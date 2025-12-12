Νέα τροπή πήρε η αντιπαράθεση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης μετά τις αναφορές για τις συλλήψεις στην Κρήτη, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Μιλένα Αποστολάκη υποστήριξε πως μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και «ο αγροτοσυνδικαλιστής Χιλετζάκης, μέλος της Νέας Δημοκρατίας», ενώ ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, απάντησε ότι «έχουν συλληφθεί κι άλλοι», κατονομάζοντας τον διευθυντή της ΕΑΣ Ηρακλείου και λογιστή Γιώργο Λαμπράκη.

«Λέγεται Λαμπράκης και είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη», είπε, προκαλώντας νέα ένταση στην αίθουσα. Μάλιστα ο Λαζαρίδης κατέθεσε και την σχετική φωτογραφία χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί εάν οι εμφανιζόμενοι είναι οι συλληφθέντες.

Η Αποστολάκη υπογράμμισε, από την πλευρά της, πως δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες, αλλά συμπλήρωσε ότι «εάν υπάρξει και η παραμικρή υπόνοια εμπλοκής στελέχους του ΠαΣοΚ, διαγράφεται σε χρόνο ελάχιστων λεπτών».

Λίγο αργότερα, πηγές της ΝΔ κλιμάκωσαν την αντεπίθεση, δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες για το υπό διερεύνηση κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με αυτές, ανάμεσα στους συλληφθέντες φέρονται να είναι ο Γιώργος Λαμπράκης και η σύζυγός του, δικηγόρος Χρυσάνθη Κουτάντου. Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, το ζευγάρι ήταν ανάμεσα στους 130 «νέους επιστήμονες» που είχαν στηρίξει δημόσια τον Νίκο Ανδρουλάκη στις εσωκομματικές εκλογές του ΠαΣοΚ, ενώ υπενθύμισαν πως «ο κ. Ανδρουλάκης έχει παντρέψει τον κ. Λαμπράκη».

Η Νέα Δημοκρατία επέκρινε έντονα τη στάση της Χαριλάου Τρικούπη, κάνοντας λόγο για «εκκωφαντική σιωπή». Όπως τονίζουν πηγές της, «ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ μιλά καθημερινά για ηθική και κάθαρση, αλλά δεν έχει πει ούτε λέξη για την υπόθεση».

Και καταλήγουν με αιχμή: «Το ερώτημα είναι απλό: Θα ζητήσει άμεσα τη διαγραφή τους ή θα ισχύσουν δύο μέτρα και δύο σταθμά; Η Δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Ο Νίκος Ανδρουλάκης οφείλει να κάνει τη δική του».