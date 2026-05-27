Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

«Γιατί ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν “αναντικατάστατο”. Δεν ανήκει σε κανέναν κακό αντιγραφέα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης σε εκδήλωση – συζήτηση για την Αυτοδιοίκηση στο Λεκανοπέδιο Αττικής, με θέμα «Πολιτική αλλαγή με την Αυτοδιοίκηση πρωταγωνιστή. ΟXI στον στραγγαλισμό των Δήμων και των Περιφερειών» που διοργάνωσε η Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠαΣοΚ. Ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης με αυτόν τον τρόπο άφησε αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τη χθεσινή παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα του πρώην πρωθυπουργού.

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ σημείωσε επίσης, ότι: «Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από one man show και ακριβοπληρωμένες επικοινωνιακές καμπάνιες. Έχει ανάγκη από πειστικό σχέδιο που δίνει διέξοδο στα προβλήματά της». Παράλληλα, πρόσθεσε πως «και αυτόν τον αγώνα θα τον δώσουμε όλοι μαζί, πάντα στο φως, χωρίς εξαρτήσεις από ισχυρά οικονομικά συμφέροντα. Δύναμή μας οι ρίζες μας στην κοινωνία και ο απλός κόσμος».

Ολόκληρη η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη

Φίλες και φίλοι,

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας σε μία ακόμη εκδήλωση του ΠαΣοΚ, αφιερωμένη σε έναν από τους θεμελιώδεις πυλώνες της δημοκρατίας μας: την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην οποία η παράταξή μας έδωσε ουσιαστικό περιεχόμενο, θεσμική δύναμη και βαθιά κοινωνική νομιμοποίηση.

Την Τοπική Αυτοδιοίκηση που για το ΠαΣοΚ, δεν είναι ένας απλός διοικητικός μηχανισμός, αλλά πεδίο συμμετοχής, δημοκρατίας και προόδου.

Την Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσα από την οποία αγωνιζόμαστε να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος.

Γιατί η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων μπορεί να οικοδομηθεί μόνο πάνω σε μια νέα σχέση εμπιστοσύνης με τις τοπικές κοινωνίες και τον ελληνικό λαό.

Σήμερα, όμως, βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία να απαξιώνει συστηματικά τον θεσμό.

Επιχειρεί να μετατρέψει την Αυτοδιοίκηση σε μακρύ χέρι ενός ηθικά χρεοκοπημένου επιτελικού κράτους.

Απέναντί μας βρίσκεται ένα συγκεντρωτικό, αδιαφανές και αλαζονικό σύστημα εξουσίας, με κέντρο το Μέγαρο Μαξίμου και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ένα βαθιά συντηρητικό μοντέλο διακυβέρνησης, που τραυματίζει το κράτος δικαίου, υπονομεύει την εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και απαξιώνει κάθε έννοια λογοδοσίας και διαφάνειας.

Η Δημοκρατική Παράταξη είναι εδώ για να μην επιτρέψει τα αδιέξοδα του συστήματος Μητσοτάκη να γίνουν αδιέξοδα για τη χώρα και την κοινωνία.

Το ΠαΣοΚ είναι εδώ για να οικοδομήσει ένα κράτος με πραγματική λογοδοσία, αδιαπραγμάτευτη διαφάνεια και ουσιαστική αποκέντρωση εξουσιών.

Ένα κράτος πιο αποτελεσματικό, πιο δίκαιο, πιο ανθεκτικό.

Ένα κράτος που εμπιστεύεται την κοινωνία και δεν την περιφρονεί.

Γι’ αυτό ανοίγουμε σήμερα έναν ουσιαστικό διάλογο για μια νέα μεγάλη μεταρρύθμιση στην Αυτοδιοίκηση.

Μια μεταρρύθμιση που θα ενισχύσει την αυτονομία, τις αρμοδιότητες και τη δύναμή της, ώστε να μπορεί να υπηρετεί πιο αποτελεσματικά τον πολίτη και τις πραγματικές του ανάγκες.

Αυτό είναι το όραμά μας.

Και αυτό το όραμα θα το κάνουμε πράξη μαζί με κάθε δημοκρατική και προοδευτική δύναμη που αρνείται να δεχτεί μια Αυτοδιοίκηση-παραμάγαζο του Μεγάρου Μαξίμου. Αυτή είναι η δέσμευσή μας απέναντι στον ελληνικό λαό.

Φίλες και φίλοι,

Μετά τη μεγάλη οικονομική περιπέτεια που βίωσε η χώρα μας, οι πολίτες περίμεναν ότι οι θυσίες τους θα έπιαναν τόπο. Περίμεναν μια ζωή πιο ανθρώπινη, πιο δίκαιη, με περισσότερη ασφάλεια και αισιοδοξία για το αύριο. Επτά χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και η κοινωνία δεν προχωρά με αυτοπεποίθηση προς το μέλλον. Προχωρά κουρασμένη. Πιεσμένη.

Μια μόνιμη ανασφάλεια βαραίνει τις περισσότερες οικογένειες. Και το πιο προκλητικό είναι ότι αυτή η πραγματικότητα παρουσιάζεται από τον Πρωθυπουργό ως «σταθερότητα».

Η μόνη «σταθερότητα» που προσφέρει σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι η κλιμακούμενη ακρίβεια στα τρόφιμα, στα ενοίκια, στην ενέργεια και η συστηματική αποδόμηση της δημόσιας υγείας και της δημόσιας παιδείας.

Αλλά αυτοί επιμένουν, σαν να πρέπει η κοινωνία να συμβιβαστεί με τη στασιμότητα, τη διεύρυνση των ανισοτήτων και την απαξίωση των θεσμών στο όνομα μιας δήθεν «κανονικότητας». Αλλά ποια σταθερότητα είναι αυτή; Σταθερότητα για ποιον; Για τον εργαζόμενο που βλέπει τις όποιες αυξήσεις στον μισθό του να εξαφανίζονται από τη φορολογική επιβάρυνση και την ακρίβεια, χωρίς να του μένει ούτε ένα ευρώ στην τσέπη;

Σταθερότητα για ποιον; Για τον τίμιο αγρότη που περιμένει τις πληρωμές του, την ώρα που ο ΟΠΕΚΕΠΕ λεηλατήθηκε από ένα γαλάζιο σύστημα πελατειακών εξυπηρετήσεων και διαφθοράς; Σταθερότητα για ποιον; Για τον δανειολήπτη και τον μικρομεσαίο επιχειρηματία που παραμένουν εγκλωβισμένοι στον βάλτο του ιδιωτικού χρέους και στην ασφυκτική πίεση των funds;

Κύριε Μητσοτάκη,

Σταθερότητα δεν σημαίνει να συμβιβάζεσαι με τις ανισότητες που μεγαλώνουν.

Σταθερότητα δεν σημαίνει να συνηθίζεις την αδικία, την καταπάτηση των θεσμών, του κανονισμού της Βουλής, των αποφάσεων της δικαιοσύνης.

Και αστάθεια δεν είναι η διεκδίκηση μιας καλύτερης ζωής. Από ψευτοδιλήμματα χόρτασαν οι πολίτες. Ο ελληνικός λαός έχει επιλογή. Έχει προοπτική. Και αυτή η προοπτική είναι η Δημοκρατική Παράταξη: με σχέδιο επεξεργασμένο, με σοβαρό πολιτικό προσωπικό και με νέο ήθος στην άσκηση της εξουσίας. Για να αλλάξει πραγματικά η χώρα σελίδα. Την ίδια στιγμή, μέσα στη Βουλή αποκαλύπτεται με τον πιο ωμό τρόπο η πραγματική αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας για την εξουσία.

Μια αντίληψη που θεωρεί τη λογοδοσία απειλή και όχι αυτονόητη δημοκρατική υποχρέωση.

Γι’ αυτό μπλοκάρουν κάθε ουσιαστική διερεύνηση οικονομικών και πολιτικών σκανδάλων.

Γι’ αυτό φοβούνται την αλήθεια. Γιατί όταν ένα κράτος λειτουργεί χωρίς κανόνες, δεν προστατεύει ποτέ τον αδύναμο. Προστατεύει πάντα τον ισχυρό, τα συμφέροντα και τα καρτέλ.

Και τότε η αδικία δεν μένει στους θεσμούς. Μπαίνει μέσα σε κάθε σπίτι. Τη βιώνει ο πολίτης όταν ανοίγει τον λογαριασμό του ρεύματος και αναγκάζεται να στερηθεί βασικές ανάγκες για να τα βγάλει πέρα. Τη βιώνει όταν πληρώνει όλο και ακριβότερα βασικές υπηρεσίες και αισθάνεται πως σε αυτή τη χώρα κάποιοι κερδίζουν διαρκώς εις βάρος των πολλών.

Τη βλέπει όταν οι απευθείας αναθέσεις γίνονται καθεστώς. Όταν ακόμη και οι εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποκαλύπτουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των φορέων του Δημοσίου επιλέγει τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με εκατομμύρια ευρώ να καταλήγουν συστηματικά στους ίδιους λίγους αναδόχους. Και όταν πάνω από το 65% των συμβάσεων συγκεντρώνεται σε μόλις οκτώ εταιρείες, τότε δεν μιλάμε πια για μεμονωμένες περιπτώσεις.

Μιλάμε για έναν μηχανισμό εξουσίας και εξάρτησης. Για ένα κράτος που λειτουργεί για τους λίγους και όχι για την κοινωνία. Γι’ αυτό λέμε: ως εδώ. Ο αποφασιστικός λόγος πρέπει να επιστρέψει ξανά στην κοινωνία. Σε μια κοινωνία που δεν αντέχει άλλο να μιλούν στο όνομά της εκείνοι που αντιμετωπίζουν το κράτος ως λάφυρο εξουσίας. Και έχουν κάνει το ρουσφέτι κανόνα εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Και γι’ αυτό η πιο κρίσιμη λέξη της επόμενης μέρας είναι μία: μαζί. Μαζί με τους ανθρώπους της εργασίας. Μαζί με τη νέα γενιά. Μαζί με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Μαζί με κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη που αρνείται να συμβιβαστεί με μια Ελλάδα χαμηλών προσδοκιών. Γιατί η Ελλάδα αξίζει περισσότερα. Και μπορεί περισσότερα. Γιατί ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν «αναντικατάστατο».

Δεν ανήκει σε κανέναν κακό αντιγραφέα. Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από one man show και ακριβοπληρωμένες επικοινωνιακές καμπάνιες. Έχει ανάγκη από πειστικό σχέδιο που δίνει διέξοδο στα προβλήματά της. Και αυτό τον αγώνα θα τον δώσουμε όλοι μαζί, πάντα στο φως, χωρίς εξαρτήσεις από ισχυρά οικονομικά συμφέροντα. Δύναμή μας οι ρίζες μας στη κοινωνία και ο απλός κόσμος.

Αυτή είναι η μοναδική παρακαταθήκη της Δημοκρατικής Παράταξης, της Παράταξης των μεγάλων προοδευτικών και κοινωνικών αλλαγών, και αυτό είναι ανεπανάληπτο DNA του σύγχρονου και ανανεωμένου ΠαΣοΚ.

Φίλες και φίλοι,

Η κυβέρνηση επιχειρεί να επιβάλει ένα υπόδειγμα συγκεντρωτισμού, ελέγχου και εξάρτησης και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Γιατί με την πρόταση αυτού του νέου Κώδικα, η κυβέρνηση δεν επιχειρεί μια μεγάλη μεταρρύθμιση, αλλά μια μεγάλη οπισθοδρόμηση. Πίσω από τα μεγάλα λόγια περί εκσυγχρονισμού κρύβεται μια βαθιά συγκεντρωτική αντίληψη εξουσίας. Μια αντίληψη που δεν εμπιστεύεται την κοινωνία και τους αιρετούς θεσμούς.

