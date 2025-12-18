Συνάντηση για δημόσιο διάλογο με διαφάνεια ώστε όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές να μιλήσουν με επιχειρήματα και δεδομένα, ζητά η Ένωση Θεατρικών Παραγωγών (ΕΝ.ΘΕ.ΠΑ.) από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (Σ.Ε.Η), μετά και από την συνέντευξη τύπου του σωματείου την περασμένη Δευτέρα όπου το διοικητικό του συμβούλιο επέμεινε στην υπογραφή της συλλογικής σύμβασης εργασίας με όλους τους παραγωγούς των εργοδοτικών ενώσεων προκειμένου αυτή να καταστεί κλαδική.

Θυμίζουμε ότι το Σ.Ε.Η και οι ενώσεις των παραγωγών διαφωνούν ως προς τις προϋποθέσεις υπογραφής της συλλογικής σύμβασης εργασίας για τον κλάδο των ηθοποιών, προχωρώντας σε απεργιακές κινητοποιήσεις στις 5 Δεκεμβρίου και όπως έχει εξαγγελθεί, στις 27 Δεκεμβρίου, ημερομηνία ιδιαίτερα κρίσιμη για την κίνηση των θεάτρων μέσα στην εορταστική περίοδο.

Σήμερα το ΣΕΗ προχωρά σε γενική συνέλευση προκειμένου να αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις στο ζήτημα της συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Η ανακοίνωση της ΕΝ.ΘΕ.ΠΑ

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2025

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΛΟΓΟ

Της Ένωσης Θεατρικών Παραγωγών (ΕΝ.ΘΕ.ΠΑ.)

Η Ένωση Θεατρικών Παραγωγών (ΕΝ.ΘΕ.ΠΑ.) ΚΑΛΕΙ το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) σε ανοιχτό, δημόσιο διάλογο, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (εφημερίδες, ενημερωτικά sites, τηλεοπτικά κανάλια), προκειμένου να παρουσιαστούν με διαφάνεια και πληρότητα τα πραγματικά δεδομένα που αφορούν τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον χώρο του θεάτρου.

Τέρμα στις διαπραγματεύσεις πίσω από κλειστές πόρτες

Η ΕΝ.ΘΕ.ΠΑ. θεωρεί ότι οι παρατεταμένες, μη δημόσιες διαπραγματεύσεις δεν εξυπηρετούν ούτε τους ηθοποιούς, ούτε το κοινό, ούτε το ίδιο το θέατρο.

Αντιθέτως, δημιουργούν σύγχυση, καλλιεργούν τεχνητή πόλωση και μετατοπίζουν τις ευθύνες για τη μη υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Η θέση μας είναι ξεκάθαρη και αδιαπραγμάτευτη

ΘΕΛΟΥΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

που να ισχύει για όλους,

χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς προνομιακές ρυθμίσεις.

Τα πραγματικά δεδομένα του θεατρικού τοπίου

Στον χώρο των θεατρικών παραγωγών δραστηριοποιούνται τρεις αναγνωρισμένες ενώσεις:

ΕΝ.ΘΕ.ΠΑ.

Π.Ε.Θ.

Ε.Μ.Κ.Ε.Θ.Ι.

Δεν υπάρχουν δύο, αλλά τρεις ενώσεις παραγωγών, οι οποίες:

πραγματοποιούν θεατρικές παραστάσεις με εισιτήριο,

απασχολούν επαγγελματίες ηθοποιούς,

διαμορφώνουν ουσιαστικά το θεατρικό τοπίο στη χώρα.

Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται περίπου 1.500 θεατρικές παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα.

Η ανάγκη για ενιαίο, εφαρμόσιμο και καθολικό πλαίσιο εργασιακών κανόνων είναι συνεπώς κοινή και αυτονόητη.

Σχετικά με το ζήτημα του «εργοδοτικού σωματείου»

Το τελευταίο διάστημα, το ΣΕΗ δηλώνει ότι δεν προτίθεται να υπογράψει τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, εάν αυτή δεν συναφθεί με εργοδοτικό σωματείο.

