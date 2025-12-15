Ο διαγωνισμός, που πραγματοποιήθηκε από τις 8 έως τις 22 Οκτωβρίου 2025, συγκέντρωσε 50 συμμετοχές από τις τέσσερις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Χιλή) και ανέδειξε δέκα νικητές μέσα από ψηφοφορία του κοινού, στους οποίους το Ίδρυμα Reale απονέμει χορηγία ύψους €10.000 για την ενίσχυση του έργου τους.

Όλα τα συμμετέχοντα έργα προτείνονται από εργαζομένους και συνεργάτες των εταιρειών του Ομίλου Reale. Μεταξύ των νικητών ξεχώρισε φέτος η ελληνική συμμετοχή της ΑΝΙΜΑ, με το πρόγραμμα «Flight to Freedom», που προτάθηκε από εργαζόμενη της Υδρογείου Ασφαλιστικής. Η διάκριση αυτή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της στήριξης του Ιδρύματος Reale σε δράσεις που υπηρετούν την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στην Ελλάδα. Στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος άλλα 8 ελληνικά πρότζεκτ με κοινωνικό πρόσημο.

Η κα Μαρία Γανωτή, Πρόεδρος της ΑΝΙΜΑ δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά, η ANIMA ευχαριστεί θερμά το Ίδρυμα Reale και την Υδρόγειο Ασφαλιστική για τη στήριξή τους, καθώς και όλους όσοι μας τίμησαν με την ψήφο τους. Με πάνω από 37.000 ψήφους, η ANIMA κατέλαβε τη δεύτερη θέση και προκρίθηκε στους δέκα πρώτους νικητές, κερδίζοντας το βραβείο των €10.000. Η διάκριση αυτή αναγνωρίζει το έργο μας για τη διάσωση και περίθαλψη άγριων ζώων σε όλη την Ελλάδα και μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε. Το ποσό θα καλύψει βασικές ανάγκες του Κέντρου μας, όπως φάρμακα, τροφές και υλικά για τη φροντίδα των χιλιάδων ζώων που φτάνουν κοντά μας κάθε χρόνο».

Συνολικά, από το 2024 έως σήμερα, το Ίδρυμα Reale έχει διαθέσει €130.000 σε 11 κοινωνικά προγράμματα στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του Ομίλου Reale και της Υδρογείου Ασφαλιστικής να στηρίζουν δράσεις με αντίκτυπο, οι οποίες επικεντρώνονται σε τρεις καίριους τομείς: Υγεία και Πρόνοια, Κοινωνική Ένταξη & Ανάπτυξη, Περιβάλλον & Βιώσιμες Κοινότητες.

Όλες οι οργανώσεις που βρέθηκαν μέσα στην πρώτη δεκάδα τιμήθηκαν σε ειδική τελετή στην έδρα του Ομίλου Reale στο Τορίνο. Την ΑΝΙΜΑ εκπροσώπησε η Project Manager, κα Αλέκα Μελιάδου.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της ΑΝΙΜΑ: Flight to Freedom

Περισσότερα για τον διαγωνισμό: Together 4 a Better World 2025