Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για «Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» (EPAS), μαθητές και καθηγητές του Γυμνασίου Σταυρούπολης Ξάνθης, αποφάσισαν να δώσουν ζωή σε μια όμορφη πρωτοβουλία που φέρνει τη φύση πιο κοντά στη σχολική τους καθημερινότητα.

Με όρεξη για συνεργασία και διάθεση προσφοράς, συγκρότησαν μια ομάδα δράσης και προχώρησαν στη φύτευση οπωροφόρων δέντρων δίπλα στο σχολικό συγκρότημα, δημιουργώντας έναν νέο, ζωντανό χώρο πρασίνου.

Ως πρεσβευτές (junior και senior ambassadors), οι μαθητές και οι καθηγητές δεν περιορίστηκαν σε θεωρητικές αναφορές, αλλά επέλεξαν να εκφράσουν τον ρόλο τους με έναν τρόπο πρακτικό και συμβολικό καθώς η φύτευση δέντρων συνδέεται άμεσα με τον ευρωπαϊκό στόχο της φύτευσης τριών δισεκατομμυρίων δέντρων μέχρι το 2030, μια πρωτοβουλία που υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της βιοποικιλότητας, της απορρόφησης διοξειδίου του άνθρακα και της γενικής προστασίας του περιβάλλοντος.

Με τη συμμετοχή τους σε αυτόν τον ευρύτερο στόχο, οι μαθητές ένιωσαν ότι αποτελούν μέρος ενός μεγαλύτερου συλλογικού οράματος διότι πέρα από την πρακτική πλευρά, η δράση αυτή είχε και έναν ισχυρό συμβολισμό. Υπενθυμίζει ότι η προστασία του περιβάλλοντος, εκτός από καθημερινή στάση, βάζει γερές βάσεις για το μέλλον.

Η πρωτοβουλία του Γυμνασίου ΛΤ Σταυρούπολης αναδεικνύει πόσο σημαντική μπορεί να γίνει η συνεργασία μαθητών, εκπαιδευτικών και τοπικών φορέων. Όταν οι σχολικές κοινότητες παίρνουν στα χέρια τους την ευθύνη για το περιβάλλον, δημιουργούν έναν νέο πολιτισμό συμμετοχής, όπου η γνώση συνδέεται με την πράξη και το ενδιαφέρον μετατρέπεται σε έργο. Ο οπωρώνας που φυτεύτηκε δίπλα στο σχολείο δεν είναι απλώς ένας πράσινος χώρος· αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα του πώς η συλλογική προσπάθεια μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικές, βιώσιμες αλλαγές.

Με αυτή τη δράση, οι μαθητές της Σταυρούπολης δίνουν το παράδειγμα και δείχνουν το δρόμο στα υπόλοιπα σχολεία σε όλη τη χώρα ώστε να υιοθετήσουν αντίστοιχες πρακτικές, ενισχύοντας τον δημόσιο χώρο και καλλιεργώντας μια νέα γενιά πολιτών που αντιλαμβάνεται βαθύτερα τη σχέση της με τον πλανήτη.