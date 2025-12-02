Στη γραμμή 1521 της ΑΑΔΕ θα μπορούν να καλούν από σήμερα, Τρίτη όσοι δικαιούνται επιστροφή ενοικίου εφόσον χρειάζονται κάποια διευκρίνιση μετά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν με τις πληρωμές.

Επίσης και οι πολίτες θα μπορούν να λαμβάνουν ενημέρωση για την επιδότηση ενοικίου που έλαβαν, καλώντας επίσης στο 1521.

Στοιχεία για επιστροφή ενοικίου

Σύμφωνα με τα στοιχεία των πληρωμών, η πλειονότητα των δικαιούχων (78,5%) έλαβε ενίσχυση άνω των 100 ευρώ και έφτασε έως και 1.500 ευρώ.

Ενα ποσοστό 3,9% των ενοικιαστών έλαβε μικρή ενίσχυση έως 30 ευρώ και 17,6% έλαβαν ενίσχυση μεταξύ 30 και 100 ευρώ. Σημαντικός αριθμός από αυτούς που έλαβαν μικρή ενίσχυση είτε μοιραζόταν το ενοίκιο με άλλους αντισυμβαλλόμενους στο μισθωτήριο, είτε είχε νοικιάσει κατοικία μόνο για λίγους μήνες το 2024, άρα το 1/12 της ετήσιας δαπάνης αντιστοιχούσε στο ποσό αυτό.

Για παράδειγμα φορολογούμενος νοίκιασε διαμέρισμα από την 1η Σεπτεμβρίου 2024, με μηνιαίο μίσθωμα 200 ευρώ. Συνεπώς η ετήσια δαπάνη του ήταν για 4 μόνο μήνες, δηλαδή 800 ευρώ και η ενίσχυση που αναλογεί ως το 1/12 της ετήσιας δαπάνης ανέρχεται σε 67 ευρώ.

Οι τροποιητικές

Οι ενοικιαστές ακινήτων που έλαβαν πολύ μικρή ή και καθόλου επιστροφή ενοικίου έχουν δυνατότητα έως τις 30/12/2025 να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την εκκαθάριση της επιστροφής ενοικίου, εντοπίστηκαν χιλιάδες δηλώσεις, όπου αναγραφόταν το μηνιαίο και όχι το ετήσιο μίσθωμα. Έτσι, η ΑΑΔΕ πίστωσε στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων το 1/12 του μηνιαίου ενοικίου με αποτέλεσμα να φανούν καταβολές της τάξεως των 20-30 ευρώ.

Επίσης υπήρξαν περίπου 30.000 πολίτες δεν έχουν λάβει την επιστροφή επειδή δεν είχαν δηλώσει IBAN.

Όσοι υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση έως 12 Δεκεμβρίου θα πληρωθούν έως 30/12 ενώ για υποβολή έως το τέλος του 25 η πληρωμή θα γίνει έως 15 Ιανουαρίου 2026.

Εκπρόσωποι του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ τόνισαν ότι η συντριπτική πλειονότητα των πληρωμών έχει γίνει κανονικά, αλλά σημειώθηκαν μεμονωμένα λάθη λόγω λανθασμένης συμπλήρωσης των κωδικών Ε1.

