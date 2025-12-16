Για τη στρατηγική ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μοντέλου λειτουργίας της ΕΚΤΕΡ, που θα οδηγήσει την εταιρεία στην επόμενη ημέρα μίλησε στον ΟΤ ο διευθύνων σύμβουλος Κωνσταντίνος Σίψας Μπούζας.

Με επίκεντρο τις κατασκευές, η ΕΚΤΕΡ εξελίσσει τους συμπληρωματικούς της πυλώνες, από τη φιλοξενία μέχρι τα έργα ΣΔΙΤ και το real estate, βάζοντας ανθεκτικά θεμέλια για το μέλλον.

«Η ΕΚΤΕΡ εισέρχεται σε μια φάση ωριμότητας, όπου ο στόχος δεν είναι η γρήγορη μεγέθυνση, αλλά η σταθερή, ποιοτική και βιώσιμη ανάπτυξη. Με ισχυρό ανεκτέλεστο, υγιή κεφαλαιακή βάση και σαφή στρατηγικό προσανατολισμό, διαθέτουμε τα εχέγγυα να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που δημιουργούνται, ιδιαίτερα σε έργα μεγαλύτερης κλίμακας και αυξημένης τεχνικής απαίτησης. Η απόκτηση του πτυχίου 7ης τάξης αναμένεται να λειτουργήσει ως επιταχυντής προς αυτή την κατεύθυνση, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση μας στον δημόσιο τομέα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κωνσταντίνος Σίψας Μπούζας.

Κύριε Σίψα Μπούζα, πώς θα περιγράφατε το όραμά σας για την ΕΚΤΕΡ τα επόμενα χρόνια και ποιος είναι ο ρόλος της εταιρείας στο νέο τοπίο των κατασκευών στην Ελλάδα;

Το όραμά μου για την ΕΚΤΕΡ τα επόμενα χρόνια είναι ξεκάθαρο: να εξελιχθεί σε έναν σύγχρονο, ισχυρό και αξιόπιστο ελληνικό όμιλο υποδομών και κατασκευών, με μακροπρόθεσμο προσανατολισμό, διαφοροποιημένες δραστηριότητες και σταθερή δημιουργία αξίας. Σε ένα περιβάλλον όπου ο κλάδος των κατασκευών βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας, η ΕΚΤΕΡ φιλοδοξεί να έχει ενεργό και ουσιαστικό ρόλο στην υλοποίηση έργων που αφήνουν πραγματικό αποτύπωμα στην οικονομία και στην κοινωνία.

Η εταιρεία διαθέτει ένα ισχυρό ιστορικό άνω των 65 ετών, το οποίο δεν λειτουργεί απλώς ως παρακαταθήκη, αλλά ως οδηγός για το μέλλον. Η τεχνική επάρκεια, η συνέπεια στα χρονοδιαγράμματα και η ποιοτική εκτέλεση των έργων αποτελούν διαχρονικά χαρακτηριστικά της ΕΚΤΕΡ και παραμένουν αδιαπραγμάτευτα. Στόχος μας δεν είναι η άκριτη μεγέθυνση, αλλά η ελεγχόμενη και βιώσιμη ανάπτυξη, με επιλογή έργων υψηλής τεχνικής αξίας και σαφούς οικονομικής λογικής.

Στο νέο τοπίο των κατασκευών στην Ελλάδα, όπου συνυπάρχουν μεγάλα δημόσια έργα, σύνθετες υποδομές και αυξημένες απαιτήσεις από ιδιωτικούς επενδυτές, η ΕΚΤΕΡ τοποθετείται ως ένας αξιόπιστος τεχνικός εταίρος, ικανός να αναλαμβάνει και να ολοκληρώνει απαιτητικά έργα με επαγγελματισμό και διαφάνεια. Παράλληλα, επενδύουμε συστηματικά στο ανθρώπινο δυναμικό, στις οργανωτικές μας δομές και στη χρηματοοικονομική μας ισχύ, ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας.

