Η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA δεν αποτύπωσε μόνο το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, αλλά και στο εξωτερικό. Τα ερωτήματα επικεντρώθηκαν στην σχέση του Τραμπ και το μέλλον της σχέσης των ΗΠΑ με την ΕΕ.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων τόνισε πως έχει αρνητική γνώμη για τον Αμερικανό πρόεδρο, αν και το ποσοστό του δεν είναι το χαμηλότερο του τελευταίου εξαμήνου. Την ίδια ώρα θετική άποψη για εκείνον έχουν μόνο οι δεξιοί.

Αντίθετα, οι ερωτηθέντες είναι συγκρατημένα αισιόδοξη σχετικά με την πορεία των σχέσεων ΗΠΑ και ΕΕ. Συγκεκριμένα, το 58% θεωρεί πως θα συνεχίσουν να είναι συμμαχικές δυνάμεις, ενώ το 36% πιστεύει ότι θα ακολουθήσουν χωριστούν δρόμους.