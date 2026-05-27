Σε νέες δηλώσεις για το θέμα του Ιράν, αλλά και της συμφωνίας που διαπραγματεύεται, προχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου που βρίσκεται σε εξέλιξη στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Τραμπ, λίγο μετά τη διάψευση των δημοσιευμάτων των ιρανικών μέσων για το περιεχόμενο του προσχεδίου της συμφωνίας, υποστήριξε ότι ο ίδιος πιστεύει ότι η ιρανική ηγεσία «θέλει πάρα πολύ να κάνει μια συμφωνία», όμως όπως τόνισε: «Δεν είμαστε ακόμα σε αυτό το σημείο. Εμείς δεν είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά θα είμαστε. Είτε θα γίνει αυτό, είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά».

Όπως ανέφερε ο Τραμπ «το Ιράν πίστευε ότι θα μπορούσε να μας κουράσει και να περιμένει τη δική μας κίνηση. Όμως θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, δε νομίζω ότι έχουν άλλη επιλογή». Ο ίδιος επέμεινε ότι οι κυρώσεις εναντίον του Ιράν δε θα χαλαρώσουν ως αντάλλαγμα για την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου της χώρας.

Η διάψευση που προηγήθηκε και τα Στενά

Νωρίτερα πάντως, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Ολίβια Ουέιλς, δήλωσε στο Fox News και σε άλλα μέσα ενημέρωσης ότι οι συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν «προχωρούν ομαλά».

«Όπως έχει πει ο πρόεδρος Τραμπ, οι διαπραγματεύσεις προχωρούν ομαλά και ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει τις κόκκινες γραμμές του», ανέφερε η Ουέιλς σε ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με αμερικανικό μέσο. Σύμφωνα με την ίδια: «Ο πρόεδρος Τραμπ θα κάνει μόνο μια καλή συμφωνία για τον αμερικανικό λαό, η οποία πρέπει να διασφαλίζει ότι το Ιράν δε θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο».

Σημειώνεται πάντως ότι ο Τραμπ αναφέρθηκε και στο ζήτημα των Στενών του Ορμούζ, που ήταν και το βασικό θέμα στα ρεπορτάζ για το προσχέδιο από τα ιρανικά μέσα, επαναλαμβάνοντας ότι «δε χρειαζόμαστε πετρέλαιο. Δε χρειαζόμαστε τα Στενά. Δε χρειαζόμαστε τίποτα» πριν υποστηρίξει στη συνέχεια ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά για όλους και δε θα ελέγχονται από καμία χώρα στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας με το Ιράν.

PRESIDENT TRUMP: The Strait is going to be open to everybody. It’s international waters. We’ll watch over it, but nobody’s going to control it. Oman will behave like everybody else or we’ll have to blow them up. They understand that. pic.twitter.com/hCs1tIhZGP — Department of State (@StateDept) May 27, 2026

«Θα το επιβλέπουμε, αλλά κανείς δε θα τα ελέγχει. Αυτό είναι μέρος της διαπραγμάτευσης που κάνουμε», είπε ο Τραμπ στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τις συνομιλίες Ιράν και Ομάν για μοίρασμα του ελέγχου των Στενών ο Τραμπ είπε ότι «το Ομάν θα συμπεριφερθεί όπως όλοι οι υπόλοιποι, διαφορετικά θα πρέπει να το βομβαρδίσουμε», ενώ όπως πρόσθεσε: «Το καταλαβαίνουν αυτό. Όλα θα πάνε καλά».