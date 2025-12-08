Λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα είχε διάρκεια η επίθεση του πίτμπουλ στον 2χρονο Λίο στη Ζάκυνθο, που βρήκε τραγικό τέλος στην αυλή του σπιτιού του. Ο πατέρας του 2χρονου Λίο μίλησε στο MEGA για το τραγικό συμβάν.

«Το παιδάκι με κοίταξε, χαμογέλασε και έκλεισε τα ματάκια του. Έχασα την ανάσα μου. Η ανάσα μου, όχι απλά αδυναμία. Ήταν ό,τι σημαντικότερο, ό,τι πολυτιμότερο είχα στη ζωή μου και μου ‘έφυγε’. Το παιδί το έχασα 30 δευτερόλεπτα από τα μάτια μου. 30 δευτερόλεπτα. Μόλις την πλάτη μου γύρισα, άκουσα την κορούλα μου να φωνάζει και αυτό ήταν» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Το χρονικό της τραγωδίας στη Ζάκυνθο

Αρκούσαν 30 δευτερόλεπτα για να γίνει το μοιραίο. Όλα συνέβησαν μπροστά στα έκπληκτα μάτια της 11χρονης κόρης της οικογένειας που είδε ξαφνικά το σκυλί να αρπάζει τον μικρό της αδελφό και να τον κατασπαράζει.

«Μπήκαμε στο σπίτι να αφήσουμε κάτι πράγματα. Λέω στην κόρη μου ‘πήγαινε πάρε το παιδί’. Πήγε κάτω στο δρομάκι και ήρθε και με φώναζε και μου λέει ‘μαμά τον έχει το πίτμπουλ’. Και της λέω ‘τι εννοείς τον έχει το πίτμπουλ;’. Έγινε σε δευτερόλεπτα. Μία δαγκωνιά του έκανε και τον άφησε. Ήταν το πιο χαρούμενο παιδί. Δεν έκλαιγε ποτέ. Δεν γκρίνιαζε ποτέ. Ήταν πάντα χαρούμενος», λέει η μητέρα του.

Η Ζάκυνθος παραμένει συγκλονισμένη από την τραγωδία στον Άγιο Λέοντα το περασμένο Σάββατο.

Ο μικρός Λίο λάτρευε τα ζωάκια που μάζευαν οι γονείς του στο αυτοσχέδιο καταφύγιο που είχαν φτιάξει για τα αδέσποτα. Από μικρά πόνι, γουρουνάκια και χήνες, μέχρι και βόα είχαν περισυλλέξει στο κτήμα τους. Αν και η οικογένεια έκανε μεγάλο έργο στην περιοχή με τα αδέσποτα και τα κακοποιημένα ζώα, φαίνεται πως οι ανάγκες ολοένα και αυξάνονταν και δεν μπορούσαν να καλυφθούν πλέον με τον σωστό τρόπο.

«Αν νόμιζα ότι ήταν επικίνδυνο, δεν θα ήταν στο σπίτι»

Το σκυλί, που βρισκόταν δεμένο με αλυσίδα στην αυλή του σπιτιού, ήταν ένα από τα δεκάδες αδέσποτα που είχαν βρει στον δρόμο.

«Το σκυλί ήταν σε άθλια κατάσταση όταν το βρήκαμε και το πήραμε για να ζήσει. Το παιδί το είχε γνωρίσει το σκυλί πολλές φορές και τον είχε χαϊδέψει. Είχαν παίξει. Έχω τον γιο μου 10 χρόνων και αυτός τον ταΐζει κάθε μέρα. Αν νόμιζα ότι ήταν επικίνδυνο για το παιδί, το σκυλί δεν θα ήταν εδώ στο σπίτι», λέει η μητέρα του 2χρονου.

Το είχαν σε περιφραγμένο χώρο μακριά από τα υπόλοιπα σκυλιά, όμως, όπως λένε, ποτέ δεν είχε δείξει επιθετική συμπεριφορά.

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη στη σχολική κοινότητα Ζακύνθου από το Υπουργείο Παιδείας

Τη βαθιά οδύνη για την τραγική απώλεια του δίχρονου παιδιού το οποίο τραυμάτισε θανάσιμα σκύλος τον οποίο φιλοξενούσε η οικογένεια, στην περιοχή του Αγίου Λέοντα στη Ζάκυνθο, εξέφρασε η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και απηύθυνε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια.

Σύμφωνα με πηγές που πρόσκεινται στην ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, η οικογένεια του δίχρονου έχει άλλα δύο παιδιά, ένα στο δημοτικό και ένα στο γυμνάσιο.

Σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, στα δυο σχολεία έχουν αποσταλεί ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, με στόχο την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στις σχολικές μονάδες για τη διαχείριση του συμβάντος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το υπουργείο θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για τη στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους.