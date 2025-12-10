Μια δεκαετία πριν, στις ολονύχτιες συναντήσεις των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης, τις συζητήσεις μονοπωλούσε η προβληματική ελληνική οικονομία – η οικονομική κρίση που βύθισε τη χώρα, τους εργαζόμενους, σε μια από τις πιο σκοτεινές περιόδους της πρόσφατης ιστορίας της.

Σήμερα, ο έλληνας υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, διεκδικεί την προεδρία του Eurogroup – την Πέμπτη θα διεξαχθεί η ψηφοφορία με συνυποψήφιο τον Βέλγο ομόλογό του Βινσέντ φαν Πετεγκέμ.

Το αποτέλεσμα δεν μπορεί κανείς να το προεξοφλήσει, καθώς οι χώρες τηρούν σιγή ιχθύος σε σχέση με την πρόθεσή τους, ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, η στιγμή αυτή έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό για την Ελλάδα. Το αφήγημα της εθνικής εξιλέωσης που παρουσίασε η Αθήνα μετά από μια πολυετή προσπάθεια για τον περιορισμό του χρέους είναι κάτι που ο αντίπαλος του Πιερακάκη για τη θέση δεν μπορεί να προσφέρει, όπως γράφει το Bloomberg.

«Παράδειγμα για πολλά άλλα κράτη μέλη»

«Θα ήταν μια πραγματική αναγνώριση της επιτυχίας της Ελλάδας να γυρίσει σελίδα και να ηγηθεί της ευρωζώνης», δήλωσε ο Γερούν Ντάισενμπλουμ, πρώην υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας, ο οποίος προήδρευσε του Eurogoroup κατά το μεγαλύτερο μέρος της κρίσης του δημόσιου χρέους της χώρας. «Όλη η σκληρή δουλειά και οι μεταρρυθμίσεις απέδωσαν καρπούς. Ένα παράδειγμα για πολλά άλλα κράτη μέλη» είπε.

Σε εκτενές άρθρο του του Bloomberg θυμίζει τον Ιούνιο του 2015, όταν, όπως γράφει ο συντάκτης του, ο Ντάισελμπλουμ ήταν πρόεδρος κατά τη διάρκεια της χειρότερης, κατά πολλούς, στιγμής της Ελλάδας, μετά το δημοψήφισμα. Όταν ο τότε υπουργός Οικονομικών της χώρας αποχώρησε, τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας προχώρησαν σε συζήτηση για το πώς θα προστατεύσουν τις οικονομίες τους από την πιθανή έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, γράφει χαρακτηριστικά.

Τέτοια επεισόδια κατά τη διάρκεια της κρίσης του δημόσιου χρέους που έπληξε μεγάλο μέρος των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου και την Ιρλανδία κατέστησαν στη συνείδηση των ευρωπαίων πολιτών αντιπαθές το Eurogroup, με τους Ελληνες να το θεωρούν ως έναν από τους βασικούς θεσμούς που λάμβαναν σκληρές αποφάσεις για τη ζωή τους.

Η Ελλάδα από τις λίγες χώρες με πλεόνασμα

Σήμερα, πλέον, οι δημοσκοπήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνουν ότι η χώρα έχει το υψηλότερο ποσοστό ψηφοφόρων που υποστηρίζουν ότι πρέπει να υπάρχει «μεγαλύτερος συντονισμός» στην οικονομική πολιτική μεταξύ των μελών της ευρωζώνης, παρόλο που το 28% των ερωτηθέντων εξακολουθεί να θεωρεί ότι το νόμισμα αυτό καθαυτό είναι «κακό» για τη χώρα.

Από δημοσιονομική άποψη, η Ελλάδα έχει σημειώσει δραματικά βήματα προόδου, αν και το χρέος της ως ποσοστό του ΑΕΠ παραμένει το μεγαλύτερο στην ΕΕ, ο λόγος μειώνεται ραγδαία, επισημαίνει το έγκυρο μέσο. Η χώρα είναι μία από τις λίγες στην Ένωση που παρουσιάζει πλεόνασμα στον προϋπολογισμό, και η οικονομία της αναπτύσσεται ταχύτερα από πολλές άλλες χώρες, αν και έχει ακόμη πολύ δρόμο να καλύψει μετά από χρόνια χαμένης ανάπτυξης, γράφει.

Εν τω μεταξύ, το Βέλγιο, όπου εδρεύουν οι μεγαλύτεροι ευρωπαϊκοί θεσμοί και το ΝΑΤΟ, δίνει μάχη για να περιορίσει τα ελλείμματα που υπερβαίνουν κατά πολύ το ανώτατο όριο της ΕΕ. Το χρέος του Βελγίου βρίσκεται σε τροχιά να ξεπεράσει το χρέος της Ελλάδας μέχρι το 2030.

Σε προηγούμενο πρόσφατο σχετικό άρθρο του, το Bloomberg, δίνοντας το περίγραμμα του βιογραφικού του κ. Πιερρακάκη, έγραφε: «Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στη θέση του μόνο για περίπου οκτώ μήνες, ο Πιερακάκης, ο οποίος είναι στην αρχή της τετάρτης δεκαετίας της ζωής του, έχει κερδίσει το σεβασμό των Ευρωπαίων συναδέλφων του.

»Πριν αναλάβει τη θέση του Έλληνα υπουργού Οικονομικών, διετέλεσε υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης από το 2019 έως το 2023, ηγούμενος μιας σημαντικής προσπάθειας ψηφιοποίησης των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα με σκοπό την απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών.

»Με εκπαίδευση στον τομέα της πληροφορικής και της πολιτικής οικονομίας, έχει επίσης διατελέσει υπουργός Παιδείας, επιβλέποντας τη δημιουργία ενός νομικού πλαισίου που επιτρέπει τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα».

Το περιβάλλον

Η αλλαγή ηγεσίας του Eurogroup πραγματοποιείται σε ένα κλίμα αυξανόμενων προκλήσεων, όπως η προσπάθεια της ΕΕ να παραμείνει ανταγωνιστική, η αυξανόμενη οικονομική επιρροή της Κίνας και οι αυστηρότερες εμπορικές πολιτικές των ΗΠΑ. Οι χώρες αντιμετωπίζουν επίσης το βάρος των δεσμεύσεων του ΝΑΤΟ να δαπανήσουν το 5% του ΑΕΠ για την άμυνα.

Μεταξύ των πιθανών μελλοντικών προτεραιοτήτων του Eurogroup είναι η ενίσχυση του ρόλου του ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των εθνικών φραγμών στις κεφαλαιαγορές, και της έκδοσης μιας ψηφιακής έκδοσης του κοινού νομίσματος.

Η αυξανόμενη σημασία των κρυπτονομισμάτων μπορεί επίσης να αποτελέσει θέμα συζήτησης — ένας τομέας στον οποίο ο Πιερακάκης θεωρείται από ορισμένους ότι έχει πλεονέκτημα, δεδομένου του παρελθόντος του ως υπουργού Ψηφιακής Μεταρρύθμισης.

Η Ευρωομάδα είχε μόνο τέσσερις επικεφαλής από τότε που ο ρόλος αυτός έγινε μόνιμος πριν από δύο δεκαετίες: τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ από το Λουξεμβούργο από το 2005 έως το 2013, τον Ντάισελμπλουμ τα επόμενα πέντε χρόνια, τον πορτογάλο Μάριο Σεντένο και τελευταία τον ιρλανδό Πασκάλ Ντόναχιου.

Πηγή: OT.GR