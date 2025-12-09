Μεγάλη νίκη πέτυχε ο Ολυμπιακός στην Αστάνα! Οι Ερυθρόλευκοι με γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς (73’), επικράτησαν της Καϊράτ με 1-0, για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League και έμειναν «ζωντανοί» στη μάχη της πρόκρισης.

Εξαιρετικοί οι Πειραιώτες, που είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων σε όλο το παιχνίδι, με τους πρωταθλητές Ελλάδας να σκοράρουν ένα εντυπωσιακό γκολ στο δεύτερο ημίχρονο με τον Πορτογάλο και να έχουν τρία δοκάρια: Δύο με τον Ελ Κααμπί και 1 με τον Ταρέμι.

Ένας μονόλογος για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τον Ολυμπιακό να επιβεβαιώνει την ανωτερότητά του και να φεύγει με το διπλό από την «παγωμένη» Αστάνα, με το 1-0 να «κολακεύει» την Καϊράτ, που θα μπορούσε να είχε δεχθεί πολλά περισσότερα γκολ, αν δεν είχε σε μεγάλη μέρα τον τερματοφύλακα της, Αναρμπέκοφ.

Δείτε πώς ο Ολυμπιακός έφτασε στη μεγάλη νίκη



