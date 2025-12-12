Στο κυβερνητικό μπρίφινγκ της Παρασκευής, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος αρνήθηκε να επιβεβαιώσει σχετικές πληροφορίες, που είχαν δει το φως της δημοσιότητας ως ενδεχόμενο μερικές ημέρες πριν.

Όλα όμως δείχνουν ότι οι διαπραγματεύσεις για ένα κάποιο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία έχουν μπει στη πιο αποφασιστική φάση, τα χρονικά περιθώρια που έχει δώσει ο πρόεδρος Τραμπ στενεύουν και ο Ουκρανός πρόεδρος βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Η πάντα καλά πληροφορημένη εφημερίδα Bild αναφέρει το Βερολίνο ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Ζελένσκι και ότι σήμερα επικρατεί μεγάλη κινητικότητα των αρχών ασφαλείας στο κυβερνητικό τρίγωνο του Βερολίνου.

Αστυνομική κινητικότητα

Συγκεκριμένα, η αστυνομία του Βερολίνου ενημέρωσε ήδη χθες τα αεροδρόμια της ευρύτερης περιοχής του Βερολίνου για επικείμενη επίσημη επίσκεψη. Στην επιστολή αναφέρεται ότι «με αφορμή την επίσκεψη στις 15.12.2025 ενός προσώπου που προστατεύεται και βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο, θα επιβληθεί περιορισμός πτήσεων στην περιοχή Humboldt για την προστασία του κρατικού προσώπου που επισκέπτεται το Βερολίνο».

Τέτοιου είδους μέτρα λαμβάνονται μόνο για κρατικά πρόσωπα που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο, όπως ο πρόεδρος των ΗΠΑ ή της Ουκρανίας. Η περιοχή Humboldt είναι ένας εναέριος χώρος πάνω από το Βερολίνο που ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια κρατικών επισκέψεων ή ειδικών καταστάσεων ασφαλείας για την απαγόρευση όλων των πτήσεων – συμπεριλαμβανομένων των drones και των μοντέλων αεροσκαφών – και χρησιμεύει για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και της εναέριας κυκλοφορίας. Η βερολινέζικη αστυνομία ενημέρωσε τους βουλευτές για αστυνομικά μέτρα με αφορμή επίσημη επίσκεψη στο κτίριο του Ράιχσταγκ και στην καγκελαρία και για περιορισμούς κινήσεων την ερχόμενη Δευτέρα.

Επιπλέον στον κυβερνητικό τετράγωνο έχουν ήδη τοποθετηθεί κιγκλιδώματα και συστήματα ασφαλείας. Σύμφωνα με παρατηρητές οι προετοιμασίες ασφαλείας για την υποδοχή του προέδρου Ζελένσκι στο Βερολίνο φαίνεται να έχουν ξεκινήσει, στη γερμανική πρωτεύουσα αναμένονται ο Γάλλος πρόεδρος και ο Βρετανός πρωθυπουργός για διαβουλεύσεις στο λεγόμενο φορμάτ Ε3, ή συνασπισμό των προθύμων. Άγνωστο παραμένει, εάν θα συμμετάσχει και Αμερικανός εκπρόσωπος ή ακόμη και ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ, αν και η τελευταία εκδοχή θεωρείται απίθανη. Ο καγκελάριος Μερτς είναι ιδιαίτερα συγκρατημένος.

Θεωρεί ότι μένουν πολλά ακόμη να διευκρινιστούν κυρίως στο κομμάτι εξασφάλισης εγγυήσεων για την Ουκρανία. «Οι συνομιλίες είναι πολύ εντατικές αυτές τις μέρες», δήλωσε νωρίτερα σε εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στη Χαΐδελβέργη. «Προσπαθούμε να εμπλέξουμε και την αμερικανική κυβέρνηση στις συνομιλίες που διεξάγουμε μεταξύ μας, αλλά και με την ουκρανική κυβέρνηση και τον Ουκρανό πρόεδρο».

“Ξεπαγώνουν” τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Σε ότι αφορά στα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία τα κράτη μέλη ψήφισαν στις Βρυξέλλες με μεγάλη πλειοψηφία σε επίπεδο πρεσβευτών την οριστική “ακινητοποίηση” των περίπου 210 δισεκατομμυρίων ευρώ στην ΕΕ. Η απόφαση ελήφθη με ειδική πλειοψηφία και όχι με ομοφωνία, επειδή έγινε με βάση το άρθρο 122 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο αυτό ορίζει ότι μπορούν να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα με ειδική πλειοψηφία σε περίπτωση σοβαρών οικονομικών δυσκολιών. Με την απόφασή τους, τα κράτη μέλη δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για δάνειο προς την Ουκρανία. Η Ουγγαρία δεν μπορεί να ασκήσει βέτο, κι αυτό είναι πρωτοφανές, γιατί οι αποφάσεις για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας απαιτούν συνήθως ομοφωνία. Ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία των μελών αναγνωρίζει ότι ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας είναι μια άνευ προηγουμένου κατάσταση.

Μια άλλη σημαντική θετική παρενέργεια είναι ότι τα κράτη μέλη ματαιώνουν σκέψεις της κυβέρνησης Τραμπ για ίδια χρήση των ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας Ουκρανίας-Ρωσίας. Βέβαια ο Βέλγος πρωθυπουργός Ντε Βέβερ συνεχίζει να ανθίσταται, το “μασάζ έχει αναλάβει ο Βρετανός ομόλογό του Στάρμερ, με τον οποίο συναντάται στην Downing Street. αυτήν την ώρα.

Σε κεντρικό ρόλο ο Μερτς

Κεντρικό ρόλο αναλαμβάνει ο Μερτς ως καγκελάριος της πρώτης οικονομικής δύναμης τη Ευρώπης. Αλλά πόσα περιθώρια ελιγμών διαθέτει; Ο Σοσιαλδημοκράτης πολιτικός Ραλφ Στέγκνερ, ειδικός σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, θεωρεί ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε δύσκολη θέση στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Η Γερμανία πρέπει να προσπαθήσει να κάνει τα πάντα πίσω από τα παρασκήνια, ώστε να επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα αποδεκτό για την Ουκρανία», δηλώνει στην εφημερίδα Rheinische Post. «Φοβάμαι όμως ότι οι Ουκρανοί δεν θα έχουν μεγάλη επιλογή, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά για αυτούς σε σχέση με πέρυσι, τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο». Ο Στέγκνερ επισημαίνει: «Οι Ευρωπαίοι δεν έχουν εκπονήσει δικά τους σχέδια ειρήνης και τώρα πρέπει να ασχοληθούν με τα αμερικανικά, τα οποία δεν τους αρέσουν. Ωστόσο, για αποτελεσματικές εγγυήσεις ασφάλειας χρειάζονται οι Αμερικανοί. Για την Ευρώπη, αυτή είναι μια περίπλοκη κατάσταση».