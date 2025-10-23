Για την τροπολογία σχετικά με το μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη αλλά και τα ελληνοτουρκικά μίλησε η Αννα Διαμαντοπούλου.

Ειδικότερα, η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠαΣοΚ είπε στο MEGA ότι πρόκειται για μία αχρείαστη τροπολογία, καθώς ήδη υπήρχε όλο το νομικό πλαίσιο για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του Μνημείου.

«Η κυβέρνηση έχει χάσει τη λογική»

«Υπάρχει η νομοθεσία από το 2021. Το πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνηση, όπως πολλές φορές, δεν μπόρεσε –όπως και με την πανεπιστημιακή αστυνομία– να εφαρμόσει τη νομοθεσία. Το δεύτερο είναι ότι ενέπλεξε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο κέντρο της πόλης, κάτι που δεν έχει καμία λογική. Είναι ένας νόμος που πήγε να ανοίξει μία σύγκρουση ανάμεσα σε αυτούς που σέβονται και σε αυτούς που δεν σέβονται», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Μετά το δράμα των Τεμπών, είναι πολλά τα “γιατί” από τα λάθη του κ. Μητσοτάκη. Νομίζω ότι έχει μπει σε μία τσουλήθρα. Δηλαδή, γιατί δεν δέχθηκε να πάνε σε Εξεταστική πολιτικά πρόσωπα και να μιλήσουν; Γιατί έκανε όλη αυτή την ιστορία με τον Πάνο Ρούτσι και μετά έφερε αυτή την τροπολογία που δεν εξυπηρετεί απολύτως τίποτα; Υπάρχει μία σειρά πραγμάτων που δείχνουν ότι η κυβέρνηση έχει χάσει τη λογική και την επικοινωνιακή της δυνατότητα».

«Η δήλωση του Δένδια δείχνει καθαρή διαφωνία»

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν η κυβέρνηση αντιμετωπίζει εσωκομματικό πρόβλημα, η κ. Διαμαντοπούλου απάντησε:

«Δεν θέλω να το σχολιάσω. Θέλω να πω όμως μία βασική αρχή που ισχύει για όλα τα εσωκομματικά: όταν συμφωνείς με κάτι, όταν το ψηφίζεις, δεν μπορείς μετά να διαφωνείς. Θεωρώ ότι η στάση πρέπει να είναι καθαρή – παραιτούμαι, φεύγω. Όταν το ψηφίζω, το ψηφίζω, τέλος. Η δήλωσή του (σ.σ. Δένδια) δείχνει καθαρή διαφωνία».

Η Άννα Διαμαντοπούλου, αναφερόμενη στις δημοσκοπήσεις που δείχνουν πρώτη τη ΝΔ, είπε πως το ΠαΣοΚ έχει τη δύναμη να ανατρέψει αυτή την εικόνα.

«Θεωρώ πως η αντιπολίτευση που κάνει το ΠαΣοΚ είναι επαρκής, αλλά πρέπει να πείσει για την επόμενη μέρα – ότι έχει αφήγημα, κυβερνητικό πρόγραμμα».

Για μία ενδεχόμενη συνεργασία με το κόμμα που αναμένεται να ιδρύσει ο Αλέξης Τσίπρας, η κ. Διαμαντοπούλου απάντησε χαρακτηριστικά: «Αν ο κ. Τσίπρας θέλει να γίνει Σημίτης, σύμφωνα με αυτά που λέει, και αν υπάρχουν στελέχη του ΠαΣοΚ που θέλουν να γίνουν ΣΥΡΙΖΑ, είναι μία εξαιρετικά επιπόλαιη προσέγγιση. Η θέση του ΠαΣοΚ είναι ότι το κόμμα οφείλει να προχωρήσει στις εκλογές αυτόνομο και αυτοδύναμο, κάνοντας όμως συγκεκριμένες κινήσεις που θα αφορούν τη διεύρυνσή του – και προς το Κέντρο και προς τα Αριστερά. Το ΠαΣοΚ πρέπει να συγκεντρώσει αριστερές, κεντρώες και κεντροαριστερές δυνάμεις για να ενισχυθεί. Είναι το μόνο κόμμα που έχει σαφή ιδεολογία».

Για τα ελληνοτουρκικά και το πρόγραμμα SAFE

Σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά και το πρόγραμμα SAFE, είπε πως στην Ευρώπη υπάρχει η αίσθηση ότι η Τουρκία είναι μία πολύ μεγάλη δύναμη με ανεπτυγμένη αμυντική βιομηχανία, την οποία η Ευρώπη –που είναι αδύναμη αμυντικά– τη χρειάζεται.

«Αυτό είναι ένα ουσιαστικό ζήτημα. Η ιστορία με το casus belli και τις θαλάσσιες ζώνες είναι λίγο σαν το ανέκδοτο με τον Χότζα και την κατσίκα. Πηγαίνοντας προς την ευρωπαϊκή απόφαση, πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρώπη τι θα κάνει. Και η Ευρώπη πρέπει, σύμφωνα με τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής που υπάρχει στη Συνθήκη, να δεσμευτεί ότι θα αναλάβει η ίδια την αμυντική υποστήριξη των συνόρων μας, εφόσον υπάρξουν προβλήματα».