Αντί για περισσότερη αυτονομία, περισσότερη εξάρτηση. Αντί για ισχυρούς Δήμους και Περιφέρειες, Δήμοι οικονομικά ασφυκτικοί, διοικητικά επιτηρούμενοι από τα πάνω και πολιτικά αποδυναμωμένοι.

Και το ερώτημα είναι απλό: Πώς μπορεί να υπάρξει ισχυρή Αυτοδιοίκηση χωρίς οικονομική αυτοτέλεια; Πώς μπορεί να υπάρξει πραγματική αποκέντρωση όταν το κράτος μεταφέρει αρμοδιότητες αλλά όχι τους αναγκαίους πόρους; Πώς μπορεί να υπάρξει τοπική δημοκρατία όταν ακόμη και για το προσωπικό των Δήμων θα αποφασίζουν τα υπουργικά γραφεία της Αθήνας; Αυτό είναι η θεσμοποίηση της εξάρτησης.

Σαν να μην έφτανε αυτό, η κυβέρνηση φέρνει και ένα εκλογικό σύστημα που αλλοιώνει τη λαϊκή εντολή και υπονομεύει τη δημοκρατική νομιμοποίηση των αιρετών αρχών. Δημάρχους και Περιφερειάρχες χωρίς πραγματική πλειοψηφική νομιμοποίηση. Παρασκηνιακές συναλλαγές και «συμφωνίες της δεύτερης Κυριακής» από την πρώτη κάλπη.

Πίσω από όλα αυτά κρύβεται ο φόβος της Νέας Δημοκρατίας για τη λαϊκή ετυμηγορία στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Δεν διστάζουν να φέρουν ακόμη και τα εκλογικά συστήματα στα μέτρα τους. Είναι αδίστακτοι.

Φίλες και φίλοι,

Εμείς μιλάμε για μια συνολική αλλαγή κουλτούρας στη λειτουργία του κράτους και της Αυτοδιοίκησης: με πραγματική αποκέντρωση εξουσιών, πόρων και ευθύνης εκεί όπου βρίσκεται ο πολίτης, στην τοπική κοινωνία. Αυτή η αλλαγή χρειάζεται καθαρές πολιτικές επιλογές και συγκεκριμένο σχέδιο, με σαφείς άξονες.

Πρώτος άξονας: Θεσμική θωράκιση και πραγματική αυτονομία της Αυτοδιοίκησης.

Η Αυτοδιοίκηση χρειάζεται θεσμική προστασία, σταθερούς κανόνες και πραγματική αυτονομία από το κεντρικό κράτος. Γι’ αυτό προτείνουμε τη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας των ΟΤΑ, ώστε να μπει τέλος στην κομματική κηδεμονία και στις πολιτικές παρεμβάσεις που αλλοιώνουν τον αυτοδιοικητικό χαρακτήρα των θεσμών. Θέλουμε μια Αυτοδιοίκηση με θεσμική ισοτιμία, διαφάνεια, λογοδοσία και καθαρούς κανόνες λειτουργίας.

Δεύτερος άξονας: Οικονομική αυτοδυναμία και φορολογική αποκέντρωση.

Δεν υπάρχει ισχυρή Αυτοδιοίκηση χωρίς οικονομική ανεξαρτησία. Δεν μπορεί οι Δήμοι να καλούνται να διαχειριστούν την κοινωνική πολιτική, την πολιτική προστασία, την καθημερινότητα των πολιτών και την κλιματική κρίση, αλλά να λειτουργούν με οικονομική ασφυξία.

Γι’ αυτό απαιτούμε:

πλήρη απόδοση των παρακρατηθέντων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων,

απόδοση του τέλους ανθεκτικότητας στους Δήμους και τις Περιφέρειες,

και συνταγματική κατοχύρωση της ρήτρας πόρων για την Αυτοδιοίκηση.

Γιατί δεν μπορεί να μεταφέρονται συνεχώς νέες αρμοδιότητες στους ΟΤΑ χωρίς την αντίστοιχη χρηματοδότηση. Αρμοδιότητες χωρίς πόρους δεν είναι αποκέντρωση. Είναι μεταφορά ευθυνών χωρίς δυνατότητα άσκησης πολιτικής.

Γι’ αυτό θέλουμε να κατοχυρωθεί συνταγματικά ότι κάθε νέα αρμοδιότητα που μεταφέρεται στην Αυτοδιοίκηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τους αντίστοιχους οικονομικούς πόρους και τα αναγκαία χρηματοδοτικά εργαλεία. Και γι’ αυτό μιλάμε καθαρά για ουσιαστική φορολογική αποκέντρωση. Για να αποκτήσουν οι Δήμοι σταθερούς ίδιους πόρους και δυνατότητα μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Για να πάψει επιτέλους η Αυτοδιοίκηση να λειτουργεί ως επαίτης του κεντρικού κράτους.

Τρίτος άξονας: Διοικητική αυτοτέλεια, αξιοκρατία και σύγχρονες υπηρεσίες.

Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή Αυτοδιοίκηση χωρίς ισχυρές υπηρεσίες και επαρκές προσωπικό. Σήμερα οι Δήμοι ασφυκτιούν από την υποστελέχωση, τη γραφειοκρατία και τις ατελείωτες καθυστερήσεις στις προσλήψεις. Γι’ αυτό προτείνουμε αποκέντρωση και επιτάχυνση των διαδικασιών του ΑΣΕΠ για την Αυτοδιοίκηση, με πλήρη αξιοκρατία και διαφάνεια. Δεν μπορεί ένας Δήμος να περιμένει μήνες ή χρόνια για να στελεχώσει μια κοινωνική υπηρεσία, μια τεχνική υπηρεσία ή μια δομή πολιτικής προστασίας. Οι προσλήψεις πρέπει να γίνονται γρήγορα, αντικειμενικά και με βάση τις πραγματικές ανάγκες κάθε τοπικής κοινωνίας. Ταυτόχρονα, απαιτείται διαρκής επιμόρφωση, ψηφιακή αναβάθμιση και σύγχρονη διοικητική οργάνωση των ΟΤΑ. Γιατί η Αυτοδιοίκηση δεν είναι διοικητικό υποκατάστημα του κράτους. Είναι θεσμός πολιτικής ευθύνης, σχεδιασμού και άμεσης παρέμβασης στην καθημερινότητα του πολίτη.

Τέταρτος άξονας: Μητροπολιτική διακυβέρνηση και πραγματική πολυεπίπεδη διοίκηση

Η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, το Ηράκλειο και τα μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα δεν μπορούν να λειτουργούν με λογικές περασμένων δεκαετιών. Χρειάζονται μητροπολιτικές αρμοδιότητες και ενιαίο στρατηγικό σχεδιασμό για:

τις μεταφορές,

την ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική κρίση,

την πολιτική προστασία,

τη διαχείριση των υδάτινων πόρων,

το περιβάλλον,

την ποιότητα ζωής,

και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Χρειαζόμαστε πραγματική πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην πράξη και όχι στα χαρτιά. Με ξεκάθαρες αρμοδιότητες ανάμεσα στο κράτος, τις Περιφέρειες και τους Δήμους. Με συντονισμό, λογοδοσία και θεσμική συνεργασία. Γιατί σήμερα πολλές φορές κανείς δεν ξέρει ποιος ευθύνεται για τι — και τελικά ο πολίτης μένει απροστάτευτος.

Πέμπτος άξονας: Πράσινη μετάβαση, ανθεκτικότητα και ενεργειακή δημοκρατία

Η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να είναι προνόμιο λίγων ισχυρών συμφερόντων. Πρέπει να γίνει εργαλείο κοινωνικής δικαιοσύνης, τοπικής ανάπτυξης και μείωσης του κόστους ζωής.

Γι’ αυτό προτείνουμε:

ενεργειακές κοινότητες με συμμετοχή Δήμων, πολιτών και παραγωγών,

απόδοση ενεργειακού χώρου στην Αυτοδιοίκηση και στον πρωτογενή τομέα,

αξιοποίηση των τοπικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,

και αναπτυξιακά ανταποδοτική πολιτική για την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία, χωρίς τιμωρητικά χαράτσια στους Δήμους.