Ποιοι είναι οι βασικοί στρατηγικοί πυλώνες πάνω στους οποίους χτίζει σήμερα η ΕΚΤΕΡ την ανάπτυξή της; Πώς συνδέονται μεταξύ τους και πώς συμπληρώνουν τον κατασκευαστικό βραχίονα της εταιρείας;

Η στρατηγική της ΕΚΤΕΡ βασίζεται σε μια απλή αλλά απαιτητική αρχή: να αναπτύσσεται μεθοδικά, με πειθαρχία και με ξεκάθαρη σύνδεση ανάμεσα στις δραστηριότητές της. Ο πυρήνας παραμένει οι κατασκευές, εκεί όπου διαθέτουμε βαθιά τεχνογνωσία, οργανωμένη δομή και αποδεδειγμένη ικανότητα υλοποίησης σύνθετων έργων. Πάνω σε αυτόν τον πυρήνα χτίζονται οι υπόλοιποι στρατηγικοί πυλώνες — τα έργα ΣΔΙΤ (PPP), το real estate και η φιλοξενία — όχι ως αποσπασματικές κινήσεις, αλλά ως φυσική εξέλιξη της εταιρείας.

Η είσοδος και η πλήρης ενσωμάτωση του τομέα φιλοξενίας, μέσω του Summer Senses Luxury Resort, αποτέλεσε μια κρίσιμη στρατηγική παράμετρο. Δεν λειτούργησε μόνο ως βασικό στοιχείο για την κάλυψη των απαιτούμενων κριτηρίων στο πλαίσιο της υποβολής της αίτησης της ΕΚΤΕΡ για το πτυχίο 7ης τάξης αλλά και ως επένδυση υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ανέδειξε στην πράξη την ικανότητα της εταιρείας να αναπτύσσει, να κατασκευάζει και να λειτουργεί σύνθετα έργα με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και αυξημένες απαιτήσεις.

Ο τομέας του real estate, από την άλλη πλευρά, δεν είναι κάτι νέο για την ΕΚΤΕΡ. Υπήρχε διαχρονικά ως συμπληρωματική δραστηριότητα, κυρίως μέσω της αγοράς και αξιοποίησης ακινήτων — συχνά με στόχο την πώληση και την επίτευξη γρήγορης υπεραξίας. Η ουσιαστική διαφορά σήμερα είναι ότι αυτή η δραστηριότητα οργανώνεται πλέον συστηματικά: με τη δημιουργία διακριτού τμήματος, με σαφές επενδυτικό πλαίσιο και με την ανάπτυξη και ανάδειξη εξειδικευμένων στελεχών στους σχετικούς τομείς.

Παράλληλα, τα έργα ΣΔΙΤ αποτελούν έναν στρατηγικό άξονα με μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, προσφέροντας ορατότητα, σταθερές ροές και συνέργειες με τον κατασκευαστικό βραχίονα. Όλοι αυτοί οι πυλώνες λειτουργούν πλέον ως ενιαίος οργανισμός, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και τη διαχρονική αξία της ΕΚΤΕΡ.

Η ΕΚΤΕΡ μετρά πάνω από 65 χρόνια παρουσίας στην αγορά, έχοντας χτίσει ένα ισχυρό προφίλ έγκαιρης και ποιοτικής εκτέλεσης έργων. Πόσο σημαντικό είναι αυτό το DNA αξιοπιστίας στη σημερινή, πιο απαιτητική συγκυρία;

Η μακρόχρονη παρουσία της ΕΚΤΕΡ στην ελληνική αγορά δεν αποτελεί απλώς ένα ιστορικό στοιχείο, αλλά ένα ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Περισσότερα από 65 χρόνια συνεχούς δραστηριότητας έχουν διαμορφώσει μια εταιρική κουλτούρα που βασίζεται στη συνέπεια, στην τεχνική επάρκεια και στον σεβασμό προς τις δεσμεύσεις μας. Σε έναν κλάδο που χαρακτηρίζεται από έντονες διακυμάνσεις, αυτή η ανθεκτικότητα δεν προκύπτει τυχαία· είναι αποτέλεσμα πειθαρχημένων επιλογών και διαχρονικής προσήλωσης στην ποιότητα.

Αυτό το DNA αξιοπιστίας αναπτύχθηκε και μεταδόθηκε σε ολόκληρο τον οργανισμό μέσα από τη διαχρονική παρουσία και τη στάση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αθανασίου Σίψα, ο οποίος συμπληρώνει σύντομα 55 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στον κατασκευαστικό κλάδο. Η προσωπική του διαδρομή, το παράδειγμα συνέπειας και η έμφαση στην ευθύνη απέναντι στο έργο, στους ανθρώπους και στην αγορά, αποτέλεσαν τον βασικό φορέα μέσα από τον οποίο οι αξίες αυτές εδραιώθηκαν σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας.

