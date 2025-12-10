Σχέδια για αρχική δημόσια προσφορά (IPO) προωθεί η SpaceX επιδιώκοντας να συγκεντρώσει πολύ περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια δολάρια σε μια συναλλαγή που θα την καθιστούσε τη μεγαλύτερη IPO όλων των εποχών.

Η εταιρεία με επικεφαλής τον Ίλον Μασκ στοχεύει σε αποτίμηση περίπου 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για ολόκληρη την εταιρεία, η οποία θα καθιστούσε τη SpaceX κοντά στην τότε ρεκόρ αγοραία αξία της Saudi Aramco κατά την εγγραφή της το 2019. Η πετρελαϊκή εταιρεία συγκέντρωσε 29 δισεκατομμύρια δολάρια εκείνη την εποχή.

Η διοίκηση και οι σύμβουλοι της SpaceX επιδιώκουν την εισαγωγή στο χρηματιστήριο ήδη από τα μέσα έως τα τέλη του 2026, δήλωσαν πηγές στο Bloomberg. Το χρονοδιάγραμμα της IPO θα μπορούσε να αλλάξει ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και άλλους παράγοντες, με μια πηγή να λέει ότι θα μπορούσε να μεταφερθεί στο 2027.

Τα σχέδια IPO της SpaceX οδήγησαν τις μετοχές άλλων διαστημικών εταιρειών υψηλότερα την Τρίτη.

Πρόσφατα, ο Μασκ και το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας προώθησαν σχέδια για την εισαγωγή στο χρηματιστήριο και την άντληση κεφαλαίων -συμπεριλαμβανομένων των προσλήψεων για βασικές θέσεις και του τρόπου με τον οποίο θα δαπανήσει το κεφάλαιο- καθώς η SpaceX επιβεβαίωσε την τελευταία πώληση μετοχών ιδιωτικά, ανέφερε μια πηγή.

Η ταχύτερη πορεία της SpaceX προς τις δημόσιες αγορές τροφοδοτείται εν μέρει από τη δύναμη της ταχέως αναπτυσσόμενης υπηρεσίας δορυφορικού διαδικτύου Starlink, συμπεριλαμβανομένης της υπόσχεσης για λήψη απευθείας από κινητά, καθώς και από την ανάπτυξη του πυραύλου Starship για τη Σελήνη και τον Άρη.

Το Starlink το πολυτιμότερο asset της Space X

Η εταιρεία αναμένεται να παράξει έσοδα περίπου 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025, αυξανόμενα σε 22 έως 24 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026, ανέφερε πηγή του Bloomberg, με την πλειονότητα των πωλήσεων να προέρχεται από την Starlink.

Η SpaceX αναμένει να χρησιμοποιήσει μέρος των κεφαλαίων που θα συγκεντρωθούν από την IPO για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων στο διάστημα, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς των τσιπ που απαιτούνται για τη λειτουργία τους, σύμφωνα με το Bloomberg, μια ιδέα για την οποία ο Μασκ εξέφρασε ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια πρόσφατης εκδήλωσης με την Baron Capital.

Στην τρέχουσα δευτερογενή προσφορά, η SpaceX έχει ορίσει τιμή ανά μετοχή περίπου 420 δολάρια, θέτοντας την αποτίμησή της πάνω από τα 800 δισεκατομμύρια δολάρια που είχαν αναφερθεί προηγουμένως, ανέφεραν άτομα που γνώριζαν τις συζητήσεις. Η εταιρεία επιτρέπει στους υπαλλήλους να πουλήσουν μετοχές αξίας περίπου 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων και η SpaceX θα συμμετάσχει στην επαναγορά ορισμένων μετοχών, ανέφερe το Bloomberg.

«Η SpaceX έχει θετική ταμειακή ροή εδώ και πολλά χρόνια και πραγματοποιεί περιοδικές επαναγορές μετοχών δύο φορές το χρόνο για να παρέχει ρευστότητα στους υπαλλήλους και τους επενδυτές», δήλωσε ο Μασκ σε μια ανάρτηση στις 6 Δεκεμβρίου στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Δεν θα αποσχιστεί το Starlink

«Οι αυξήσεις αποτίμησης είναι συνάρτηση της προόδου με τα Starship και Starlink και της εξασφάλισης παγκόσμιου φάσματος απευθείας από κυψέλη που αυξάνει σημαντικά την προσβάσιμη αγορά μας», είπε. Τα στελέχη της SpaceX έχουν επανειλημμένα θέσει την ιδέα της απόσχισης της επιχείρησης Starlink σε μια ξεχωριστή, εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία — μια ιδέα που πρότεινε για πρώτη φορά η Πρόεδρος Γκουίν Σότγουελ το 2020.

Ωστόσο, ο Μασκ αμφισβήτησε το χρονοδιάγραμμα με την πάροδο των ετών και ο Οικονομικός Διευθυντής Μπρετ Τζόνσεν δήλωσε το 2024 ότι μια αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της Starlink θα ήταν κάτι που θα λάμβανε χώρα πιο πιθανά «τα επόμενα χρόνια».

Οι μεγαλύτεροι μακροπρόθεσμοι επενδυτές στην SpaceX είναι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων όπως το Founders Fund του Πίτερ Τιλ, η 137 Ventures και η Valor Equity Partners. Η Fidelity είναι επίσης ένας σημαντικός επενδυτής, όπως και η Google της Alphabet.

Εάν η SpaceX πουλούσε το 5% της εταιρείας σε αυτή την αποτίμηση, θα έπρεπε να πουλήσει μετοχές αξίας 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων — καθιστώντας την την μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) όλων των εποχών.

