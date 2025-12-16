Οι μικροί μαθητές της τετάρτης τάξης δημοτικού σχολείου της Κρήτης σάστισαν όταν αντίκρισαν την εικόνα κακοποίησης της συμμαθήτριάς τους. Εφερε σημάδια στο σώμα και το κορμί της. Αναρωτήθηκαν τι της συνέβη. Οταν εκείνη τους ενημέρωσε ότι ο πατέρας της τη χτύπησε στο σώμα και το πρόσωπο αντέδρασαν, αλληλέγγυα, συλλογικά και ακαριαία.

Ενημέρωσαν τους δασκάλους και ζήτησαν την κινητοποίηση της αστυνομίας, όπως αναφέρει το patris.gr.

Για τα μικρά παιδιά της τετάρτης Δημοτικού δεν ήταν με τίποτα ανεκτό ότι ένα συνομήλικό τους κορίτσι έπεσε θύμα κακοποίησης του πατέρα της. Το περιστατικό και η αντίδραση των συμμαθητών ευαισθητοποίησε αλλά και συγκίνησε και τους γονείς τους.

Τελικά ο 41χρονος πατέρας της συμμαθήτριάς τους, κατόπιν της καταγγελίας τους, συνελήφθη και σήμερα οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου.