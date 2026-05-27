Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Σε πλήρη κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεών του προχωρά το Ισραήλ σε Λίβανο και Λωρίδα της Γάζας, παρά τις συμφωνίες εκεχειρίας που υποτίθεται ότι βρίσκονται σε ισχύ και στις δύο περιπτώσεις, εξαπολύοντας εκτεταμένα πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ και της Χαμάς.

Μαζικοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο – πάνω από 120 επιδρομές

Το Ισραήλ εξαπέλυσε το τελευταίο 24ώρο περισσότερες από 120 αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο, σε μία από τις πιο σφοδρές ημέρες βομβαρδισμών των τελευταίων εβδομάδων, σύμφωνα με λιβανικές πηγές ασφαλείας. Παράλληλα o ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποίηση εκκένωσης προς τους κατοίκους του νότιου Λιβάνου, καλώντας τους να μετακινηθούν βόρεια του ποταμού Ζαχράνι, καθώς, όπως ανέφερε, πρόκειται να προχωρήσει σε επιχειρήσεις «με μεγάλη ισχύ» εναντίον της Χεζμπολάχ. Σημειώνεται ότι ο Ζαχράνι είναι πιο βόρεια από τον Λιτάνι που ήταν και υποτίθεται το κρίσιμο γεωγραφικό όριο για την εκεχειρία και για τη «ζώνη ασφαλείας» που διεκδικεί να εγκαταστήσει εκεί το Ισραήλ.

Οι εκατοντάδες αεροπορικές επιδρομές έπληξαν περιοχές στον νότιο και ανατολικό Λίβανο, με τις επιχειρήσεις να εστιάζουν σε ζώνες που το Ισραήλ θεωρεί προπύργια της Χεζμπολάχ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο στρατός «δρα με μεγάλες δυνάμεις στο πεδίο» και «καταλαμβάνει και ελέγχει περιοχές», στο πλαίσιο ενίσχυσης μιας αυτοανακηρυγμένης «ζώνης ασφαλείας» στα σύνορα με τον Λίβανο.

Είναι ξεκάθαρο ότι οι επιχειρήσεις φαίνεται ότι επεκτείνονται πολύ πέρα από την αποκαλούμενη «Κίτρινη Γραμμή», η οποία διαμορφώνει μια προτεινόμενη ζώνη βάθους 5 έως 10 χιλιομέτρων στο νότιο Λίβανο, πέρα από τη διεθνώς αναγνωρισμένη «Μπλε Γραμμή» του ΟΗΕ.

Βαριές απώλειες αμάχων στον Λίβανο

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανέφερε ότι από τα ισραηλινά πλήγματα σκοτώθηκαν τουλάχιστον 31 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 40. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται 14 άτομα στην πόλη Μπουργκ αλ-Σαμάλι, στον νότιο Λίβανο, ανάμεσά τους δύο παιδιά και τρεις γυναίκες. Σε σχετική της ανακοίνωση η κυβέρνηση υποστήριξε ότι μεταξύ των νεκρών είναι και ένας Λιβανέζος στρατιώτης. Σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες κάτω από ερείπια, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για περαιτέρω αύξηση του απολογισμού.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε ισραηλινές δυνάμεις και σε άρματα μάχης που κινούνταν προς την πόλη Ζαουτάρ αλ-Σαρκίγια, χρησιμοποιώντας εκρηκτικά drones, ρουκέτες και πυροβολικό.

Σύμφωνα με ισραηλινές στρατιωτικές πηγές, από την έναρξη της εκεχειρίας στις 16 Απριλίου έχουν σκοτωθεί 10 Ισραηλινοί στρατιώτες, εκ των οποίων οι έξι από επιθέσεις με drones της Χεζμπολάχ.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι τουλάχιστον 608 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο από ισραηλινές επιθέσεις από την έναρξη της εκεχειρίας, ενώ οι λιβανικές αρχές κάνουν λόγο για συνολικό απολογισμό 3.213 νεκρών και 9.737 τραυματιών από τις 2 Μαρτίου.

Επιχειρήσεις και στη Γάζα – στοχευμένα πλήγματα κατά της Χαμάς

Παράλληλα, στη Λωρίδα της Γάζας, το Ισραήλ συνεχίζει τις στοχευμένες επιχειρήσεις κατά της Χαμάς, με στόχο την εξουδετέρωση της στρατιωτικής της ηγεσίας.

Σε πρόσφατο πλήγμα στην πόλη της Γάζας σκοτώθηκε ο επικεφαλής της ένοπλης πτέρυγας της οργάνωσης, Μοχάμαντ Οντέχ, σε επιχείρηση που, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, έγινε το βράδυ της Τρίτης.

Σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, στο ίδιο πλήγμα σκοτώθηκαν επίσης η σύζυγος και ο γιος του, ενώ άλλοι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν. Η επίθεση κατέστρεψε τον επάνω όροφο πολυκατοικίας στη συνοικία Ριμάλ, ενώ σωστικά συνεργεία αναζητούσαν επιζώντες στα συντρίμμια.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο Οντέχ ηγείτο της υπηρεσίας πληροφοριών της Χαμάς κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 και είχε πρόσφατα αναλάβει την ηγεσία της ένοπλης πτέρυγας, μετά τη δολοφονία του προκατόχου του.

Σύμφωνα με πηγές της Χαμάς, ο Οντέχ θεωρείται από τα τελευταία υψηλόβαθμα στελέχη της στρατιωτικής ηγεσίας της οργάνωσης.

Κλιμάκωση και διπλωματικό αδιέξοδο

Το Ισραήλ έχει σκοτώσει δεκάδες στελέχη της Χαμάς και της Χεζμπολάχ από την έναρξη των συγκρούσεων, ενώ η πολιτική ηγεσία της χώρας δηλώνει ότι στόχος παραμένει η πλήρης εξουδετέρωση των στρατιωτικών απειλών.

Την ίδια ώρα, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά τεταμένη, με τις συγκρούσεις να συνεχίζονται παρά τις κατά τόπους εκεχειρίες και τις διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και παρά την προσπάθεια που έχει γίνει τουλάχιστον το μέτωπο του Λιβάνου να αποτελέσει κομμάτι και της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία ακόμα διαπραγματεύεται.