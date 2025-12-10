Σήμερα θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της ημέρας, με τους ανέμους να μειώνονται σε ένταση, αλλά η ψύχρα νωρίς το πρωί να παραμένει.

Στα ηπειρωτικά προβλέπονται μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια μέσα στην ημέρα, με αραιές νεφώσεις, που πρόσκαιρα στην ανατολική Στερεά και στη βόρεια Ελλάδα θα είναι λίγο πιο πυκνές.

Σε παρόμοια επίπεδα η θερμοκρασία, θα φτάσει το μεσημέρι τους 15 βαθμούς στα βόρεια, 16-18 στις υπόλοιπες περιοχές και έως 20 τοπικά οι μέγιστες τιμές στα Δωδεκάνησα.

Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές το πρωί και το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9-17 βαθμούς και οι άνεμοι βόρειοι στις γύρω θαλάσσιες περιοχές 2-4 μποφόρ και το πρωί στα ανατολικά έως 5.

Παρόμοιο το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, με καλό καιρό και αραιή συννεφιά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7-14 βαθμούς, μεταβλητοί ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό μέχρι 3 μποφόρ.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Πέμπτη στην Κρήτη και την Εύβοια νεφώσεις αναμένονται κατά διαστήματα με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος θα παραμείνει ο καιρός, με αραιές νεφώσεις στα ανατολικά μέχρι νωρίς το απόγευμα. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 16, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 και κατά τόπους στη νότια νησιωτική χώρα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Την Παρασκευή, γενικά αίθριος καιρός σε όλη σχεδόν τη χώρα. Νεφώσεις κατά διαστήματα στα νότια. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στο Αιγαίο, μέχρι το μεσημέρι, τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Το Σάββατο, στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις στα βορειοανατολικά. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν βόρεοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός σε όλη σχεδόν τη χώρα. Τοπικές νεφώσεις και λίγες βροχές προβλέπονται στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.