Robert Redford: «Έφυγε» στα 89 του ο θρύλος του Χόλιγουντ

Ο Robert Redford, ένας από τους τελευταίους μεγάλους σταρ του κλασικού Χόλιγουντ και δημιουργός που καθόρισε το ανεξάρτητο σινεμά, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή το Σαββατοκύριακο, σκορπίζοντας θλίψη στον χώρο του κινηματογράφου και στους θαυμαστές του παγκοσμίως. Ο Redford υπήρξε ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός, ακτιβιστής και ιδρυτής του Sundance Film Festival, ενός θεσμού που άλλαξε τον χάρτη του ανεξάρτητου κινηματογράφου.

Ο Charles Robert Redford Jr. γεννήθηκε στις 18 Αυγούστου 1936 στο Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια. Μεγάλωσε σε μια οικογένεια μεσοαστών, σημαδεμένος από την πρόωρη απώλεια της μητέρας του. Νεαρός ακόμα, ταξίδεψε στην Ευρώπη, σπούδασε ζωγραφική και πέρασε από το American Academy of Dramatic Arts στη Νέα Υόρκη, πριν βρει τον δρόμο του στη σκηνή του Broadway.

Το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο ήρθε τη δεκαετία του ’60, μα η καθιέρωση ήρθε λίγο αργότερα, με ταινίες που τον έκαναν παγκόσμιο αστέρα.

Οι μεγάλες επιτυχίες

Ο Robert Redford υπήρξε από τους πιο αγαπημένους πρωταγωνιστές της δεκαετίας του ’70, με μια σειρά από εμβληματικές συνεργασίες που σφράγισαν την κινηματογραφική του διαδρομή. Στο Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), στο πλευρό του Paul Newman, απέκτησε το παρατσούκλι που θα τον ακολουθούσε για πάντα και θα γινόταν συνώνυμο του ίδιου του μύθου του. Λίγα χρόνια αργότερα, στο The Way We Were (1973), έγραψε ιστορία μαζί με την Barbra Streisand, χαρίζοντας στο σινεμά ένα από τα πιο αξέχαστα ρομαντικά ζευγάρια.