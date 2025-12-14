Μπαράζ πληρωμών ξεκινάει από αύριο 15 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου για χιλιάδες νοικοκυριά που περιμένουν με αγωνία έστω και με «συμβολικά» ποσά να… κλείσουν κάποιες «τρύπες» που κουβαλούν από το έτος που λήγει. Πολύ περισσότερο οι χαμηλοσυνταξιούχοι και οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα που δεν περιμένουν ούτε το δώρο των Χριστουγέννων, έχουν περισσότερους λόγους να ανυπομονούν για τις συντάξεις και τα επιδόματα που δικαιούνται.

Από αύριο Δευτέρα, λοιπόν, μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να καταβληθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, οι συντάξεις, η προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης, η επιστροφή ενοικίου για όσους προκύπτει από τις διορθωτικές δηλώσεις ότι το δικαιούνται, και φυσικά το δώρο Χριστουγέννων του ιδιωτικού τομέα.

Πιο αναλυτικά:

Δώρο Χριστουγέννων

Η αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων έχει ήδη αρχίσει για εργαζόμενους και ανέργους.

Η ΔΥΠΑ προγραμματίζει την πληρωμή για τους ανέργους την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, ενώ για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα το δώρο πρέπει να καταβληθεί το αργότερο έως Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου -με τη δυνατότητα, φυσικά, να δοθεί νωρίτερα.

Πώς υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων

Το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τον τύπο αμοιβής του εργαζομένου: μισθός ή ημερομίσθιο. Η περίοδος αναφοράς ξεκινά 1 Μαΐου και ολοκληρώνεται 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Οι εργαζόμενοι που εργάστηκαν αδιάλειπτα σε όλη την περίοδο δικαιούνται το πλήρες δώρο, που αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό ή 25 ημερομίσθια.

Όσοι εργάστηκαν μέρος της περιόδου λαμβάνουν αναλογικό ποσό, με βάση τον κανόνα ότι κάθε 19 ημέρες εργασίας αντιστοιχούν σε 2/25 του μισθού ή 2 ημερομίσθια.

Η βάση υπολογισμού είναι οι αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση που η σύμβαση λήξει νωρίτερα, υπολογίζονται οι αποδοχές της ημέρας λύσης.

Για τους ανέργους, το δώρο ισούται με έναν πλήρη μήνα επιδότησης, αρκεί να έχει συμπληρωθεί τουλάχιστον ένας μήνας ανεργίας μέσα στο έτος. Μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού, το πλήρες ποσό φτάνει τα 540 ευρώ.

Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων

Για συγκεκριμένες μορφές απασχόλησης, ο υπολογισμός γίνεται ως εξής:

• Ωρομίσθιοι: με βάση τον μέσο όρο αποδοχών από 1/5 έως 31/12.

• Μερικής απασχόλησης: το ποσό αντιστοιχεί στις μειωμένες αποδοχές για την ίδια περίοδο.

• Εκ περιτροπής εργασία: κάθε οκτώ πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια αντιστοιχούν σε ένα επιπλέον ημερομίσθιο.

Σε όλες τις περιπτώσεις, το δώρο Χριστουγέννων προσαυξάνεται με συντελεστή αδείας 0,041666.

Επιστροφή ενοικίου

Εληξε στις 12 Δεκεμβρίου η προθεσμία που είχε δοθεί για διορθωτικές δηλώσεις που αφορούν στην επιστροφή ενοικίου, για όσους ήθελαν να πληρωθούν μέχρι το τέλος της τρέχουσας χρονιάς – το περιθώριο που υπάρχει για την υποβολή της σχετικής τροποποιητικής δήλωσης είναι μέχρι και 30 Δεκεμβρίου, αλλά σε αυτή την περίπτωση η εξόφληση θα γίνει στα μέσα Ιανουαρίου.

Το ποσό

Όσον αφορά στο ύψος του ποσού που επιστρέφεται στους δικαιούχους ενοικιαστές, επισημαίνεται ότι είναι ίσο με το 1/12 του συνόλου των δηλωθέντων ετήσιων δαπανών. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως εάν κάποιος έχει δηλώσει ότι νοίκιασε ένα σπίτι για 6 μήνες μέσα στο 2024 ή εάν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου σημειώνει πως υπάρχουν ανείσπρακτα ενοίκια, τότε ο μισθωτής θα λάβει το 1/12 του ποσού που φαίνεται πως πλήρωσε μέσα στην χρονιά.

