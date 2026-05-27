Τα 80ά του γενέθλια με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο εντός των εγκαταστάσεων του Λευκού Οίκου ετοιμάζεται να γιορτάσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όπως καταδεικνύεται από τις εντατικές εργασίες κατασκευής ενός γιγαντιαίου, προσωρινού αγωνιστικού κλωβού μάχης, γνωστό και ως ρινγκ, στο προαύλιο της προεδρικής κατοικίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε ανακοινώσει νωρίτερα μέσα στον μήνα ότι σύντομα θα ξεκινούσε η κατασκευή ενός υπαίθριου χώρου μικτών πολεμικών τεχνών (MMA) για διοργάνωση αγώνα του UFC, ο οποίος παρουσιάζεται επισήμως ως μέρος των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών, στις 4 Ιουλίου. Ωστόσο, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τελικά στις 14 Ιουνίου, ημερομηνία που συμπίπτει με τα 80ά γενέθλια του Τραμπ.

Πυρετώδεις προετοιμασίες στο South Lawn

Γερανοί και μεταλλικές καμάρες που ξεπερνούν σε ύψος ακόμη και το κτίριο του Λευκού Οίκου έχουν ήδη τοποθετηθεί στο South Lawn, ενώ το κάτω μέρος της κατασκευής καλύπτεται από το σχέδιο της αμερικανικής σημαίας. Ο προσωρινός χώρος αναμένεται να φιλοξενήσει περίπου 5.000 θεατές.

Η διοργάνωση προσφέρει στον στενό σύμμαχο του Τραμπ και διευθύνοντα σύμβουλο του UFC, Ντάνα Γουάιτ, ίσως την καλύτερη ευκαιρία που θα έχει ποτέ για να διαφημίσει τη διοργάνωση. Ο Γουάιτ είχε στηρίξει δημόσια την επανεκλογή του Τραμπ το 2024. Παράλληλα, η εκδήλωση δίνει στον Αμερικανό πρόεδρο μια ιδιαίτερα χρήσιμη ευκαιρία για πολιτική προβολή.

Ο «σκληρός» Τραμπ, το σόου και οι δημοσκοπήσεις

Η βραδιά των αγώνων ενισχύει την εικόνα «σκληρού άνδρα» που επιχειρεί να καλλιεργήσει ο Τραμπ, προβάλλοντας το εν λόγω αφήγημα σε μια περίοδο όπου, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, η πολιτική του θέση εμφανίζεται πιο αδύναμη από ποτέ, με αφορμή και τις εξελίξεις στο μέτωπο του Ιράν, αλλά και στην οικονομία. Το ποσοστό αποδοκιμασίας του βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενώ οι νεαροί άνδρες ψηφοφόροι που συνέβαλαν στην επιστροφή του στην εξουσία φαίνεται να απομακρύνονται.

Δημοσκόπηση του Harvard/IOP έδειξε ότι μόλις το 28% των ανδρών ηλικίας 18 έως 29 ετών στηρίζει πλέον τον Τραμπ, παρότι το 49% αυτής της ηλικιακής ομάδας είχε ψηφίσει υπέρ του στις τελευταίες εκλογές.

Το UFC δημοσιοποίησε ψηφιακές απεικονίσεις του χώρου, όπου διακρίνεται ένα οκτάγωνο αγωνιστικό κλουβί κάτω από τις μεταλλικές καμάρες, διακοσμημένο με αμερικανική σημαία — από την οποία, όπως σχολιάστηκε, απουσιάζουν ορισμένα αστέρια.

Την κατασκευή έχει αναλάβει η εταιρεία Tait, με έδρα την Πενσιλβάνια, η οποία ειδικεύεται στην παραγωγή μεγάλων ζωντανών εκδηλώσεων. Σύμφωνα με το CBS affiliate WHP-TV στο Χάρισμπεργκ, η εταιρεία έχει αναλάβει στο παρελθόν σκηνικές εγκαταστάσεις για περιοδείες κορυφαίων καλλιτεχνών όπως η Beyoncé, ο Elton John και οι U2 στη Sphere του Λας Βέγκας.

Κάντο όπως ο Άικ

Δεν είναι η πρώτη φορά που ένας Αμερικανός πρόεδρος επιχειρεί, μέσω των media, να μετατρέψει τα γενέθλιά του σε πολιτικό επικοινωνιακό γεγονός ενόψει εκλογών. Πριν από τα 66α γενέθλιά του το 1956, ο τότε πρόεδρος Ντουάιτ Αϊζενχάουερ, θέλοντας να δώσει τέρμα στις συζητήσεις σχετικά με την ηλικία και την υγεία του, είχε «επενδύσει» σε ένα αφιέρωμα του CBS με τίτλο «Ike Day».

Ο Τραμπ είναι σήμερα 14 χρόνια μεγαλύτερος από ό,τι ήταν τότε ο Αϊζενχάουερ και αντιμετωπίζει σαφώς εντονότερη πολιτική φθορά. Ωστόσο, επιχειρεί ένα ακόμη μεγαλύτερο επικοινωνιακό σόου. Σύμφωνα με τον Ντάνα Γουάιτ, κεντρικό ρόλο στην οργάνωση της εκδήλωσης έχει αναλάβει η μεγαλύτερη κόρη του προέδρου, Ιβάνκα Τραμπ.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στο κεντρικό γεγονός της βραδιάς ο Βραζιλιάνος Άλεξ Περέιρα αναμένεται να αντιμετωπίσει τον Γάλλο Σιρίλ Γκαν με φόντο τον τίτλο της heavyweight κατηγορίας του UFC, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η αναμέτρηση του Γεωργιανού Ίλια Τοπούρια με τον νυν πρωταθλητή των ελαφρών βαρών Τζάστιν Γκέιτζι.

Οι εκδηλώσεις δε θα περιοριστούν μόνο στο UFC, καθώς στο… εορταστικό πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης αγώνας IndyCar, με τη διαδρομή να περνά μπροστά από τον Λευκό Οίκο.

Για τους λόγους αυτούς, στο γειτονικό πάρκο Ellipse πρόκειται να τοποθετηθούν γιγαντοοθόνες για τη ζωντανή μετάδοση των αγώνων, ενώ το UFC ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να διαθέσει έως και 85.000 δωρεάν εισιτήρια στο κοινό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας τη μεγάλη ζήτηση, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «δεν έχει ξαναδεί τον κόσμο να θέλει κάτι τόσο πολύ όσο αυτά τα εισιτήρια», προσθέτοντας πως «αυτό που θα γίνει θα είναι πραγματικά ανεπανάληπτο».