Το αποτύπωμα αυτό σφυρηλατήθηκε και σε δύσκολες περιόδους για την ελληνική οικονομία, όταν η ΕΚΤΕΡ επέλεξε να προστατεύσει το κύρος της, να ολοκληρώσει τα έργα της χωρίς εκπτώσεις και να διατηρήσει σχέσεις εμπιστοσύνης με δημόσιους φορείς, ιδιώτες πελάτες, εργαζόμενους και συνεργάτες. Αυτή η στάση είναι ακόμη πιο κρίσιμη σήμερα, σε ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων, περιορισμένων πόρων και σύνθετων τεχνικών προκλήσεων.

Οι παλαιότεροι προμηθευτές και υπεργολάβοι αποτελούν σήμερα τη ζωντανή διαφήμιση της ΕΚΤΕΡ, καθώς γνωρίζουν από πρώτο χέρι τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας. Παράλληλα, νέοι συνεργάτες επιδιώκουν μακροχρόνιες συνεργασίες, αναγνωρίζοντας την τάξη, τη διαφάνεια και τον επαγγελματισμό με τον οποίο λειτουργεί ο οργανισμός. Το γεγονός ότι η φήμη της ΕΚΤΕΡ προηγείται στην αγορά, πριν ακόμη ζητήσουμε μια προσφορά από έναν προμηθευτή ή διαπραγματευτούμε μια συμφωνία, συνιστά ένα ουσιαστικό και διαρκές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η εμπειρία μάς έχει διδάξει ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να στηρίζεται σε συγκυριακές ευκαιρίες, αλλά σε σταθερές αρχές λειτουργίας. Γι’ αυτό και η ΕΚΤΕΡ επενδύει συστηματικά στη σωστή οργάνωση, στη διαφάνεια των διαδικασιών και στο ανθρώπινο δυναμικό της. Στη σημερινή συγκυρία, αυτό το ιστορικό αποτύπωμα λειτουργεί ως πυξίδα, επιβεβαιώνοντας ότι η εταιρεία μπορεί να προχωρά μπροστά με ασφάλεια, χωρίς να θυσιάζει τις αξίες που τη διαμόρφωσαν.

Πώς αποτυπώνεται η στρατηγική αυτή στα οικονομικά μεγέθη της ΕΚΤΕΡ και ποια είναι η φιλοσοφία σας γύρω από την κεφαλαιακή διάρθρωση και τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης;

Η στρατηγική που ακολουθεί η ΕΚΤΕΡ αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα οικονομικά της μεγέθη, αλλά κυρίως στην ποιότητά τους. Δεν μας ενδιαφέρει απλώς η αύξηση του κύκλου εργασιών, αλλά η ανάπτυξη με υγιείς όρους, με κερδοφορία, ισχυρές ταμειακές ροές και ανθεκτική κεφαλαιακή βάση. Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία κινείται σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά, με τον κύκλο εργασιών να προσεγγίζει πλέον τα €85 εκατ., επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της και τη σωστή επιλογή έργων.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε στη χρηματοοικονομική μας διάρθρωση. Η φιλοσοφία μας είναι συντηρητική αλλά όχι αμυντική: επιδιώκουμε ισχυρά ίδια κεφάλαια, τα οποία σήμερα διαμορφώνονται κοντά στα €50 εκατ., επαρκή ρευστότητα και ελεγχόμενη χρήση δανεισμού. Η ΕΚΤΕΡ διατηρεί καθαρή και ισορροπημένη χρηματοοικονομική θέση, με τα διαθέσιμα να καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τις δανειακές της υποχρεώσεις, στοιχείο που μας προσφέρει ευελιξία και ασφάλεια σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.

Παράλληλα, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων κινείται πλέον σταθερά άνω των €120 εκατ., προσφέροντας υψηλή ορατότητα εσόδων για τα επόμενα έτη και ενισχύοντας τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου. Αυτό μας επιτρέπει να σχεδιάζουμε μακροπρόθεσμα, να επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό και στις οργανωτικές μας δομές, χωρίς να διαταράσσουμε τη χρηματοοικονομική ισορροπία της εταιρείας.

Συνολικά, η φιλοσοφία μας συνοψίζεται στο εξής: ανάπτυξη με μέτρο, πειθαρχία και διαφάνεια. Θέλουμε μια ΕΚΤΕΡ που να μεγαλώνει, αλλά ταυτόχρονα να παραμένει κεφαλαιακά ισχυρή, αξιόπιστη απέναντι στους επενδυτές και ικανή να στηρίξει τις φιλοδοξίες της σε βάθος χρόνου.