Θέλουμε οι τοπικές κοινωνίες να αποκτήσουν ενεργειακή αυτοδυναμία και να μειώσουν το ενεργειακό κόστος για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγρότες. Γιατί σήμερα η πράσινη μετάβαση κινδυνεύει να εξελιχθεί σε μια τεράστια μπίζνα της εγχώριας ολιγαρχίας, ενώ οι πολίτες πληρώνουν ακριβότερο ρεύμα και οι τοπικές κοινωνίες δεν έχουν ουσιαστικό όφελος. Εμείς θέλουμε η πράσινη μετάβαση να γίνει εργαλείο κοινωνικής συνοχής και περιφερειακής ανάπτυξης. Αρκεί να δούμε τι συμβαίνει σήμερα στη Δυτική Μακεδονία. Μια περιοχή που έχασε σχεδόν το 10% του πληθυσμού της και αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς δεν πρέπει να σχεδιάζεται η πράσινη μετάβαση.

Έκτος άξονας: Δημοκρατία, συμμετοχή και κοινωνικό κράτος κοντά στον πολίτη

Για εμάς η Αυτοδιοίκηση είναι ο πιο άμεσος θεσμός δημοκρατίας.Είναι ο χώρος όπου ο πολίτης συναντά καθημερινά το κράτος.

Γι’ αυτό θέλουμε:

ανοιχτές διαδικασίες συμμετοχής,

διαφάνεια και λογοδοσία,

ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων,

και μεταφορά περισσότερων πολιτικών κοινωνικής φροντίδας στην τοπική κοινωνία.

Γιατί το κοινωνικό κράτος πρέπει να βρίσκεται δίπλα στον πολίτη και όχι χαμένο στη γραφειοκρατία ενός συγκεντρωτικού κράτους.

Φίλες και φίλοι,

Η χώρα δεν αντέχει άλλη παρακμή και στασιμότητα στο όνομα μιας δήθεν «σταθερότητας». Δεν αντέχει άλλο, ένα κράτος που λειτουργεί για τους λίγους, για τους ισχυρούς, για τους «κολλητούς» και τα καρτέλ. Δεν αντέχει άλλη απαξίωση των θεσμών, άλλη υποβάθμιση της Αυτοδιοίκησης, άλλες χαμένες ευκαιρίες για τη νέα γενιά.

Γι’ αυτό σήμερα το αίτημα της κοινωνίας είναι ξεκάθαρο: Πολιτική αλλαγή. Όχι απλή εναλλαγή προσώπων και μηχανισμών εξουσίας.

Πολιτική αλλαγή σημαίνει αλλαγή νοοτροπίας. Αλλαγή προτεραιοτήτων. Αλλαγή πορείας της χώρας. Πολιτική αλλαγή σημαίνει κυβέρνηση που δεν είναι εξαρτημένη από τα συμφέροντα.

Γιατί η χώρα έχει ανάγκη πρόσωπα πολιτικά αυτόνομα, που δεν έχουν προστάτες και χορηγούς. Γιατί τη μάχη για μια Eλλάδα ισχυρή και δίκαιη δεν μπορούν να τη δώσουν τα ίδια φθαρμένα και αναξιόπιστα συστήματα εξουσίας.

Αλλά θα τη δώσουμε μαζί. Μαζί με τους ανθρώπους της εργασίας. Μαζί με τη νέα γενιά. Μαζί με την Αυτοδιοίκηση που διεκδικεί ξανά αυτονομία και δύναμη. Μαζί με κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη που δεν συμβιβάζεται με μια Ελλάδα χαμηλών προσδοκιών.

Στο όνομα όλων αυτών των ανθρώπων, στο όνομα της κοινωνικής δικαιοσύνης, της εθνικής αξιοπρέπειας και της δημοκρατίας, θα δώσουμε αυτή τη μάχη, Και θα είναι νικηφόρα. Θα είναι η νίκη της πολιτικής αλλαγής.

Σας ευχαριστώ πολύ.