδια ονόματα, των ίδιων εταιρειών, την ίδια λογική. Ανάμεσα σε άλλα, καταθέτω και ένα άρθρο με τίτλο ‘σφαγή Τσακαλώτου-Παππά για τα ΕΛΤΑ’. Λέει, μεταξύ άλλων, ότι υπήρχε ένα σχέδιο της PWC το οποίο προέβλεπε να κλείσουν 200 καταστήματα, να φύγουν εργαζόμενοι. Δεν διαψεύστηκε τότε.

Δεν γνωρίζω αν ισχύει. Αλλά βλέπω ότι εν πάση περιπτώσει, ήταν ίδιες οι δομές και ήταν, λίγο ή πολύ, αντίστοιχα και τα ερωτήματα. ‘Αρα η συζήτηση που έχουμε εδώ είναι όντως πως μπορεί ένας Οργανισμός να αναδιαρθρωθεί, να επιβιώσει, να λειτουργήσει και να προχωρήσει», σημείωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

«Το θεμελιώδες πολιτικό ερώτημα είναι τι θέλουμε να κάνουμε με αυτόν τον Οργανισμό. Θέλουμε να έχει εθνικό χαρακτήρα και πανελλαδική κάλυψη. Το θέμα είναι πόσο αυτό μπορεί να επιτευχθεί με έναν τέτοιο τρόπο που δεν χρεοκοπεί τον Οργανισμό», είπε ο κ. Πιερρακάκης.

Για την ΕΕΤΤ και πώς το αποζημιώνεται η καθολική υπηρεσία, ο υπουργός αναγνώρισε ότι υπάρχουν ζητήματα χρονισμού τα οποία πρέπει να βελτιωθούν και θα γίνει αυτό για την οικονομική ευρωστία του Οργανισμού.

Σε σχέση με τις αναθέσεις, ο κ. Πιερρακάκης ενημέρωσε την Επιτροπή Θεσμών ότι έχει αποστείλει αίτημα διενέργειας ελέγχου για τα ΕΛΤΑ στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας που θα διενεργήσει έλεγχο από το 2018 και μετά, που τα ΕΛΤΑ πέρασαν στο Υπερταμείο.