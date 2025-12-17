Σε σχόλιο για τα όσα συμφωνήθηκαν μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας στο Βερολίνο, όσον αφορά στο θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας και συγκεκριμένα στις προβλέψεις που υπάρχουν για ανάπτυξη ξένων στρατιωτικών δυνάμεων εντός της ουκρανικής επικράτειας μετά την υπογραφή της συμφωνίας ειρήνης, προχώρησε το Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, η θέση της Ρωσίας σχετικά με την ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία, στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, είναι ευρέως γνωστή, ωστόσο το θέμα θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης.

Οι New York Times ανέφεραν ότι, βάσει των τρεχουσών αμερικανικών προτάσεων, η Ουκρανία θα λάβει εγγύηση ασφάλειας από τη Δύση και ότι μια ευρωπαϊκής ηγεσίας στρατιωτική δύναμη θα συνδράμει την Ουκρανία, επιχειρώντας στη Δυτική Ουκρανία, μακριά από τις γραμμές του μετώπου.

Ανοιχτή σε συζήτηση για το θέμα η Μόσχα

Ερωτηθείς σχετικά με τα δημοσιεύματα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να σχολιάζει διαρκώς στα μέσα ενημέρωσης τη διπλωματική διαδικασία, αλλά υπογράμμισε πως η θέση της Ρωσίας —η αντίθεσή της σε οποιαδήποτε τέτοια ανάπτυξη στρατευμάτων— είναι σαφής.

«Η θέση μας σχετικά με την παρουσία ξένων στρατιωτικών δυνάμεων στο έδαφος της Ουκρανίας είναι γνωστή», είπε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους. «Είναι γνωστή, απολύτως συνεπής και κατανοητή. Ωστόσο, και πάλι, πρόκειται για ένα θέμα προς συζήτηση».

Ο Πεσκόφ ανέφερε επίσης ότι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, δεν αναμένεται να επισκεφθεί τη Μόσχα αυτή την εβδομάδα. Όπως πρόσθεσε, η Ρωσία αναμένει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να την ενημερώσουν για τα αποτελέσματα των συνομιλιών με την Ουκρανία μόλις αυτές είναι έτοιμες να ανακοινωθούν.