Τι θα ξεχωρίζατε σήμερα στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο και στο χαρτοφυλάκιο έργων της ΕΚΤΕΡ; Πόσο σημαντική είναι για εσάς η ποιότητα των έργων σε σχέση με τον όγκο;

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ΕΚΤΕΡ αποτυπώνει με σαφήνεια τη στρατηγική στροφή που υλοποιούμε τα τελευταία χρόνια. Σήμερα, το μείγμα των έργων διαμορφώνεται περίπου σε 60% ιδιωτικά και 40% δημόσια, μια ισορροπία που δεν προέκυψε τυχαία, αλλά είναι αποτέλεσμα συνειδητών επιλογών. Από τη μία πλευρά, διασφαλίζουμε σταθερότητα και θεσμική συνέχεια μέσω των δημοσίων έργων· από την άλλη, αξιοποιούμε τη δυναμική και την ταχύτητα του ιδιωτικού τομέα, όπου η ποιότητα, η αξιοπιστία και η έγκαιρη παράδοση αποτελούν κρίσιμα κριτήρια.

Παράλληλα, η εταιρεία προσανατολίζεται πλέον σταθερά σε έργα υψηλότερου προϋπολογισμού και αυξημένης τεχνικής απαίτησης. Η επιλογή αυτή μας επιτρέπει να αξιοποιούμε πολύ πιο αποτελεσματικά τους ανθρώπινους και τεχνικούς μας πόρους, αποφεύγοντας τον κατακερματισμό σε πολλά μικρά έργα που απορροφούν διοικητική ενέργεια. Πρόκειται για μια στρατηγική που ενισχύει τόσο την αποδοτικότητα όσο και τα περιθώρια, ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζει το συνολικό προφίλ της εταιρείας.

Στον ιδιωτικό τομέα, η ΕΚΤΕΡ απολαμβάνει πλέον την εμπιστοσύνη σοβαρών επενδυτών, οι οποίοι αναγνωρίζουν έμπρακτα την ικανότητά της να εκτελεί έργα υψηλών προϋπολογισμών, σύνθετα και απαιτητικά, με επαγγελματισμό και συνέπεια. Αυτή η εμπιστοσύνη λειτουργεί σωρευτικά και ενισχύει τη θέση μας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων.

Στον δημόσιο τομέα, η περαιτέρω ενίσχυση αυτής της στρατηγικής αναμένεται να υποστηριχθεί αποφασιστικά από την απόκτηση του πτυχίου 7ης τάξης, το οποίο θα επιτρέψει στην ΕΚΤΕΡ να συμμετέχει αυτόνομα σε μεγάλα έργα. Σε συνδυασμό, όλα τα παραπάνω συγκροτούν ένα χαρτοφυλάκιο έργων υψηλής ποιότητας, με βάθος, ανθεκτικότητα και ξεκάθαρο αναπτυξιακό προσανατολισμό.

Ποιες θεωρείτε τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τον κλάδο των κατασκευών στην Ελλάδα σήμερα και πώς τοποθετείται η ΕΚΤΕΡ απέναντι στον ανταγωνισμό;

Ο κλάδος των κατασκευών στην Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε μια φάση έντονης δραστηριότητας, με σημαντικό όγκο έργων να εξελίσσεται ταυτόχρονα σε δημόσιο και ιδιωτικό επίπεδο. Αυτό δημιουργεί ουσιαστικές ευκαιρίες, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύει και δομικές προκλήσεις που δεν μπορούν να αγνοηθούν. Η σημαντικότερη από αυτές αφορά το ανθρώπινο δυναμικό: η έλλειψη εξειδικευμένων τεχνιτών, μηχανικών και στελεχών έργου αποτελεί πλέον έναν από τους βασικούς περιοριστικούς παράγοντες για τον κλάδο.

Παράλληλα, η αυξημένη πολυπλοκότητα των έργων και η πίεση στα χρονοδιαγράμματα απαιτούν υψηλό επίπεδο οργάνωσης, σωστό προγραμματισμό και αυστηρό έλεγχο κόστους. Οι εταιρείες που δεν διαθέτουν επαρκείς δομές, διαδικασίες και κεφαλαιακή αντοχή δυσκολεύονται να ανταποκριθούν σε αυτό το περιβάλλον. Κατά την άποψή μου, ο κλάδος οδηγείται σταδιακά σε μια φάση ποιοτικής διαβάθμισης, όπου λιγότεροι αλλά πιο ώριμοι και οργανωμένοι παίκτες θα μπορούν να υποστηρίξουν έργα μεγάλης κλίμακας με συνέπεια.

