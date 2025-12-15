Με κοινή δήλωσή τους οι ευρωπαίοι ηγέτες που συμμετείχαν στις συνομιλίες στο Βερολίνο χαιρετίζουν τη «σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες του Τραμπ να εξασφαλίσει μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία».

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το ανακοινωθές, οι συμμετέχοντες (ήταν τελικά παρόντες οι Αμερικανοί διαπραγματευτές με επικεφαλής τους Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ) συμφώνησαν να εργαστούν μαζί με τον Τραμπ και τον Ζελένσκι «για να φτάσουν σε μια διαρκή ειρήνη που διαφυλάσσει την ουκρανική κυριαρχία και την ευρωπαϊκή ασφάλεια». Όπως αναφέρεται στόχος είναι η παροχή «ισχυρών εγγυήσεων ασφάλειας και μέτρων στήριξης της οικονομικής ανάκαμψης για την Ουκρανία».

Το ανακοινωθέν περιλαμβάνει και μια εξαιρετικά σημαντική επιφύλαξη ότι «τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν διά της βίας» και επαναλαμβάνει ότι οποιεσδήποτε αποφάσεις για το ζήτημα αυτό πρέπει να ληφθούν από τον λαό της Ουκρανίας, και μόνο όταν «υπάρχουν ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας».

Μερικές από τις συγκεκριμένες ιδέες που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση είναι η «διαρκής και σημαντική στήριξη της Ουκρανίας για την οικοδόμηση των ενόπλων δυνάμεών της», σε επίπεδο ειρήνης των 800.000 στρατιωτών, «ώστε να μπορεί να αποτρέπει συγκρούσεις και να υπερασπίζεται το έδαφος της Ουκρανίας». Σημειώνεται ότι στο αρχικό πλάνο Τραμπ που η Ρωσία εμφανιζόταν να είναι ιδιαίτερα θετική, προβλεπόταν αριθμός 600.000 στρατιωτών σε καιρό ειρήνης για την Ουκρανία.

Η ανακοίνωση αναφέρει επίσης ότι «μια πολυεθνική δύναμη στην Ουκρανία υπό ευρωπαϊκή ηγεσία» θα συμμετείχε υποστηρικτικά «στην ανασυγκρότηση των ουκρανικών δυνάμεων, στην ασφάλεια του εναέριου χώρου της Ουκρανίας και στην ασφάλεια των θαλάσσιων οδών», επιχειρώντας «εντός της Ουκρανίας» (άρα, μακριά από οποιαδήποτε πιθανή γραμμή μετώπου).

Οι ηγέτες μιλούν επίσης για «μηχανισμό παρακολούθησης και επαλήθευσης της εκεχειρίας υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, με διεθνή συμμετοχή», ώστε «να παρέχει έγκαιρη προειδοποίηση για οποιαδήποτε μελλοντική επίθεση» και να μπορεί να αποδίδει ευθύνη για οποιαδήποτε παραβίαση, με στόχο την αποκλιμάκωση της κατάστασης.

Επιπλέον εμφανίζονται να ζητούν να υπάρξουν «νομικές εξασφαλίσεις και δεσμεύσεις», ότι «θα ληφθούν μέτρα για την αποκατάσταση της ειρήνης και της ασφάλειας σε περίπτωση μελλοντικής ένοπλης επίθεσης». Αυτό αναφέρεται ότι θα επιτευχθεί με την χρήση ενόπλων δυνάμεων, πληροφοριών, υλικοτεχνικής υποστήριξης, οικονομικών και διπλωματικών ενεργειών. Η διατύπωση αυτή εκτιμάται ότι είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας «τύπου Άρθρο 5».

Υπάρχει επίσης πρόσθετη διατύπωση για «επένδυση στη μελλοντική ευημερία της Ουκρανίας» και στήριξη της ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ.

Με βάση τα όσα αναφέρει το κείμενο και μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι ηγέτες «ήταν ξεκάθαροι ότι, όπως σε κάθε συμφωνία, τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι να συμφωνηθούν τα πάντα και ότι όλα τα μέρη πρέπει να εργαστούν εντατικά προς μια λύση που θα μπορούσε να διασφαλίσει ένα διαρκές τέλος των εχθροπραξιών».

Τέλος, καλούν τη Ρωσία «να δείξει διάθεση να εργαστεί προς μια διαρκή ειρήνη» και λένε ότι συμφώνησαν να «συνεχίσουν να αυξάνουν την πίεση προς τη Ρωσία ώστε να την φέρουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό».

Στην συνάντηση- μίνι Σύνοδο συμμετείχαν οι, Γιόνας Γκαρ Στέρε, Μαρκ Ρούτε, Μέτε Φρέντερικσεν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Ντικ Σχόφ, Ουλφ Κρίστερσον, Αλεξάντερ Στουμπ, Ντόναλντ Τουσκ, Εμανουέλ Μακρόν, Φρίντριχ Μερτς, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Στιβ Γουίτκοφ, Τζάρεντ Κούσνερ, Τζόρτζια Μελόνι, Κιρ Στάρμερ.

Σημειώνεται ότι πολλές από αυτές τις ιδέες που διατυπώνονται ως θέσεις πλέον, δεν είναι η πρώτη φορά που συζητούνται. Κατά το παρελθόν η Ρωσία έχει απορρίψει ξεκάθαρα αρκετές από αυτές, οπότε μένει να φανεί αν η Μόσχα θα επιδείξει μια διάθεση σύγκλισης ως προς τα ζητήματα αυτά στις συνομιλίες που αναμένεται ότι θα ακολούθησουν τις επόμενες ημέρες.

Κρίσιμο ρόλο σε αυτό δεν θα παίξουν μόνο οι εξελίξεις στο πεδίο της μάχης, όπου η κατάσταση σε γενικό πλαίσιο συνεχίζει να είναι εξαιρετικά κακή για την Ουκρανία στα ανατολικά, αλλά και άλλοι παράγοντες όπως είναι το έαν τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εγκρίνει το δάνειο με τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια προς την Ουκρανία.

Το δάνειο θεωρείται η μόνη λύση που θα κρατήσει την Ουκρανία «ζωντανή» ως προς τα οικονομικά μέχρι την άνοιξη. Όμως σύμφωνα με πλήθος αναφορών το «στρατόπεδο» εντός της ΕΕ που αντιτίθεται στην χρήση των παγωμένων κεφαλαίων για την παροχή δανείου προς την Ουκρανία μεγαλώνει καθώς πλησιάζει η Σύνοδος Κορυφής στο τέλος της εβδομάδας που τρέχει.

Ως προς το ζήτημα αυτό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ νωρίτερα, συζητήθηκε τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια να αποτελέσουν μέρος του της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο.