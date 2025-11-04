Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η Diane Ladd, τρεις φορές υποψήφια για Όσκαρ, γνωστή για ρόλους που υποδύθηκε, όπως εκείνος της θαρραλέας σερβιτόρας στην ταινία «Alice Doesn’t Live Here Anymore» και της στοργικής μητέρας στο «Wild at Heart».

Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε η κόρη της, επίσης διάσημη ηθοποιός, Laura Dern, η οποία σε δήλωσή της ανέφερε ότι η μητέρα της και κατά καιρούς συνεργάτιδα της, απεβίωσε στο σπίτι της στο Ojai της Καλιφόρνια, με την ίδια στο πλευρό της. Η ηθοποιός την περιέγραψε ως «απίστευτη ηρωίδα» και «μοναδικό δώρο ως μητέρα», χωρίς να αναφερθεί άμεσα στην αιτία θανάτου.

«Ήταν η καλύτερη κόρη, μητέρα, γιαγιά, ηθοποιός, καλλιτέχνης και ένας συμπονετικός άνθρωπος που μόνο τα όνειρα θα μπορούσαν να δημιουργήσουν», έγραψε η Dern. «Είχαμε την τύχη να τη ζήσουμε. Τώρα πετάει με τους αγγέλους της».

Η 60ετής καριέρα

Η Diane Ladd υπήρξε μία από τις πιο ταλαντούχες και αναγνωρισμένες ηθοποιούς του Χόλιγουντ, ικανή τόσο σε κωμικούς όσο και δραματικούς ρόλους, με καριέρα που διήρκεσε πάνω από έξι δεκαετίες. Η πρώτη της μεγάλη στιγμή ήταν στον κινηματογράφο με την ταινία του Martin Scorsese, το 1974, «Alice Doesn’t Live Here Anymore». Η ερμηνεία της ως η αιχμηρή και ευθύβολος Flo της απέφερε υποψηφιότητα για Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου.

Εκτός από τις κινηματογραφικές της επιτυχίες, υπήρξε και σύμβολο δυναμισμού και δημιουργικότητας, ενώ συνεργάστηκε πολλές φορές με την κόρη της, Laura Dern, τόσο στην οθόνη όσο και εκτός αυτής.

Στη συνέχεια εμφανίστηκε σε δεκάδες ταινίες, ανάμεσά τους τα «Chinatown», «Primary Colors» και δύο ακόμη για τις οποίες προτάθηκε για Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου, τις «Wild at Heart» (1990) και «Rambling Rose» (1991).

Πέρα από την κινηματογραφική της πορεία, η Ladd είχε αναπτύξει μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική και προσωπική σχέση με την κόρη της. Μαζί υπέγραψαν το βιβλίο «Honey, Baby, Mine: A Mother and Daughter Talk Life, Death, Love (and Banana Pudding)», στο οποίο μοιράζονταν προσωπικές εξομολογήσεις για τη ζωή, την οικογένεια και τη σχέση τους.