Την απόφαση να συμμετάσχει στην απεργία που προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ για τις 16 Δεκεμβρίου ανακοίνωσε η ΟΛΜΕ.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση: «Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν κανονικά στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων του συνδικαλιστικού κινήματος του Δημοσίου και των αγώνων για την υπεράσπιση των εργασιακών, μισθολογικών και κοινωνικών δικαιωμάτων».

Η ανακοίνωση της ΟΛΜΕ για την απεργία

«Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ ενημερώνει ότι οι αναφορές και τα δημοσιεύματα που ισχυρίζονται πως οι εκπαιδευτικοί δεν συμμετέχουν στην απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου είναι ψευδή και ανυπόστατα.

Δεν υπάρχει καμία απόφαση της ΟΛΜΕ που να αφορά μη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία, όπως αναφέρονται στα συγκεκριμένα δημοσιεύματα.

Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν κανονικά στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων του συνδικαλιστικού κινήματος του Δημοσίου και των αγώνων για την υπεράσπιση των εργασιακών, μισθολογικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.

Κάθε αντίθετος ισχυρισμός είναι ανακριβής, παραπλανητικός και επιχειρεί να υπονομεύσει τη μαζική συμμετοχή στην απεργία.

Καλούμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία και στις κινητοποιήσεις της 16ης Δεκεμβρίου που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό, εκφράζοντας ταυτόχρονα την αλληλεγγύη τους στους αγώνες των αγροτών».

Ποιοι συμμετέχουν στην απεργία

Με αιχμή τον νέο προϋπολογισμό της κυβέρνησης η ΑΔΕΔΥ ανακοίνωσε 24ωρη Πανελλαδική απεργία για την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, με τη συμμετοχή της ΠΟΕ-ΟΤΑ.

Η ΑΔΕΔΥ, δηλώνει παράλληλα, την αμέριστη αλληλεγγύη του στις αγροτικές κινητοποιήσεις και στα μπλόκα που έχουν στήσει οι αγρότες σε όλη τη χώρα. «Όλοι/ες στις 16 Δεκέμβρη στις απεργιακές διαδηλώσεις των Ομοσπονδιών, των Εργατικών Κέντρων και των συνδικάτων, ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό και στα μπλόκα των αγροτών», υπογραμμίζει η ΑΔΕΔΥ στην ανακοίνωση.

Τι θα γίνει με τα Μέσα Μεταφοράς

Όσον αφορά τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα αν οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν στην απεργία και πώς.

Οι αποφάσεις συνήθως ανακοινώνονται λίγα 24ωρα πριν από τις κινητοποιήσεις, οπότε το ενδεχόμενο απεργίας στα μέσα μεταφοράς παραμένει ανοιχτό.

Να σημειωθεί ότι οι εργαζόμενοι των λεωφορείων προκήρυξαν στάση εργασίας την Τετάρτη (17/12) από τις 11:00 έως τις 17:00.

Τα τελευταία δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν πριν τις 10:00 π.μ., ενώ η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά τις 18:00.

Κανονικά αναμένεται να κυκλοφορήσουν τα Λεωφορεία στις περιαστικές γραμμές της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής.

Τη στάση εργασίας προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ προκειμένου να πραγματοποιηθεί Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.