Λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα είχε διάρκεια η επίθεση του πίτμπουλ στον 2χρονο Λέον στη Ζάκυνθο, που βρήκε τραγικό τέλος στην αυλή του σπιτιού του.

Σύμφωνα με τη μητέρα του, Ρόμπι Ντηθ, που μίλησε στη Daily Mail, εκείνη και ο σύζυγός της, Λούκας, βρίσκονταν για λίγο μέσα στο σπίτι μετά από τα ψώνια. Ο Λέον πλησίασε τον σκύλο, ο οποίος μέχρι τότε ήταν πάντα φιλικός μαζί του.

Ο σκύλος ήταν δεμένος στον κήπο με αλυσίδα 10 μέτρων, κοντά σε δάσος όπου γινόταν κυνήγι. Οι κυνηγοί χρησιμοποιούσαν όπλα και σφυρίχτρες και η Ρόμπι πιστεύει ότι οι θόρυβοι τρόμαξαν το ζώο, προκαλώντας την ξαφνική επίθεση. Τόνισε ότι το πίτμπουλ δεν είχε δείξει ποτέ επιθετικότητα και το είχαν περιθάλψει όταν το βρήκαν σε κακή κατάσταση.

Ο Λέον φαίνεται πως υπέστη ένα και μόνο, αλλά θανατηφόρο δάγκωμα. Οι γονείς του τον μετέφεραν αμέσως στο νοσοκομείο όμως οι γιατροί, παρά τις προσπάθειες, δεν κατάφεραν να τον σώσουν.

«Το πίτμπουλ δεν είχε δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα»

«Ο Λέον ήταν το όνειρο κάθε μητέρας, ήταν το πιο γλυκό παιδί που μπορείς να φανταστείς. Λέγαμε ότι ακόμη και άνθρωποι που δεν αγαπούν τα παιδιά λάτρευαν τον Λέον, γιατί ήταν τόσο καλός. Ήταν ξεχωριστός και όλοι τον αγαπούσαν, ο πατέρας του, εγώ και όλη η οικογένεια.Ήταν ένα όμορφο αγόρι που δεν σταματούσε να χαμογελά, μας έδινε μεγάλη χαρά.

Αγαπούσε τα ζώα που έχουμε εδώ και έχουμε πολλά: γάτες, άλογα και σκυλιά και το πίτμπουλ δεν είχε δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα πριν από το Σάββατο, όταν συνέβη το περιστατικό. Ο σύζυγός μου είχε διασώσει το σκυλί και ήταν δεμένο στον κήπο με αλυσίδα 10 μέτρων, δίπλα σε δάσος, όπου εκείνη την ώρα γινόταν κυνήγι.

Ακούγονταν πυροβολισμοί και άλλοι σκύλοι και οι κυνηγοί χρησιμοποιούσαν σφυρίχτρες. Πιστεύω πραγματικά ότι αυτό τρόμαξε το σκυλί και το έκανε να επιτεθεί.

Η Ρόμπι συνέχισε: «Δεν υπήρχε ποτέ πρόβλημα με τον σκύλο από τότε που τον πήραμε. Άφηνε τον Λέον να του γαργαλάει την κοιλιά, να τον χαϊδεύει, του έγλειφε το πρόσωπο, δεν είχε δείξει ποτέ επιθετικότητα. Ο Λέον έπαιζε μαζί του συνέχεια.

Κάτι απλώς ξέφυγε μέσα του και στα 30 δευτερόλεπτα που μπήκαμε μέσα για να τακτοποιήσουμε τα ψώνια, ο Λέον πήγε κοντά του, και μετά όλα τελείωσαν. Έμοιαζε σαν να τον δάγκωσε μόνο μία φορά.

«Δεν υπάρχει ποινική δίωξη»

Η Ρόμπι περιέγραψε πως εκείνη και ο σύζυγός της έβαλαν τον Λέον στο αυτοκίνητο και κατευθύνθηκαν προς το νοσοκομείο του νησιού, συναντώντας το ασθενοφόρο καθ’ οδόν.

«Τον πήραν αμέσως από τα χέρια μου και συνέχισαν για το νοσοκομείο, αλλά νομίζω πως ήταν ήδη αργά. Δεν υπήρχε περίπτωση να επιζήσει και οι γιατροί το επιβεβαίωσαν όταν φτάσαμε. Έχουν περάσει δύο μέρες τώρα και ακόμη δεν έχω καταφέρει να δω τον Λέον, αλλά ελπίζω να μας το επιτρέψουν σήμερα. Αν ήξερα ότι υπήρχε οποιοσδήποτε κίνδυνος, ποτέ δεν θα άφηνα τον Λέον να παίξει με το πίτμπουλ. Αλλά ήταν ταϊσμένο, ποτισμένο και ποτέ δεν είχε δημιουργήσει πρόβλημα» ανέφερε.

«Πριν από λίγες εβδομάδες ήταν τα δεύτερα γενέθλιά του. Σήμαινε τα πάντα για εμάς και τώρα δεν θα ξαναδούμε το χαμόγελο, δεν θα ακούσουμε το γέλιο του» πρόσθεσε.

Φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον Λέον να χαϊδεύει τα ζώα της οικογένειας και να σβήνει τα κεράκια της τούρτας του πριν από δύο εβδομάδες.

Η Ρόμπι απέρριψε δημοσιεύματα ελληνικών ΜΜΕ ότι εκείνη και ο σύζυγός της έχουν κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία.

«Δώσαμε καταθέσεις, αλλά η αστυνομία δεν είπε τίποτα για ποινική δίωξη. Τους εξηγήσαμε ότι ο σκύλος ήταν δεμένος, ταϊσμένος, ποτισμένος και ποτέ δεν είχε δημιουργήσει πρόβλημα. Όταν τον βρήκε ο σύζυγός μου ήταν σαν σκελετός, αλλά τον φροντίσαμε και πάντα ήταν καλός, ούτε νευρικός ούτε επιθετικός όλο αυτόν τον καιρό.

Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε, όλα τελείωσαν μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Το πρώτο που ακούσαμε ήταν η κόρη μου να φωνάζει, ο Λέον τον δάγκωσε το πίτμπουλ. Τρέξαμε έξω και ήταν στο έδαφος, αλλά ο σκύλος δεν ήταν πάνω του. Έβλεπες ότι ο Λέον δεν κινούνταν. Ήταν ένα μόνο δάγκωμα. Ποτέ δεν πιστεύαμε ότι θα συνέβαινε αυτό».