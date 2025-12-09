Ο 40χρονος Στέλιος αγαπούσε τη φύση και του άρεσε να την εξερευνεί. Αυτό αποφάσισε να κάνει και την Κυριακή 7/12 στα Αστερούσια Όρη, στο φαράγγι Αμπά στην Κρήτη, όμως αυτός ο περίπατος ήταν και ο τελευταίος της ζωής του.

Μετά από μια μαραθώνια επιχείρηση διάσωσης που ξεκίνησε το μεσημέρι της Κυριακής και ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 8/12, ο 40χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο Στέλιος τραυματίστηκε όταν εκτελούσε κατάβαση του καταρράκτη Αμπά και σε κλήση του στο ΕΚΑΒ ανέφερε ότι είχε τραυματιστεί στο πόδι και στα πλευρά.

Οι διασωστικές δυνάμεις, πυροσβεστική, ΕΜΑΚ και δασοκομάντος που έσπευσαν στο σημείο, αντιμετώπισαν δυσκολία στην προσέγγιση του 40χρονου και ζητήθηκε συνδρομή από ελικόπτερο Super Puma.

Το πρωί της επόμενης ημέρας (8/12), έγινε γνωστό πως το ελικόπτερο δεν μπορούσε επίσης να προσεγγίσει το ιδιαίτερα δύσβατο σημείο. Τότε ξεκίνησε μια μακρά και δύσκολη επιχείρηση από τους διασώστες. Όταν μετά από αρκετές ώρες εντόπισαν και ανέσυραν τον 40χρονο Στέλιο, διαπιστώθηκε ότι δεν άντεξε και άφησε την τελευταία του πνοή.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Κατά τις μεσημεριανές ώρες χθες Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για έρευνα και διάσωση άνδρα, στο φαράγγι του Αμπά, στα Αστερούσια Όρη, στην Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης.

Κινητοποιήθηκαν συνολικά 31 πυροσβέστες από το Π.Κ. Πύργου Μονοφατσίου, την 3η Ε.ΜΟ.Δ.Ε., καθώς και από την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 3ης Ε.Μ.Α.Κ.

Επίσης, κινητοποιήθηκε ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.).

Οι Πυροσβέστες, αφού εντόπισαν τον άνδρα σε δύσβατο σημείο στο φαράγγι του Αμπά, με συντονισμένες ενέργειες και τη με χρήση ορειβατικού εξοπλισμού, τον μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο, από όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. χωρίς τις αισθήσεις του.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε μεσημεριανές ώρες σήμερα Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025.