Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στην Ιαπωνία τη Δευτέρα, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για δόνηση μεγέθους 7,6 Ρίχτερ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Σύμφωνα με τις αναφορές των διεθνών πρακτορείων και από αναφορές στα social media, ο σεισμός σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00 τοπική ώρα στην θαλάσσια περιοχή της επαρχίας Αομόρι και το εστιακό βάθος εκτιμάται ότι ήταν 50 χιλιόμετρα. Οι αρχικές εκτιμήσεις ήταν ότι πρόκειται για σεισμό στα 7,2 Ρίχτερ (η Ιαπωνία έχει δικό της σύστημα μέτρησης της έντασης των σεισμών και ο συγκεκριμένος στην δική τους κλίμακα ήταν άνω του 6 με μέγιστο κλίμακας το 7).

Η δόνηση εξαιτίας σφοδρότητας της και των χαρακτηριστικών της ενεργοποίησε προειδοποίηση για τσουνάμι το οποίο σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών μπορεί να φτάσει έως και τα τρία μέτρα. Οι εντολές για άμεση εκκένωση της πληγείσας περιοχής εξαιτίας της προειδοποιήσεις μεταδίδονται και από την ιαπωνική τηλεόραση. Η προειδοποίηση για τσουνάμι εκδόθηκε για τις νομαρχίες Χοκάιντο, Αομόρι και Ιβάτε. Επικίνδυνα κύματα τσουνάμι από τον σεισμό είναι πιθανόν να εμφανιστούν εντός 1000 χλμ από το επίκεντρο κατά μήκος των ακτών της Ιαπωνίας και της Ρωσίας. Ήδη τσουνάμι χτύπησε Αομόρι και Χοκαΐντο.