Ωστόσο, το ΣΕΗ γνωρίζει πολύ καλά ότι καμία από τις τρεις ενώσεις θεατρικών παραγωγών δεν αποτελεί εργοδοτικό σωματείο με την έννοια που επικαλείται, ούτε μπορεί εκ του νόμου να υπογράψει συλλογική σύμβαση εξ ονόματος του συνόλου του κλάδου.

Το γνώριζε αυτό:

και κατά το υποτιθέμενο ραντεβού υπογραφής που είχε προγραμματιστεί τον Νοέμβριο,

και κατά την προηγούμενη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η οποία υπογράφηκε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

Η επίκληση του ζητήματος αυτού σήμερα, ως αιτία μη υπογραφής, δημιουργεί τεχνητή πόλωση και ψευδή εικόνα των πραγματικών δεδομένων.

Η πραγματική διαδικασία για καθολική εφαρμογή της ΣΣΕ

Η πραγματικότητα είναι σαφής:

Μια Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον χώρο του θεάτρου υπογράφεται από τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό παραγωγών, ώστε στη συνέχεια να μπορεί να κηρυχθεί υποχρεωτική για το σύνολο του κλάδου, σύμφωνα με την προβλεπόμενη θεσμική διαδικασία.

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, η πλειοψηφία των μελών της ΕΝ.ΘΕ.ΠΑ. δηλώνει έτοιμη να υπογράψει άμεσα τη Συλλογική Σύμβαση και να συμβάλει ενεργά στην προσπάθεια για την καθολική εφαρμογή της.

Συμφωνούμε επί της ουσίας με τα αιτήματα

Η ΕΝ.ΘΕ.ΠΑ. δηλώνει ρητά ότι συμφωνεί με τα βασικά αιτήματα του ΣΕΗ και υποστηρίζει:

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για όλους

Μισθό 1.250 ευρώ για 5–8 παραστάσεις

για 5–8 παραστάσεις Ημερομίσθιο 65 ευρώ για 1–4 παραστάσεις

για 1–4 παραστάσεις Αμειβόμενες πρόβες, με μισθό και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη

Για την απεργία της 27ης Δεκεμβρίου

Η απεργία αποτελεί θεσμικό και απολύτως σεβαστό δικαίωμα.

Έχει όμως ουσιαστικό νόημα μόνο όταν οδηγεί σε λύση και όχι όταν χρησιμοποιείται για λόγους εντυπώσεων ή για τη μετακύλιση ευθυνών.

Με την παρούσα ανακοίνωση, η ΕΝ.ΘΕ.ΠΑ. απευθύνεται στο κοινό αλλά και στους ίδιους τους ηθοποιούς, ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΗ, ώστε να υπάρχει πλήρης, τεκμηριωμένη και αντικειμενική ενημέρωση πριν από οποιαδήποτε απόφαση.

Πρόταση για άμεση λύση

Προτείνουμε συνάντηση εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιανουαρίου,

σε δημόσιο πλαίσιο,

με όλες τις πλευρές παρούσες,

δημοκρατικά, με επιχειρήματα και καθαρές κουβέντες.

Η ΕΝ.ΘΕ.ΠΑ. παραμένει σταθερά προσηλωμένη:

στη συνεργασία

στον ουσιαστικό διάλογο

στην εξεύρεση λύσης που υπηρετεί το κοινό συμφέρον του θεάτρου και όλων όσοι εργάζονται σε αυτό.

Θέλουμε ειλικρινή συνεννόηση —

όχι τεχνητές αντιπαραθέσεις,

όχι συνδικαλιστικά τεχνάσματα,

όχι κινήσεις εντυπωσιασμού.

Για την Ένωση Θεατρικών Παραγωγών (ΕΝ.ΘΕ.ΠΑ.)

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διονύσης Παναγιωτάκης

Γρηγόρης Βαλτινός

Μίλτος Σωτηριάδης

Γεράσιμος Σκαφίδας

Γιάννης Κανελλόπουλος