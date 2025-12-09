Θλίψη επικρατεί σε όλη την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου εξαιτίας του θανάτου του 40χρονου Στέλιου που ξεψύχησε στα χέρια των διασωστών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσής του από το φαράγγι του Αμπά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, ο θάνατός του έχει συγκλονίσει τόσο την οικογένειά του όσο και τους ίδιους τους διασώστες οι οποίοι ανέφεραν πως «το παλικάρι θα μπορούσε να ήταν ζωντανό».

«Ο 40χρονος πονούσε και κρύωνε»

Ο 40χρονος μιλούσε, πονούσε και ανέφερε ότι οι πόνοι του είναι στα πλευρά, στα νεφρά, στα πόδια, ενώ κρύωνε.

Το σωστικό συνεργείο άναψε φωτιά για να τον ζεστάνει, τον σκέπασαν με κουβέρτες και προσπαθούσαν να τον κρατήσουν στη ζωή καταβάλλοντες και οι ίδιοι υπεράνθρωπες προσπάθειες.

Του έκαναν ΚΑΡΠΑ, προσπαθούσαν να τον εμψυχώσουν, όμως, δυστυχώς ο 40χρονος έλεγε διαρκώς ότι κρυώνει και πως πονάει.

Προβληματική η ενημέρωση προς τις αρχές

Η προσέγγισή του έγινε με δυσκολίες. Άλλωστε από την πρώτη στιγμή η ενημέρωση προς της Αρχές ήταν προβληματική.

Αρχικά, ειπώθηκε ότι ο 40χρονος σκοτώθηκε, στη συνέχεια ότι είναι καλά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, δόθηκαν και λάθος στοιχεία που καθυστέρησαν την προσέγγισή του.

«Θα ζούσε εάν…»

Άτομα που βρίσκονταν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του άτυχου 40χρονου, ο οποίος κατά πληροφορίες ήταν σχολικός νοσηλευτής, μας είπαν ότι ίσως ο άνθρωπος αυτός να ζούσε σήμερα.

Εάν είχε έρθει το ελικόπτερο από την πρώτη στιγμή, τότε ίσως ο άνθρωπος να ήταν ζωντανός.

Σήμερα πλησίασε το ελικόπτερο, αλλά δεν κατάφερε να προσεγγίσει.