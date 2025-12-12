Δύο Σεισμοί τρακούνησαν το απόγευμα της Παρασκευής την Πάφο. Η πρώτη σεισμική δόνηση 4,3 Ρίχτερ διήρκησε περίπου 7-10 δευτερόλεπτα, ενώ η δεύτερη σεισμική δόνηση 4 Ρίχτερ ήταν 3-4 δευτερολέπτων.
Το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση 20 χιλιομέτρων στα βορειοανατολικά της Πάφου και εστιακό βάθος 19 χιλιομέτρων.
🔔#Earthquake (#σεισμός) M4.2 occurred 3 km SW of #Paphos (#Cyprus) 9 min ago (local time 19:20:18). More info at:
— EMSC (@LastQuake) December 12, 2025