Την Τετάρτη 10/12 στις 15:00, στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στον Άγιο Λέοντα στη Ζάκυνθο, θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για το 2χρονο αγόρι που κατασπάραξε το πίτμπουλ. Το πίτμπουλ μεταφέρθηκε σε δομή φιλοξενίας αδέσποτων ζώων στον Πύργο.

Υπενθυμίζεται ότι το παιδί βρέθηκε για λίγα δευτερόλεπτα μόνο του με τον σκύλο, όταν το ζώο άρχισε να το δαγκώνει με σφοδρότητα σε όλο του το σώμα, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή του λαιμού.

Την ώρα της επίθεσης ο πατέρας κατέβαλε απεγνωσμένη προσπάθεια να απεγκλωβίσει το παιδί από τα σαγόνια του ζώου. Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σπίτι, ωστόσο το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι γονείς συνελήφθησαν με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και, μετά την προσαγωγή τους, αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή του εισαγγελέα.