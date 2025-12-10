Σε μια προσπάθεια να διορθώσει τα λάθη της με την επιστροφή ενοικίου, αλλά και να κατευνάσει τις αντιδράσεις που υπήρξαν σε πλήθος περιπτώσεων, επιδίδεται η ελληνική κυβέρνηση. Σχετική διάταξη η οποία περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δίνει τη δυνατότητα στους ενοικιαστές να διορθώσουν τα λάθη τα οποία οδήγησαν σε πενιχρή καταβολή επιστροφής ενοικίου.

Πρόκειται για το άρθρο 92 του σχετικού νομοσχεδίου, το οποίο ανοίγει τον δρόμο για συμπλήρωση στοιχείων αναφορικά με την επιστροφή ενοικίου. Με βάση το προαναφερόμνεο άρθρο είναι εφικτό να επεκτείνονται οι προθεσμίες για την ενημέρωση των στοιχείων που απαιτούνται για την επιστροφή ενοικίου, μέσω τροποποίησης της παραγράφου 10 του άρθρου 70 του ν. 5217/2025.

Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Ότι ο εκάστοτε ΥΠΕΘΟ δύναται να λαμβάνει υπουργική απόφαση προκειμένου οι δικαιούχοι να διορθώσουν ή να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά βασικά στοιχεία, όπως το IBAN και ο ΑΦΜ, ούτως ώστε να λάβουν την ανάλογη επιστροφή ενοικίου, με βάση τον νόμο που πέρασε η κυβέρνηση της ΝΔ.

Αυτή η συνθήκη αφορά αυτούς που έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις του νόμου 5217/2025 και έχασαν την αρχική προθεσμία είτε λόγω λαθών στα στοιχεία είτε λόγω καθυστέρησης. Επί της ουσίας, αυτό το οποίο μπορεί να γίνεται είναι το να δίνεται παράταση.

Η…πρώτη φορά και η νομοθέτηση

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να υπενθυμιστεί πως λόγω του ότι το μέτρο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, είχε δοθεί στους πολίτες η δυνατότητα να διορθώσουν τα στοιχεία τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, υπήρξαν περιπτώσεις στις οποίες οι πολίτες δεν διόρθωσαν τα α όποια λάθη στη δήλωση. Ως εκ τούτου, δόθηκε δυνατότητα διόρθωσης μέσω υποβολής τροποποιητικής δήλωσης Ε1 έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025. Όσες τροποποιητικές δηλώσεις υποβληθούν έως σήμερα 12 Δεκεμβρίου θα οδηγήσουν σε πληρωμή έως τις 30 Δεκεμβρίου, ενώ όσες υποβληθούν έως τις 30 Δεκεμβρίου θα εξοφληθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Μόνο που αυτό θα έπρεπε να νομοθετηθεί κιόλας και για αυτό το υπουργείο προχώρησε στην εισαγωγή της συγκεκριμένης διάταξης στο σχετικό νομοσχέδιο.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αφορά τη θέσπιση ενός νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, τη ρύθμιση του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, αλλά προστέθηκε και το συγκεκριμένο θέμα, καθώς είχε προκαλέσει και αρκετές αντιδράσεις σε πολλές περιπτώσεις.

Το «μπέρδεμα»

Πάντως, αρκετοί πολίτες θεωρούν ότι έλαβαν μικρότερη -της αναμενόμενης- επιστροφή ενοικίου. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να εξηγηθεί ότι το ποσό που χορηγείται δεν είναι ίσο με μηνιαίο ενοίκιο. Αντίθετα, είναι ίσο με το 1/12 του συνόλου των δηλωθέντων ετήσιων δαπανών. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως εάν κάποιος έχει δηλώσει ότι νοίκιασε ένα σπίτι για 6 μήνες μέσα στο 2024 ή εάν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου σημειώνει πως υπάρχουν ανείσπρακτα ενοίκια, τότε ο μισθωτής θα λάβει το 1/12 του ποσού που φαίνεται πως πλήρωσε μέσα στη χρονιά.

Επίσης, η προσαύξηση των 50 ευρώ για κάθε τέκνο δεν χορηγείται, εάν η ενίσχυση που καταβλήθηκε αντιστοιχεί στο 1/12 των ενοικίων που δηλώθηκαν για ολόκληρη την χρονιά. Επί της ουσίας τα 50 ευρώ για τα παιδιά, τα έλαβαν μόνον όσοι έχουν υψηλότερα ενοίκια από το «πλαφόν» των 800 ευρώ τον μήνα, καθώς το ποσό που τους αντιστοιχεί είναι χαμηλότερο από τα μισθώματα που δηλώνουν πως πληρώνουν.

