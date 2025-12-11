Τις απαιτήσεις της Ρωσίας σε πρακτικό επίπεδο για να επιτευχθεί συγκεκριμένη συμφωνία για την ειρήνευση στην Ουκρανία, αλλά και το τι σημαίνει αυτό για την Μόσχα, γνωστοποίησε με δηλώσεις του ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο Λαβρόφ επανέλαβε την κλασική ρωσική θέση ότι η όποια ειρήνη θα πρέπει να αντιμετωπίζει τις «βαθύτερες αιτίες» της σύγκρουσης, ενώ υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι η Ρωσία θέλει να υπάρχει συμφωνία σε ένα συγκεκριμένο πακέτο εγγράφων, ούτως ώστε να στηρίξει μια μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, με εγγυήσεις ασφαλείας για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Ο Λαβρόφ υποστήριξε επίσης ότι η Μόσχα πιστεύει πως ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι ειλικρινής στις προσπάθειές του να μεσολαβήσει για μια συμφωνία.

Ρωσία και ΗΠΑ θέλουν μακροπρόθεσμη λύση, οι Ευρωπαίοι θέλουν απλά εκεχειρία

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Επιμένουμε σε ένα σύνολο συμφωνιών για μια διαρκή, βιώσιμη ειρήνη, με εγγυήσεις ασφαλείας για όλες τις εμπλεκόμενες χώρες. Οι συνομιλίες μας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και την ομάδα του επικεντρώνονται ακριβώς στην εύρεση μιας μακροπρόθεσμης λύσης που θα εξαλείψει τις βαθιές αιτίες αυτής της κρίσης».

Στις δηλώσεις του φυσικά δεν απέφυγε να προσπαθήσει να απορρίψει τις προσπάθειες της Ευρώπης για την ειρήνη στην Ουκρανίας υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας δεν ενδιαφέρονται να επιλύσουν τις «βαθύτερες αιτίες» του πολέμου και επιδιώκουν μόνο μια «κατάπαυση του πυρός και μια ανάπαυλα» για τον ουκρανικό στρατό. Αντίθετα όπως ανέφερε: «Οι παρανοήσεις με τις ΗΠΑ έχουν εξαλειφθεί μετά την επίσκεψη του Γουίτκοφ».