Η ΕΚΤΕΡ τοποθετείται συνειδητά σε αυτήν την κατηγορία. Επενδύουμε συστηματικά στο ανθρώπινο δυναμικό μας, στην εκπαίδευση, στις ψηφιακές διαδικασίες και στη σύγχρονη διαχείριση έργων, ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στις αυξημένες απαιτήσεις. Παράλληλα, επιλέγουμε έργα με σαφή τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, αποφεύγοντας πρακτικές υπερβολικού ρίσκου.

Πιστεύω ότι η επόμενη περίοδος θα ευνοήσει τις εταιρείες που λειτουργούν με διαφάνεια, πειθαρχία και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Σε αυτό το περιβάλλον, η ΕΚΤΕΡ επιδιώκει να είναι μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος: μια εταιρεία που συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη των υποδομών της χώρας, με ποιότητα, αξιοπιστία και σεβασμό στους ανθρώπους και στα έργα που αναλαμβάνει.

Κλείνοντας, ποιο είναι το outlook σας για την ΕΚΤΕΡ τα επόμενα χρόνια και ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε σε επενδυτές, συνεργάτες και την ευρύτερη αγορά;

Το outlook για την ΕΚΤΕΡ τα επόμενα χρόνια είναι θετικό, αλλά παραμένει απολύτως ρεαλιστικό. Ο κατασκευαστικός κλάδος, διαχρονικά, λειτουργεί ως πρόδρομος δείκτης της πραγματικής οικονομίας και συνήθως «βλέπει» περίπου τρία χρόνια μπροστά. Με βάση τη σημερινή εικόνα της αγοράς και τη σταθερή ροή δημοπρατήσεων τόσο δημοσίων όσο και ιδιωτικών έργων, η εκτίμησή μου είναι ότι δεν διαφαίνεται κάποια ουσιαστική υποχώρηση της δραστηριότητας μέχρι το 2030, με την επιφύλαξη βεβαίως των γεωπολιτικών εξελίξεων και ενδεχόμενων εθνικών συγκυριών, που πάντοτε παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΚΤΕΡ εισέρχεται σε μια φάση ωριμότητας, όπου ο στόχος δεν είναι η γρήγορη μεγέθυνση, αλλά η σταθερή, ποιοτική και βιώσιμη ανάπτυξη. Με ισχυρό ανεκτέλεστο, υγιή κεφαλαιακή βάση και σαφή στρατηγικό προσανατολισμό, διαθέτουμε τα εχέγγυα να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που δημιουργούνται, ιδιαίτερα σε έργα μεγαλύτερης κλίμακας και αυξημένης τεχνικής απαίτησης. Η απόκτηση του πτυχίου 7ης τάξης αναμένεται να λειτουργήσει ως επιταχυντής προς αυτή την κατεύθυνση, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση μας στον δημόσιο τομέα.

Ωστόσο, γνωρίζουμε καλά ότι ο κλάδος των κατασκευών ακολουθεί κύκλους. Για τον λόγο αυτό, η στρατηγική ανάπτυξη των συμπληρωματικών μας πυλώνων – της φιλοξενίας, των έργων ΣΔΙΤ και του real estate – δεν αποτελεί απλώς ευκαιριακή επιλογή, αλλά συνειδητή μετάβαση σε ένα σύγχρονο και πιο ανθεκτικό μοντέλο λειτουργίας. Ένα μοντέλο που επιτρέπει στην ΕΚΤΕΡ να εξομαλύνει τις διακυμάνσεις και να ανταποκριθεί καλύτερα σε μια ενδεχόμενη μελλοντική επιβράδυνση του κατασκευαστικού κύκλου.

Το μήνυμα προς την αγορά είναι σαφές: η ΕΚΤΕΡ χτίζει με πειθαρχία, διαφάνεια και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Επενδύει στη διαχρονική αξία, στις σωστές συνεργασίες και σε μια οργανωμένη ανάπτυξη που της επιτρέπει να κοιτάζει μπροστά με αυτοπεποίθηση και μέτρο.