Τα «ψιλά γράμματα»

Η προσαύξηση των 50 ευρώ για κάθε παιδί, δεν χορηγείται σε όλους όσοι έχουν παιδιά, παρόλο που αυτή η εντύπωση έχει δοθεί στους περισσότερους. Σύμφωνα με τα «ψιλά γράμματα» και τις οδηγίες που δόθηκαν, η προσαύξηση δεν χορηγείται εάν η ενίσχυση που καταβλήθηκε αντιστοιχεί στο 1/12 των ενοικίων που δηλώθηκαν για ολόκληρη τη χρονιά. Στην πραγματικότητα, αυτά τα 50 ευρώ για κάθε τέκνο, τα έλαβαν μόνον όσοι έχουν υψηλότερα ενοίκια από το «πλαφόν» των 800 ευρώ τον μήνα, καθώς το ποσό που τους αντιστοιχεί είναι χαμηλότερο (λόγω «πλαφόν») από τα μισθώματα που δηλώνουν πως πληρώνουν.

Επίδομα θέρμανσης

Πριν από τα Χριστούγεννα θα καταβληθούν οι πρώτες πληρωμές του επιδόματος θέρμανσης.

Το επίδομα θέρμανσης, κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 1.200 ευρώ για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Συγκεκριμένα, στις 23 Δεκεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης για περίπου 1,3 εκατομμύρια δικαιούχους.

Πιο αναλυτικά, οι ημερομηνίες καταβολή έχουν ως εξής:

Έως τις 23 Δεκεμβρίου για την προκαταβολή και το σύνολο των αγορών, που έχουν τιμολογηθεί έως την 30ή Νοεμβρίου 2025 και υπό την προϋπόθεση ότι καταχωρίστηκαν τα απαιτούμενα στοιχεία έως και την 5η Δεκεμβρίου 2025.

Έως την 29η Μαΐου 2026 για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2025 και ειδικά για τα καυσόξυλα και το πέλετ από 1η Ιουνίου 2025 έως και 31 Μαρτίου 2026 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 15η Απριλίου 2026 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 30η Απριλίου 2026.

Ειδικά για το φυσικό αέριο και για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης πραγματοποιείται επιπλέον πληρωμή έως την 31η Ιουλίου 2026, για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2025 έως 31η Μαρτίου 2026.

Σημειώνεται ότι η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης γίνεται μέσω τραπεζικών και λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων σε 3 δόσεις.

Συντάξεις – Επιδόματα ΔΥΠΑ

Κατά την περίοδο 15 έως 19 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 1.462.243.998,92 ευρώ σε 3.086.186 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Από τον e-ΕΦΚΑ:

• Στις 19 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 1.263.000.000 ευρώ σε 2.550.000 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2026.

• Στις 15 Δεκεμβρίουθα καταβληθούν 160.998,92 ευρώ σε 135 δικαιούχους για πληρωμή παροχών τέως ΟΑΕΕ.

• Από 15 έως 19 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 25.000.000 ευρώ σε 1050 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ:

• 60.000.000 ευρώ σε 120.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

• 70.000.000 ευρώ σε 350.000 δικαιούχους για καταβολή δώρων Χριστουγέννων επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

• 8.000.000 ευρώ σε 12.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

• 15.000.000 ευρώ σε 33.000 μητέρες για καταβολή δώρου Χριστουγέννων.

• 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

• 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

ΟΠΕΚΑ

Η έκτη δόση για το Επίδομα Παιδιού 2025 θα τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, σε όσους έχουν υποβάλει αίτηση.

Την προηγούμενη της πληρωμής, εργάσιμη ημέρα Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 και κατά τις απογευματινές ώρες, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα από τα ΑΤΜ των τραπεζών

Καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Η πληρωμή μηνός Δεκεμβρίου 2025 στους δικαιούχους (όσοι έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι και την 30 Νοεμβρίου 2025 και έχει εγκριθεί) του προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» (πρώην ΚΕΑ) θα γίνει νωρίτερα, πριν τις εορτές, την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα χρήματα από το απόγευμα της Παρασκευήςμ 19 Δεκεμβρίου μέσω ΑΤΜ.

Επίδομα ενοικίου

Η πληρωμή μηνός Δεκεμβρίου 2025 στους δικαιούχους του Επιδόματος Ενοικίου Στέγασης (που έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι τις 30 Νοεμβρίου και έχει εγκριθεί) θα γίνει τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025. Την προηγούμενη της πληρωμής, εργάσιμη ημέρα, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 ,και κατά τις απογευματινές ώρες, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα από τα ΑΤΜ των τραπεζών.

Πληρωμή των προνοιακών και διατροφικών επιδομάτων Δεκεμβρίου 2025

Η πληρωμή από τον ΟΠΕΚΑ μηνός Δεκεμβρίου 2025 στους δικαιούχους των προνοιακών και διατροφικών επιδομάτων θα γίνει τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Επίδομα γέννησης (νόμος 4659/2020)

Η πληρωμή στους δικαιούχους του επιδόματος γέννησης θα γίνει τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025.

